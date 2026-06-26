Cuánto cobra cada selección aunque quede eliminada en la fase de grupos del Mundial 2026

Cada selección del Mundial 2026 tiene garantizado un ingreso mínimo de USD 10,5 millones aunque quede eliminada en la fase de grupos (REUTERS/Dilara Senkaya)

Cada equipo que participa del Mundial 2026 tiene garantizado un ingreso mínimo de USD 10,5 millones, incluso si queda eliminado en la fase de grupos, por un esquema de premios que incluye un aporte adicional para cubrir gastos de preparación y concentración previos.

De acuerdo con un comunicado del Consejo de la FIFA fechado el 17 de diciembre de 2025, el organismo aprobó una contribución económica total de USD 727 millones vinculada al torneo, con USD 655 millones destinados a premios por rendimiento deportivo entre las 48 selecciones participantes.

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En esa misma comunicación, la FIFA indicó que cada equipo recibirá USD 1,5 millones para costos de preparación, una decisión que, combinada con los pagos mínimos por participación, garantiza al menos USD 10,5 millones por selección.

Según el detalle del reparto, una selección que no supere la primera fase recibirá un pago mínimo garantizado de USD 10,5 millones a USD 12,5 millones, una cifra inédita para un equipo solo por participar.

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El esquema de transferencias y el reparto interno

El esquema de premios del Mundial 2026 fija para las selecciones eliminadas en primera fase un pago de entre USD 10,5 millones y USD 12,5 millones (IMAGN IMAGES vía Reuters/David Gonzáles)

Según el mismo documento institucional de la FIFA, el dinero se transfiere a las asociaciones miembro participantes a partir de un esquema escalonado: por un lado, un pago vinculado a la ubicación final en el torneo y, por otro, un aporte específico para preparación.

En ese marco, el organismo precisó que el tramo más amplio del paquete —USD 655 millones— corresponde a los premios deportivos distribuidos entre las selecciones según su desempeño.

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La FIFA transfiere el dinero directamente a la federación nacional de cada país, que luego negocia y distribuye un porcentaje entre el plantel de jugadores. Ese reparto para los futbolistas suele ubicarse entre el 20% y el 30%.

La mecánica posterior del reparto dentro de cada país queda bajo responsabilidad de cada federación.

Tal como se indica en el borrador, la FIFA transfiere el dinero a la asociación nacional, y a partir de allí se negocia qué porcentaje llega al plantel de jugadores; en la práctica, ese punto no forma parte del cuadro oficial de premios por ubicación: es una definición interna de cada federación, con acuerdos y criterios propios.

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Cómo se distribuye el premio según la ubicación final

El campeón del Mundial 2026 cobrará USD 50 millones, mientras que el subcampeón recibirá USD 33 millones, el tercero USD 29 millones y el cuarto USD 27 millones (Catar/EFE)

De acuerdo con el anuncio del Consejo de la FIFA del 17 de diciembre de 2025, el esquema de premios por ubicación establece pagos de USD 19 millones para los equipos que terminen entre el quinto y el octavo lugar y USD 15 millones para los que finalicen entre el noveno y el decimosexto.

En la continuidad del cuadro, la FIFA fijó USD 11 millones para las selecciones que queden entre el 17° y el 32° puesto, mientras que del 33° al 48° el monto será de USD 9 millones.

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En la misma línea, Reuters informó el 17 de diciembre de 2025 que la FIFA aprobó un aumento del 50% en el fondo de premios para el torneo y que la contribución total a distribuir asciende a USD 727 millones.

La agencia también consignó que el componente principal del esquema es el pago por rendimiento y que, además, cada selección recibirá un aporte para gastos de preparación.

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Según el desglose difundido por la FIFA en el comunicado del Consejo, el pago máximo del torneo será para el campeón con USD 50 millones, mientras que el subcampeón recibirá USD 33 millones. En ese mismo cuadro oficial, el tercer puesto percibirá USD 29 millones y el cuarto USD 27 millones, con escalones intermedios que se reducen a medida que cae la ubicación final.

De acuerdo con la FIFA, este esquema está diseñado para canalizar fondos hacia las asociaciones miembro participantes en una edición que amplía el número de equipos a 48.

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En ese marco, el componente de preparación opera como un adicional explícito para cubrir costos previos al inicio del torneo, como concentraciones, logística y planificación, mientras que los premios por ubicación final funcionan como el incentivo deportivo central.

Según Reuters, la estructura aprobada por la FIFA combina premios por rendimiento con aportes complementarios, y consolida un salto económico respecto de la edición anterior. La agencia también señaló que el fondo total constituye una cifra récord para el torneo y que el aumento fue aprobado por el órgano de gobierno de la entidad.

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Con el cuadro difundido por la FIFA y la confirmación informativa publicada por Reuters el 17 de diciembre de 2025, el Mundial 2026 quedó asociado a un sistema de pagos que combina un mínimo garantizado con escalones crecientes por rendimiento, desde la fase inicial hasta la final, con topes fijados para el campeón, el subcampeón y los restantes puestos del cuadro final.