El Departamento de Policía de Dublin despidió a un robot patrulla tras casi diez meses sin poner una sola multa

El robot policía DubBot fue retirado en Dublin, Ohio, tras casi diez meses sin arrestos, multas ni incidentes reportados (Captura de video)

El pasado julio de 2025, el Departamento de Policía de Dublin, Ohio, apostó por la innovación tecnológica con la incorporación de DubBot, un robot policía autónomo diseñado para patrullar el estacionamiento Rock Cress. Este robot, un modelo Knightscope K5, medía 1,5 metros de altura y pesaba 181 kilos. Equipado con cámaras de video de 360 grados, audio bidireccional y un botón de llamada de emergencia, prometía conectar a los ciudadanos directamente con operadores humanos en caso de incidentes. La misión asignada a DubBot era ambiciosa: prevenir la delincuencia, apoyar las operaciones policiales, fortalecer la respuesta de emergencia de la ciudad y ofrecer respaldo adicional en zonas públicas de alta concurrencia. Era la primera vez que un “Robocop” patrullaba de forma autónoma un espacio público en Dublin, y el despliegue generó grandes expectativas entre autoridades y residentes.

La apuesta por DubBot no fue menor desde el punto de vista financiero. La ciudad de Dublin desembolsó inicialmente 238.440 dólares para adquirir dos unidades del robot Knightscope K5, aunque solo recibió una, debido a problemas de fabricación del proveedor. El costo final para los contribuyentes, tras la cancelación anticipada del programa piloto y la obtención de un reembolso parcial, ascendió a 67.548 dólares. El plan original contemplaba un despliegue de dos años, pero la falta de resultados aceleró la decisión de retirar a DubBot de sus funciones antes de completar el primer año. Este desenlace generó críticas sobre el uso de fondos públicos en tecnologías experimentales, alimentando la percepción de que la administración local actuó como betatester de un producto aún sin madurar.

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La razón principal para la cancelación fue el desempeño operativo del robot. Durante casi diez meses de patrulla en el estacionamiento Rock Cress, DubBot no registró detenciones, no emitió multas ni detectó incidentes que requirieran la intervención de la policía humana. Ningún ciudadano utilizó el botón de emergencia y, según los registros policiales, el robot no reportó ninguna actividad anormal en su hoja de servicio. Aunque podría argumentarse que la mera presencia del robot actuó como elemento disuasorio, la experiencia y las estadísticas sugieren que es poco probable que durante un año entero no se produjera ni un solo incidente digno de reporte en un estacionamiento de Estados Unidos. Las autoridades concluyeron que DubBot no cumplió con sus funciones básicas, lo cual motivó su “despido” en mayo de 2026.

Costos del proyecto y razones financieras del retiro anticipado

El costo final del programa piloto de DubBot para los contribuyentes fue de 67.548 dólares tras la cancelación anticipada y un reembolso parcial (Captura de video)

El desembolso total para el municipio de Dublin por la compra y operación de DubBot alcanzó los 67.548 dólares, cifra que corresponde al pago después de descontar el reembolso parcial recibido tras la rescisión anticipada del contrato. El acuerdo original, por un monto superior a los 238.000 dólares, contemplaba un despliegue de dos años y la presencia de dos robots K5, pero solo uno llegó a operar. El fabricante, Knightscope, enfrentó dificultades para entregar la segunda unidad, lo que limitó la cobertura planificada. La administración local justificó la inversión inicial argumentando su interés en situarse a la vanguardia tecnológica, pero la falta de resultados tangibles y la ausencia de incidentes detectados llevaron a la decisión de finalizar el proyecto antes de lo previsto. Esta medida buscó minimizar el impacto sobre las cuentas públicas y evitar un mayor gasto en una tecnología que no demostró utilidad práctica en el entorno local.

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Resultados operativos: desempeño y funciones no cumplidas por DubBot

En su hoja de servicio, DubBot no logró cumplir ninguna de las funciones para las que fue contratado. El robot patrulló diariamente el estacionamiento Rock Cress, equipado con sensores y cámaras de última generación para captar imágenes en 360 grados, además de un sistema de comunicación bidireccional para emergencias. Sin embargo, durante toda su operación, el robot no reportó delitos, infracciones de estacionamiento, ni situaciones sospechosas. Tampoco recibió alertas a través del botón de emergencia, y no derivó en la intervención de ningún agente humano. Según expertos consultados por medios locales, el robot operó correctamente desde el punto de vista técnico, pero su impacto práctico fue nulo. La administración municipal concluyó que la experiencia no justificaba la continuidad del proyecto, ya que se esperaba que su desempeño ayudara a reducir la carga de trabajo policial y mejorara la seguridad en el estacionamiento.

Contexto de fracasos previos de robots Knightscope en otras ciudades

Otros robots Knightscope K5 también fueron retirados en Nueva York y San Antonio por problemas de navegación y falta de autonomía operativa (Captura de video)

El caso de DubBot no es un hecho aislado. En otras ciudades de Estados Unidos, robots Knightscope K5 han enfrentado problemas similares. En 2024, una unidad desplegada en el metro de la ciudad de Nueva York fue retirada por su incapacidad para sortear escaleras, lo que limitaba gravemente su utilidad en un entorno subterráneo. Otro robot, destinado al aeropuerto de San Antonio, también fue retirado debido a dificultades de navegación y a la necesidad constante de supervisión humana, contradiciendo la promesa de autonomía operativa. Estos antecedentes muestran que la implementación de robótica en tareas de seguridad pública aún enfrenta retos técnicos y operacionales significativos, y que los gobiernos locales han debido reconsiderar la inversión tras comprobar la falta de resultados concretos.

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Debate sobre la viabilidad de la seguridad robótica y su impacto laboral

El fracaso del DubBot reaviva el debate sobre la viabilidad real de la seguridad robótica en el espacio público. A medida que los gobiernos adoptan tecnologías de inteligencia artificial y automatización para compensar la escasez de personal y optimizar recursos, casos como el de Dublin generan dudas sobre si la robótica representa una solución efectiva o si, por el contrario, es una costosa novedad aún en fase de prueba. Existe una preocupación social sobre el impacto de estas tecnologías en el empleo: se teme que los robots y la IA desplacen a millones de trabajadores. Sin embargo, la experiencia de DubBot sugiere que la sustitución masiva y rápida de humanos por robots podría estar más lejos de lo que se pensaba, al menos en el ámbito de la seguridad pública.