Jeff Bezos invierte tanto dinero en el espacio por cree que viviremos allí en pocos años

Jeff Bezos sostiene que millones de personas podrán vivir y trabajar en el espacio en las próximas décadas. (REUTERS/Remo Casilli/File Photo)

El futuro según Jeff Bezos no se limita a la superficie del planeta. El fundador de Amazon y Blue Origin sostiene desde hace años que la próxima gran frontera de la humanidad será el espacio, y no solo como destino para astronautas o turistas millonarios.

Su objetivo es mucho más ambicioso: imagina un mundo donde millones de personas puedan vivir, trabajar y desarrollar industrias enteras en estaciones orbitales, bases lunares y plataformas fuera de la Tierra.

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Por qué Jeff Bezos invierte en el espacio

El motivo detrás de las multimillonarias inversiones de Jeff Bezos en el sector espacial se resume en una frase que repite en cada foro: “Creo que, en el próximo par de décadas, habrá millones de personas viviendo en el espacio; así de rápido se va a acelerar esto”.

Para Bezos, la humanidad está a las puertas de una nueva etapa en la que la vida fuera del planeta será una opción real y deseada, no una obligación ni una fantasía exclusiva de la ciencia ficción.

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Jeff Bezos afirma que la clave del acceso al espacio será abaratar y mecanizar los lanzamientos. (REUTERS/Abdul Saboor)

Bezos no invierte por nostalgia o por competir únicamente con SpaceX. Su apuesta es estratégica y de largo plazo. Cree que el espacio puede y debe convertirse en una extensión de la economía terrestre, con una infraestructura capaz de sostener industrias, comunidades y nuevas formas de vida.

La clave, según él, será abaratar y mecanizar los lanzamientos para que el acceso sea cotidiano y sostenible.

Cómo Blue Origin es la pieza central de la visión de Bezos

Blue Origin es el eje de la estrategia de Bezos. Desde que mudó su residencia a Florida para estar más cerca de la sede de la empresa, ha intensificado su involucramiento personal en el desarrollo de tecnologías espaciales.

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Cada año, destina miles de millones de dólares de su propia fortuna para avanzar en proyectos que van desde cohetes reutilizables hasta estaciones orbitales comerciales.

Blue Origin ocupa un lugar central en la estrategia espacial de Jeff Bezos, que destina miles de millones de dólares a cohetes reutilizables y estaciones orbitales.(REUTERS/Joe Skipper)

Una de las apuestas más notorias es New Glenn, el cohete pesado de la compañía. En 2026, este vehículo completó con éxito su primera misión para la NASA, lanzando las sondas de la misión ESCAPADE hacia Marte y recuperando la primera etapa en alta mar.

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Esta hazaña convirtió a Blue Origin en la segunda empresa privada del mundo en lograr la recuperación de una etapa de cohete después de un lanzamiento, un proceso que permite reducir drásticamente los costos de acceso al espacio.

No obstante, el camino ha estado marcado por desafíos. Ese mismo año, el cuarto New Glenn explotó durante una prueba en la única rampa de lanzamiento disponible, destruyendo infraestructura clave. La NASA estima que la plataforma no estará operativa antes de 2028, lo que complica el calendario de varias misiones previstas.

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Cómo serían las estaciones orbitales y el futuro de la Luna

La visión de Bezos no se limita a los cohetes. Blue Origin desarrolla Orbital Reef, una estación espacial comercial pensada para sustituir a la Estación Espacial Internacional cuando esta sea retirada de la órbita. El proyecto busca albergar tanto módulos científicos como espacios de lujo para turistas espaciales, y ya superó pruebas de habitabilidad con personas en maquetas a escala real.

Blue Moon y los programas Artemis refuerzan la apuesta de Jeff Bezos por la Luna como plataforma industrial para explorar el sistema solar. (Blue Origin)

Otro proyecto emblemático es Blue Moon, el módulo lunar que aspira a superar a la nave Starship de SpaceX. La NASA ha asignado a Blue Moon misiones clave, como la Base Lunar I en el polo sur lunar, prevista para el otoño de 2026, y su participación en los programas Artemis III (2027) y Artemis IV (2028), que contemplan tanto órbitas terrestres bajas como el primer alunizaje tripulado de la nueva era.

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La baja gravedad lunar y la posibilidad de fabricar células solares a partir de regolito convierten a la Luna, en palabras de Bezos, en un “depósito de combustible para cohetes” y una plataforma industrial de lanzamiento para explorar el resto del sistema solar.

Para Bezos, la Luna representa una oportunidad única: lanzar materiales desde su superficie requiere 30 veces menos energía que desde la Tierra, lo que la convierte en un punto estratégico para la expansión humana más allá de nuestro planeta.

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