Retiran del mercado cerca de 2.700 kilos de pastel de carne congelado por un alérgeno no declarado

El FSIS retiró cerca de 6.000 libras del meatloaf congelado de Power Plate Meals por soya no declarada en el etiquetado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un retiro de producto anunciado por Power Plate Meals, LLC afecta a distribuidores y consumidores de Minnesota, Dakota del Norte y Dakota del Sur, luego de que el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (FSIS) detectara la presencia de soya no declarada en el etiquetado de su plato congelado de meatloaf con puré de papas. Cerca de 6.000 libras de la comida preparada han sido retiradas tras una notificación oficial emitida la semana del 18 de junio, según el comunicado del FSIS.

De acuerdo con el reporte de la agencia federal, la medida se activó tras una inspección estatal en la que se constató la omisión de la soya, un alérgeno cuya declaración es obligatoria. El FSIS destacó la importancia de la alerta, ya que la presencia inadvertida de este ingrediente podría representar un riesgo potencial para personas con sensibilidad o alergia a la soya, y recomendó a los consumidores revisar sus congeladores y abstenerse de consumir el producto identificado.

PUBLICIDAD

La legislación estadounidense exige a todas las empresas de alimentos procesados el cumplimiento estricto en el etiquetado de ingredientes y alérgenos. El FSIS y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) establecen protocolos de actuación inmediata ante incidentes de este tipo, con el objetivo de proteger la salud pública y garantizar la transparencia en la industria alimentaria.

¿Por qué se retiró el meatloaf congelado de Power Plate Meals?

El retiro se produjo porque el etiquetado del producto Meatloaf with Garlic Mashed Potatoes no incluía la soya como ingrediente, a pesar de estar presente en la preparación. Según la notificación oficial del FSIS, el hallazgo se realizó durante un control rutinario en Dakota del Norte, donde un inspector estatal advirtió la omisión en la lista de ingredientes. Esta situación constituye una infracción de la normativa estadounidense sobre alérgenos, que requiere la identificación precisa de todos los componentes que puedan generar reacciones adversas.

PUBLICIDAD

El FSIS clasificó el retiro como “Clase II”, lo que significa que existe una probabilidad remota de consecuencias graves o efectos adversos para la salud. En su comunicado, la agencia indicó: “No se han confirmado reportes de reacciones adversas asociadas al consumo de estos productos hasta el momento”. Pese a que no hay casos reportados, el organismo recomienda máxima precaución y la eliminación inmediata del producto de los hogares y puntos de venta.

El retiro de producto afecta a distribuidores y consumidores de Minnesota, Dakota del Norte y Dakota del Sur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué productos y lotes están afectados por el retiro del USDA y FSIS?

El retiro afecta exclusivamente a las bandejas plásticas selladas al vacío de 13,3 onzas (377 gramos) de Power Plate Meals Meatloaf with Garlic Mashed Potatoes. Los lotes incluidos presentan fechas de consumo preferente entre el 25 de junio de 2026 y el 10 de junio de 2027, y llevan el número de establecimiento “217SEND” dentro del sello de inspección del USDA, según el aviso oficial.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el FSIS, los productos fueron elaborados entre el 25 de junio de 2025 y el 10 de junio de 2026 y distribuidos a intermediarios en Minnesota, Dakota del Norte y Dakota del Sur. El organismo enfatizó que la revisión de inventarios y congeladores debe centrarse en los paquetes con las características y fechas señaladas, para evitar consumos accidentales.

Para identificar el producto, los consumidores deben buscar los siguientes elementos en el empaque:

Nombre: Power Plate Meals Meatloaf with Garlic Mashed Potatoes

Peso: 13,3 onzas (377 gramos)

Fechas de consumo preferente: entre el 25 de junio de 2026 y el 10 de junio de 2027

Número de establecimiento: 217SEND en el sello del USDA

¿Qué riesgos implica consumir alimentos con alérgenos no declarados?

La presencia de alérgenos no declarados en alimentos procesados puede provocar reacciones adversas en personas sensibles. La soya es uno de los ocho principales alérgenos reconocidos por la legislación estadounidense, junto con la leche, los huevos, el trigo, los frutos secos, el maní, el pescado y los mariscos. Según el FSIS, la omisión en el etiquetado representa un riesgo sanitario, especialmente para quienes padecen alergias alimentarias, que pueden experimentar desde molestias leves hasta reacciones graves como anafilaxia.

