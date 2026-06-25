Camila Cabello y Taylor Swift: el montaje viral que engañó a las redes durante el Brasil-Escocia

Una cuenta de tendencias en X atribuyó la viralización al supuesto avistamiento de Taylor Swift en el partido Brasil-Escocia.(Captura: redes sociales)

Una imagen que circuló en redes sociales durante el partido entre Brasil y Escocia en el Mundial generó confusión entre usuarios. En la fotografía aparecían supuestamente Camila Cabello y Taylor Swift en las tribunas del estadio mientras seguían el encuentro en Miami. Sin embargo, la verificación del material confirma que se trata de un fotomontaje.

Una cuenta dedicada a tendencias fue una de las fuentes que viralizó la presunta interacción de ambas celebridades. El mensaje indicó que Taylor Swift se había vuelto tema de conversación porque supuestamente había asistido al partido junto a Camila Cabello para apoyar a Brasil.

PUBLICIDAD

El registro auténtico proviene de una captura de la transmisión del encuentro deportivo. En realidad, la mujer que acompaña a la intérprete de “Havana” es otra persona.

En la imagen original, Camila Cabello aparece conversando con una mujer distinta, sin relación con Taylor Swift. (Captura: redes sociales)

Las celebridades que sí estuvieron en el estadio

De acuerdo con un recuento publicado por Sports Illustrated el 24 de junio de 2026, varias figuras públicas asistieron al choque entre Brasil y Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami. Camila Cabello formó parte de ese grupo. La cantante, que se identifica como cubano-mexicana y posee la ciudadanía estadounidense, mantiene una relación de afecto con Brasil por el éxito que ha logrado en ese país, y asistió al estadio vestida con los colores de la selección brasileña.

PUBLICIDAD

David Beckham también estuvo presente. La transmisión del estadio lo captó en el momento en que bebía una copa de vino, en una actitud más relajada que la noche anterior, cuando vio el empate sin goles entre Inglaterra y Ghana. Junto a él se ubicó su hijo menor, Cruz Beckham, acompañado de su pareja, Jackie Apostel, cantante nacida en Brasil que mostró abiertamente su respaldo a la Canarinha.

Entre los invitados destacaron David Beckham y su círculo cercano durante el partido del Mundial. (Captura: redes sociales)

La lista de asistentes incluyó además al actor Matthew Broderick, protagonista de Ferris Bueller’s Day Off, visto junto a una chaqueta con el nombre de su personaje más reconocido. El actor escocés Gerard Butler también ocupó un asiento en las tribunas, en apoyo a la selección de su país natal.

PUBLICIDAD

Gerard Butler acudió al partido para seguir el desempeño de la selección escocesa.(Captura: redes sociales)

Taylor Swift y los rumores fuera del estadio

La ausencia de Taylor Swift en el partido coincide con reportes recientes sobre su situación personal. Actualmente, ha trascendido que la cantante podría estar en los últimos días de sus preparativos de boda con Travis Kelce.

Según información citada por The New York Times, Swift habría reservado el Madison Square Garden entre el 2 y el 4 de julio para un evento privado. El reporte también menciona permisos para cierres de calles en Nueva York y reservas de hotel para invitados vinculados al entorno de Kelce.

PUBLICIDAD

El martes 23, Taylor Swift estuvo en un evento de Nashville organizado por Travis Kelce (Captura de videos)

Brasil golea y avanza a octavos de final

En el plano deportivo, Brasil derrotó 3-0 a Escocia este miércoles 24 de junio, resultado que le permitió cerrar la fase de grupos como líder, según informó la agencia Reuters. Vinícius Júnior anotó dos goles: el primero al minuto siete, tras una asistencia del delantero de 19 años Rayan, y el segundo antes del descanso, con un cabezazo desde corta distancia. Matheus Cunha sumó el tercer tanto para la Seleção, que alcanzó la ronda eliminatoria por decimoquinta vez consecutiva.

Neymar ingresó como sustituto al minuto 76 y debutó en el torneo tras superar una lesión en la pantorrilla derecha que lo dejó fuera de los primeros dos partidos. El entrenador Carlo Ancelotti declaró, a través de un intérprete: “Creo que él merecía la oportunidad de jugar, por eso le di la oportunidad de jugar”. El futbolista de Escocia Nathan Patterson señaló, según Reuters: “Sabíamos que eran un equipo de primer nivel. Tienen jugadores que son amenazas enormes”.

PUBLICIDAD