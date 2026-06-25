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De Aerosmith a Taylor Swift: las 5 canciones de películas que debutaron en el primer puesto del Hot 100

Un informe de Billboard repasó un grupo selecto de éxitos vinculados al cine que alcanzaron una marca histórica en la industria musical y analizó cómo ese desempeño se relacionó con su recorrido en los Oscar y Grammy

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Billboard informó que “I Knew It, I Knew You” es la quinta canción de una película que ingresa directamente en el número uno del Hot 100

El impacto de una canción puede extenderse mucho más allá de una película. Algunas composiciones trascienden la pantalla, dominan las listas de popularidad y se convierten en fenómenos culturales capaces de marcar una época. Alcanzar ese nivel de repercusión es poco habitual incluso para las mayores estrellas de la industria musical.

Ese es el caso de “I Knew It, I Knew You”, la canción interpretada por Taylor Swift para Toy Story 5. Según informó Billboard, el tema debutó directamente en el primer puesto del Billboard Hot 100, una hazaña que solo habían conseguido otras cuatro canciones asociadas a producciones cinematográficas.

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Un logro reservado para muy pocas canciones

El medio especializado en la industria musical señaló que “I Knew It, I Knew You” es la quinta canción de una película en ingresar en el número uno del Hot 100. La marca adquiere relevancia por la escasa cantidad de temas cinematográficos que alcanzaron ese desempeño desde la creación del ranking.

El antecedente más antiguo se remonta a 1995, cuando Whitney Houston logró el mismo resultado con una canción incluida en la banda sonora de Waiting to Exhale. Desde entonces, apenas tres títulos más consiguieron repetir la hazaña antes de la llegada de Swift.

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Taylor Swift debutó en el número uno del Billboard Hot 100 con “I Knew It, I Knew You”, la canción de Toy Story 5 (REUTERS)
Taylor Swift debutó en el número uno del Billboard Hot 100 con “I Knew It, I Knew You”, la canción de Toy Story 5 (REUTERS)

La posición privilegiada que ocupa ahora la cantante de 36 años también alimenta las especulaciones sobre una posible candidatura al Oscar a la mejor canción original. Sin embargo, la historia demuestra que el éxito comercial no siempre se traduce en reconocimiento por parte de la Academia.

Las otras cuatro canciones que debutaron en el número uno

Antes de Taylor Swift, solo cuatro canciones provenientes de películas habían debutado en la cima del Hot 100:

Exhale (Shoop Shoop) – Whitney Houston (1995)

Whitney Houston inauguró esta exclusiva lista en 1995 con “Exhale (Shoop Shoop)”, el primer tema cinematográfico que debutó en el número uno del Hot 100

La canción de Waiting to Exhale fue escrita por Babyface e interpretada por Whitney Houston. Debutó en el número uno el 25 de noviembre de 1995 y se convirtió en un gran éxito comercial. A pesar de ello, no recibió una nominación al Oscar a la mejor canción original. Según recordó Billboard, la película tampoco obtuvo candidaturas en ninguna categoría de los premios de la Academia.

My Heart Will Go On – Celine Dion (1998)

El tema principal de Titanic se convirtió en uno de los mayores éxitos de la historia del cine y ganó el Oscar a mejor canción original

El tema principal de Titanic, compuesto por James Horner y Will Jennings, llegó al primer puesto el 28 de febrero de 1998. Su recorrido en la temporada de premios fue notable: ganó el Oscar a la mejor canción original y también obtuvo cuatro premios Grammy, incluidos los galardones a grabación del año y canción del año.

I Don’t Want to Miss a Thing – Aerosmith (1998)

“I Don’t Want to Miss a Thing”, de Aerosmith para Armageddon, debutó en la cima del ranking y recibió una nominación al Oscar

Interpretada por Aerosmith y escrita por Diane Warren para Armageddon, la canción debutó en la cima del ranking el 5 de septiembre de 1998. El tema recibió una nominación al Oscar a la mejor canción original y también fue candidato en varias categorías de los Grammy.

Can’t Stop the Feeling! – Justin Timberlake (2016)

Justin Timberlake llevó a Trolls hasta la cima del Hot 100 con un tema que también compitió por el Oscar a mejor canción original

Creada para la película animada Trolls, la canción compuesta por Justin Timberlake junto a Max Martin y Shellback ingresó directamente en el número uno el 28 de mayo de 2016. Posteriormente obtuvo una nominación al Oscar a la mejor canción original.

La tradición musical de Toy Story

El nuevo éxito de Swift también se vincula con una franquicia que mantiene una sólida relación con los premios de la Academia. Billboard destacó que las primeras cuatro películas de Toy Story generaron canciones nominadas al Oscar. Todas fueron escritas por Randy Newman, uno de los compositores más reconocidos de Hollywood.

Entre ellas sobresalió “We Belong Together”, perteneciente a Toy Story 3, que consiguió la estatuilla a la mejor canción original. Ese historial convierte a la saga en una de las más exitosas en materia musical dentro del cine animado.

Los posibles competidores en la carrera al Oscar

Aunque las nominaciones todavía no fueron anunciadas, Billboard mencionó algunos títulos que podrían formar parte de la competencia por el Oscar a la mejor canción original en 2027.

Diane Warren acumula nueve años consecutivos recibiendo nominaciones al Oscar a mejor canción original, una marca inédita en la historia de la categoría (REUTERS)
Diane Warren acumula nueve años consecutivos recibiendo nominaciones al Oscar a mejor canción original, una marca inédita en la historia de la categoría (REUTERS)

Entre ellos aparece “How To Write a Song Without You”, interpretada por Nick Jonas y Paul Rudd en la película Power Ballad, dirigida por John Carney. También figura “Shape of a Woman”, interpretada por Lady Gaga durante su participación especial en El diablo viste a la moda 2.

El medio estadounidense añadió que otra figura a seguir es Diane Warren, una presencia constante en la categoría. La compositora acumuló nominaciones al Oscar a la mejor canción original durante los últimos nueve años consecutivos, una marca sin precedentes. Warren suma 17 candidaturas en esa categoría, aunque todavía no obtuvo una victoria competitiva.

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