PUBLICIDAD

El FSIS subrayó que la vigilancia y la transparencia en el etiquetado son fundamentales para prevenir incidentes. La agencia recomendó: “Quienes presenten síntomas tras el consumo accidental deben consultar de inmediato a un profesional de la salud”. Además, la legislación exige que los fabricantes retiren del mercado cualquier producto que no cumpla con las normas de declaración de alérgenos.

La omisión de soya en el etiquetado del Meatloaf with Garlic Mashed Potatoes fue detectada por un inspector estatal durante un control rutinario en Dakota del Norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben hacer los consumidores si tienen el producto retirado?

El FSIS recomienda a quienes hayan adquirido el producto afectado que no lo consuman bajo ninguna circunstancia, y que opten por descartarlo o devolverlo al punto de venta. La agencia recordó que algunos paquetes pueden permanecer almacenados en los congeladores domésticos durante meses, por lo que la revisión es clave para evitar incidentes.

PUBLICIDAD

El organismo federal dispone de una línea directa para consultas sobre seguridad alimentaria, y recomienda a los consumidores mantenerse informados a través de los canales oficiales del USDA y del propio FSIS. Los lotes afectados pueden ser devueltos para su destrucción o eliminación conforme a la normativa vigente.

¿Cómo se detectó la omisión de soya en el etiquetado y qué respuesta hubo?

La detección fue realizada por un inspector estatal durante una revisión periódica en las instalaciones de Power Plate Meals, LLC. Tras la notificación a las autoridades federales, el FSIS inició el procedimiento de retiro y emitió la alerta pública. El proceso incluyó la comunicación directa con distribuidores, comercios minoristas y consumidores finales.

PUBLICIDAD

El FSIS informó que la empresa cooperó con las investigaciones y el retiro, siguiendo los protocolos de transparencia y seguridad. “La colaboración de la industria es esencial para la eficacia de los retiros y la protección de los consumidores”, señala el organismo en su sitio oficial. Las autoridades reiteran que los controles internos y externos son parte central de la política alimentaria de Estados Unidos.

El FSIS clasificó el retiro de Power Plate Meals como Clase II y señaló que no hay reportes confirmados de reacciones adversas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué protocolos existen para retiros de alimentos por alérgenos en Estados Unidos?

En EE. UU., los retiros de productos alimenticios por alérgenos no declarados se encuentran regulados por la FDA y el FSIS, dependiendo del tipo de alimento. Las empresas están obligadas a declarar todos los ingredientes alergénicos en la etiqueta y a retirar inmediatamente cualquier producto que incumpla con esta exigencia. El FSIS clasifica los retiros según el nivel de riesgo: Clase I (alto), Clase II (moderado/remoto) y Clase III (bajo).

PUBLICIDAD

La agencia publica las alertas en su portal web y en medios de comunicación, además de notificar a los distribuidores y comercios para garantizar el retiro efectivo. Según datos del FSIS, los alérgenos no declarados constituyen una de las principales causas de retiros alimentarios en el país.

¿Cómo afecta el retiro de la soya no declarada a la industria y a los protocolos de seguridad?

La medida afecta a la cadena de distribución, que debe revisar inventarios y retirar inmediatamente las unidades señaladas. Para la industria, el incidente refuerza la importancia de los controles de calidad y los procedimientos de auditoría internos. El FSIS mantiene la vigilancia sobre el cumplimiento de los protocolos y exige a las empresas la cooperación total en casos de retiros.

PUBLICIDAD

El organismo recuerda la importancia de que los consumidores consulten fuentes oficiales para identificar productos afectados y comprender los riesgos asociados. La transparencia y la información oportuna son herramientas centrales para minimizar el impacto de incidentes como el de Power Plate Meals.

¿Qué acciones y seguimiento se esperan tras el retiro?

El FSIS mantendrá la supervisión hasta confirmar la eliminación o devolución de todas las unidades afectadas. La agencia continuará informando sobre cualquier novedad relacionada con el caso y dispone de recursos digitales y telefónicos para responder consultas. Los consumidores pueden acceder al comunicado y a información adicional en la web del FSIS.