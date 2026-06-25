Nueva York activó alertas de tránsito por el partido entre Ecuador y Alemania

Nueva York activó una alerta de congestión por el partido entre Ecuador y Alemania en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (NJ TRANSIT)

Nueva York activó este jueves una alerta de congestión por el partido entre Ecuador y Alemania en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, con restricciones en Penn Station y cierres viales en Midtown desde las 10, seis horas antes del inicio previsto a las 16, porque la ciudad desplegó un operativo para mover a los aficionados hacia MetLife Stadium, al que la FIFA denomina New York New Jersey Stadium.

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La medida no se limita al entorno de la estación. De acuerdo con el gobierno de la ciudad, las restricciones para camiones regirán entre las 10 y las 21 en el área comprendida entre las calles 30 y 60, desde el East River hasta el Hudson River, mientras que los carriles exclusivos para autobuses y los cierres especiales durarán hasta tres horas después del final del partido.

Los asistentes con entrada para el partido de Ecuador vs. Alemania, tienen exclusividad para viajar en autobuses (REUTERS)

Según CBS News, el servicio de NJ Transit en Penn Station New York quedó reservado para quienes tienen entrada al partido entre las 11:23 y las 15:07. En esa franja, los pasajeros que no vayan al estadio deben usar PATH desde 33rd Street hacia Hoboken o Newark Penn Station para conectar con otros destinos.

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La restricción volverá a aplicarse al terminar el encuentro. NJ Transit informó que los trenes en dirección este hacia Manhattan finalizarán su recorrido en Newark Penn Station o Newark Broad Street entre las 18:36 y las 21:08 para absorber el regreso de los asistentes.

El operativo por el partido en Nueva Jersey también impactó en el aeropuerto de Newark Liberty y llevó a pasajeros del NJ Transit a adelantar sus traslados (AP)

Accesos a Penn Station y varias calles de Midtown están intervenidas

El operativo alrededor de Penn Station comenzó a más tardar a las 10 con vallados y un área de filas ya montada para los aficionados. La alcaldía indicó que 33rd Street entre Seventh Avenue y Eighth Avenue y 32nd Street entre Sixth Avenue y Seventh Avenue reabrirán después de las 16, mientras que 33rd Street entre Sixth Avenue y Seventh Avenue lo hará después de las 21.

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El plan general de movilidad del gobierno municipal amplía esa intervención a otros puntos de Midtown.

Según la información oficial, 42nd Street funcionará como corredor exclusivo para autobuses entre First Avenue y Twelfth Avenue, Sixth Avenue reservará sus dos carriles más orientales para autobuses entre las calles 42 y 59, y Fifth Avenue mantendrá sus dos carriles de autobús en el mismo tramo.

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También habrá bloques reservados para autobuses en West 40th Street entre 8th Avenue y 11th Avenue, en West 41st Street entre 8th Avenue y 10th Avenue, y en West 58th Street entre Fifth Avenue y Sixth Avenue, además del tramo entre Seventh Avenue y Eighth Avenue.

Dyer Avenue, en la rampa G desde 34th Street hasta el Lincoln Tunnel, permanecerá cerrada y el tráfico que avance hacia el norte desde el túnel será desviado hacia el oeste.

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La ciudad dispuso además autobuses lanzadera sin paradas para los poseedores de entradas, con salidas desde tres puntos de Manhattan: la terminal de autobuses de la Autoridad Portuaria, Midtown North en Columbus Circle y Midtown East cerca de Grand Central. El acceso a esos carriles quedará limitado a los autobuses oficiales del estadio, autobuses locales de la MTA, vehículos afiliados al torneo y vehículos de emergencia.

Penn Station New York aplicó restricciones desde la mañana y reservó el servicio de NJ Transit para quienes tenían entrada al partido (REUTERS/Jeenah Moon)

El plan municipal prevé demoras generalizadas y sugiere evitar el auto

El gobierno de Nueva York designó los ocho días de partidos locales del Mundial como jornadas de alerta por congestión. Para este jueves, la ciudad advirtió que el tráfico denso en Midtown puede extender sus efectos a zonas cercanas y pidió caminar, usar bicicleta o tomar transporte público siempre que sea posible.

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Las restricciones a las entregas afectan solo a camiones. La alcaldía aclaró que autos, furgonetas y bicicletas de reparto más pequeños están exentos, al igual que los vehículos de emergencia, de servicio y los proveedores esenciales que operen dentro de la zona intervenida.

El operativo también alcanzó a quienes llegan por aire. Autoridades del aeropuerto Newark Liberty International Airport recomendaron prever más tiempo de viaje antes de salir hacia la terminal.

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Por su parte, el gobierno de la ciudad neoyorquina adelantó que este mismo procedimiento se repetirá en los siguientes partidos del Mundial:

Sábado 27 de Junio, desde las 11 hasta las 22 horas, para el partido entre Panamá e Inglaterra .

Martes 30 de Junio, también de 11 a 22, por un cruce de dieciseisavos de final .

Domingo 5 de Julio, desde las 10 hasta las 21, por un encuentro de octavos de final .

Domingo 19 de Julio, a partir de las 8 hasta las 23, para la final del Mundial.

Midtown quedó bajo cierres viales, vallados y carriles exclusivos para autobuses entre las calles 30 y 60 y entre el East River y el Hudson River (REUTERS)

Algunos pasajeros modificaron su rutina desde primera hora. Chris Ramos aseguró que salió de Spanish Harlem dos horas antes de fichar para llegar a tiempo, y otro viajero cuestionó que los cambios se aplicaran varias horas antes del partido: “La gente todavía tiene que trabajar en esta ciudad. Lo entiendo… pero dentro de tres horas. ¿Para qué necesitan a la policía aquí ahora?”.

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Mientras que un usuario habitual de NJ Transit dejó otra advertencia para quienes debían desplazarse durante la jornada. “Vivo en Nueva Jersey, así que New Jersey Transit sí que se complica cuando llega el Mundial”, señaló.