Kazajistán escenario de la primera Copa del Mundo de parapente en Asia Central

La cita reúne a competidores de varios continentes en la región de Zhetysu, una sede que busca despegar como nuevo imán del vuelo libre (Captura de video)

La región de Zhetysu, en Kazajistán, reúne a 150 pilotos de 33 países en la primera Copa del Mundo de parapente organizada en Asia Central, marcando un avance histórico para el deporte y el turismo en la zona. El evento que se extiende hasta el 28 de junio, recibe a pilotos provenientes de Canadá, Australia, Estados Unidos y la mayoría de los países europeos y asiáticos.

La sede de la competencia esta situada en el suroeste y fue reconocida por sus condiciones óptimas para el vuelo libre, característica que le permitió albergar esta competencia de alto nivel, según información de la agencia de noticias internacional Euronews.

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Zhetysu, nuevo referente internacional para el parapente

La organización de la Copa responde a la dedicación de la familia Virshki, pionera en el desarrollo del parapente en la zona durante más de 15 años. Igor Virshki, responsable de la creación del complejo Tau Zhetysu en las cercanías de Tekeli, sentó las bases para que la localidad atrajera a practicantes de diferentes nacionalidades. Actualmente, su hijo David Virshki, campeón mundial, lidera la organización del certamen. “Siempre soñé con tener un evento así en mi zona, porque nací aquí y aquí aprendí a volar”, expresó en declaraciones recogidas por la agencia de noticias.

El campeón mundial encabeza la organización del torneo en Zhetysu, un proyecto familiar que lleva más de quince años impulsando este deporte (Captura de video)

La selección de Zhetysu como anfitriona requirió una evaluación exhaustiva por parte de especialistas que analizaron condiciones técnicas, infraestructura y capacidad de gestión. “Llevo 30 años dedicándome a esto y he trabajado en muchos lugares del mundo, así que puedo decir que no es fácil encontrar nuevos destinos y lugares que estén a la altura”, señaló Goran Dimishkovski, presidente de la Asociación de la Copa del Mundo de parapente, en diálogo con el medio internacional.

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Testimonios y potencial del parapente en Kazajistán

El interés de los pilotos internacionales por Kazajistán queda reflejado en experiencias como la de Jimmy Giroux, representante de Canadá, quien halló en la región un entorno propicio tanto para el deporte como para su recuperación personal. “Me entrenaba en Europa y me rompí la espalda, pero al principio no me di cuenta. Vine aquí y tardé dos días en volar por la distancia y, cuando llegué, no podía mover la pierna. Entonces un cirujano de la ciudad de Taldykorgan me salvó la vida”, compartió Giroux.

El deportista resaltó la singularidad del territorio, que ofrece espacios abiertos y escasa vegetación, lo que facilita las maniobras de aterrizaje, incluso para quienes se están iniciando. “Considero que este es un lugar precioso. Además resulta muy seguro, ya que existen menos árboles que en Europa y eso permite descender con tranquilidad en casi cualquier punto”, puntualizó.

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Especialistas y participantes destacan que el paisaje kazajo ofrece condiciones ideales para vuelos largos y aterrizajes más tranquilos (Captura de video)

La geografía de la región, compuesta por relieves montañosos, colinas, grandes valles y térmicas constantes, aporta condiciones favorables para la práctica de vuelos prolongados. “La naturaleza aquí permanece intacta, es muy salvaje, y muchos participantes opinan que ese factor marca la diferencia respecto al continente europeo”, sostuvo David Virshki.

Impacto turístico y proyección internacional

La realización de la Copa del Mundo recibe el apoyo decidido de las autoridades de Zhetysu, quienes ven en la cita deportiva una vía para fortalecer el atractivo turístico y proyectar la región a nivel internacional. Yersin Ibrashev, responsable del Departamento de Turismo, destacó que la llegada de representantes de diversas partes del mundo convierte a la zona en un nuevo centro para competiciones de gran escala. “Para nosotros es un claro indicador de que la región se está convirtiendo en un imán para acoger grandes eventos internacionales”, afirmó.

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La acogida a los participantes incluye la tradicional bienvenida en yurtas, símbolo de la cultura nómada local. El gobierno regional, además, evalúa la organización de un futuro certamen de parapente acrobático sobre el lago Balkhash, donde los despegues se realizarían mediante cabrestante ante la ausencia de elevaciones naturales.

El torneo, que continúa hasta el 28 de junio, resulta determinante para la puntuación global y la clasificación a campeonatos mayores. Kazajistán ya planifica recibir en 2028 el Campeonato Asiático de parapente de distancia, lo que afianza su proyección como nuevo referente en los deportes aéreos.

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