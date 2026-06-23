Estados Unidos

Nueva York verá la final del Mundial en el Central Park

La ciudad prepara una cita gratuita para 50.000 asistentes con pantallas gigantes, música y actividades en el Great Lawn, mientras el duelo decisivo se juega en el MetLife Stadium de Nueva Jersey

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El Great Lawn recibirá a unas 50.000 personas para seguir gratuitamente el partido decisivo del torneo.
El Great Lawn recibirá a unas 50.000 personas para seguir gratuitamente el partido decisivo del torneo.

Nueva York organizará el 19 de julio una transmisión pública y gratuita de la final del Mundial 2026 en Central Park, una operación pensada para que unas 50.000 personas sigan el partido desde el Great Lawn mientras el encuentro se disputa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y la ciudad absorbe la llegada de cientos de miles de aficionados a la región metropolitana.

La capacidad prevista de 50.000 personas convierte a la cita en una de las mayores reuniones al aire libre organizadas en Nueva York para un evento deportivo, según el texto oficial del anuncio. Los organizadores la describen además como “la mayor watch party de la final del Mundial en el mundo”.

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El emblemático espacio de Central Park se transformará en el principal punto de encuentro para los aficionados.
El emblemático espacio de Central Park se transformará en el principal punto de encuentro para los aficionados.

La iniciativa fue anunciada por la Alcaldía de Nueva York junto con el Estado de Nueva York, FIFA, el Comité Organizador NYNJ 2026 y Global Citizen. El objetivo es ofrecer una alternativa a quienes no consigan entradas para la final y extender el ambiente del torneo más allá del estadio.

El evento se celebrará en el Great Lawn, uno de los espacios más conocidos de Manhattan, donde se instalarán tres pantallas LED gigantes, un sistema de sonido envolvente y una programación con entretenimiento previo al partido, activaciones interactivas, zonas para patrocinadores y música durante toda la jornada. Según Global Citizen, el recinto abrirá varias horas antes del inicio para ordenar el ingreso del público y activar las actividades previstas.

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La ciudad instalará un sistema especial de transmisión con entretenimiento y actividades durante toda la jornada.
La ciudad instalará un sistema especial de transmisión con entretenimiento y actividades durante toda la jornada.

El acceso será gratuito pero dependerá de un sorteo previo

La asistencia no será de libre entrada. Según la información difundida por los organizadores, las personas interesadas deberán registrarse con antelación y los lugares se asignarán mediante una lotería pública administrada por Global Citizen.

Una parte del aforo quedará reservada para organizaciones comunitarias, voluntarios y programas sociales de la ciudad. El resto de los accesos se distribuirá entre quienes participen del registro, que permanecerá abierto hasta pocos días antes de la final.

La watch party ofrecerá acceso gratuito mediante un sistema de registro y sorteo previo.
La watch party ofrecerá acceso gratuito mediante un sistema de registro y sorteo previo.

La decisión busca responder a una demanda extraordinaria por el partido principal del torneo. Las entradas para la final del Mundial figuran entre las más codiciadas del deporte internacional, y la ciudad planteó esta experiencia paralela para que residentes y turistas puedan compartir la jornada sin entrar al estadio.

El director ejecutivo del Comité Organizador NYNJ 2026 Alex Lasry afirmó en una cita incluida en el texto fuente: “La final de la Copa Mundial de la FIFA será uno de los eventos deportivos más vistos del mundo, y estamos encantados de que 50.000 personas puedan vivirla juntas en el corazón de la ciudad de Nueva York, de manera gratuita”.

El parque suma una nueva cita histórica a su tradición de conciertos, celebraciones y encuentros públicos.
El parque suma una nueva cita histórica a su tradición de conciertos, celebraciones y encuentros públicos.

El Great Lawn se convertirá en el principal escenario público del torneo en la ciudad

La watch party formará parte de una estrategia más amplia de activaciones del Mundial en los cinco distritos. Según el texto fuente, Nueva York tendrá fan zones y eventos oficiales en Rockefeller Center, Queens, Brooklyn, Bronx y Staten Island, aunque el Great Lawn será el núcleo principal de esa celebración colectiva.

El parque sumará así un nuevo uso masivo a una historia marcada por conciertos de la Filarmónica de Nueva York, espectáculos multitudinarios, celebraciones deportivas y actos culturales. La elección del lugar apunta a convertir un espacio público de reconocimiento internacional en punto de encuentro para aficionados de distintos países.

Residentes y turistas compartirán la final en un ambiente festivo con música y actividades culturales.
Residentes y turistas compartirán la final en un ambiente festivo con música y actividades culturales.

La programación no se limitará al partido. Los organizadores preparan una jornada con DJ, espectáculos musicales, experiencias inmersivas, zonas gastronómicas, actividades para familias y entretenimiento antes y después del encuentro.

El evento incluirá también la transmisión del espectáculo del entretiempo de la final del Mundial, presentado en esta edición como una novedad histórica de la FIFA. Global Citizen resumió la apuesta con una frase citada en el texto fuente: “La mayor watch party para el partido más grande del mundo”.

El evento busca ofrecer una experiencia colectiva para quienes no consigan entradas para la final.
El evento busca ofrecer una experiencia colectiva para quienes no consigan entradas para la final.

La ciudad coordina seguridad, transporte y circulación para una concentración masiva

La organización de una reunión de 50.000 personas en Central Park exige un despliegue logístico amplio. Según el texto fuente, la ciudad trabaja con NYPD, FDNY, NYC Parks, MTA y Emergency Management para coordinar controles de acceso, transporte, atención médica, seguridad y circulación peatonal.

Las autoridades prevén medidas especiales para favorecer el acceso mediante transporte público y reducir el impacto sobre los barrios cercanos. Esa preparación coincide con la semana de mayor presión de visitantes, cuando se espera la llegada de cientos de miles de aficionados a la región metropolitana.

El estadio de Nueva Jersey será sede del partido más importante del Mundial 2026.
El estadio de Nueva Jersey será sede del partido más importante del Mundial 2026.

El operativo tiene también una dimensión económica para Nueva York. De acuerdo con el texto fuente, miles de asistentes consumirán en restaurantes, hoteles, comercios, transporte y actividades turísticas, y las autoridades esperan movimiento para Manhattan y el resto de la región por la combinación entre la final, las fan zones y la agenda cultural asociada al torneo.

El alcalde de Nueva York, en una cita incluida en el texto fuente, sostuvo: “El partido más reconocido del torneo más reconocido merece verse en el parque más reconocido del mundo”.

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