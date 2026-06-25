Jessica Simpson habla de su vida amorosa y abrió la puerta a los mensajes por redes sociales

Jessica Simpson dijo que acepta mensajes directos en redes sociales y aclaró que prioriza cuentas verificadas. - REUTERS/Kylie Cooper

Jessica Simpson abrió una nueva ventana a su vida amorosa al declarar que está dispuesta a conocer a alguien a través de mensajes directos en redes sociales, con una condición: que la cuenta tenga verificación. La artista de 45 años lo dijo al llegar al aeropuerto de Los Ángeles, en un intercambio con TMZ.

Ante la pregunta de si acercarse por mensajes directos era una mala forma de contactarla, Simpson respondió: “No”. Cuando le consultaron si sus mensajes estaban “abiertos”, contestó: “Claro”. Luego precisó: “Quiero decir, si estás verificado, tal vez”.

PUBLICIDAD

Las declaraciones llegan más de un año después de que Simpson y el exjugador de la NFL Eric Johnson, de 46 años, anunciaran su separación en enero de 2025 tras una década de matrimonio. La expareja tiene tres hijos: Maxwell Drew, de 14 años; Ace Knute, de 12; y Birdie Mae, de siete.

Jessica Simpson y Eric Johnson anunciaron su separación en enero de 2025 tras una década de matrimonio y tienen tres hijos - (@jessicasimpson)

Según informó PEOPLE en abril de ese año, Simpson ya había iniciado una nueva relación con el músico Thomas Eisenhood, exintegrante de la banda Stoop Kids y radicado en Nashville. “Está feliz. Se encuentra en un momento excelente y está ilusionada con su futuro”, dijo una fuente a la revista.

PUBLICIDAD

La separación de Simpson y Johnson transcurrió, según fuentes citadas por PEOPLE, con ambos concentrados en la crianza compartida. En abril de 2025, una fuente señaló a la revista que los dos estaban “comprometidos a ser los mejores padres posibles” y a mantener una relación armoniosa. Otra fuente precisó en ese mismo período que Johnson seguía viviendo en la casa familiar mientras gestionaban la venta de la propiedad. “El objetivo ha sido mantener todo lo más estable y agradable posible para los niños”, indicó esa fuente.

Eric Maxwell Johnson nació el 15 de septiembre de 1979 en Needham, Massachusetts. Tras una carrera universitaria en la Universidad de Yale, fue seleccionado por los San Francisco 49ers en la séptima ronda del Draft de la NFL en 2001. Su temporada más productiva fue 2004, cuando lideró al equipo con 82 recepciones para 825 yardas y dos touchdowns. Lesiones recurrentes limitaron su trayectoria; en 2007 firmó con los New Orleans Saints, equipo que lo liberó antes del inicio de la temporada 2008, año en que se retiró del fútbol profesional. Su patrimonio se estima en torno a los 10 millones de dólares. Desde entonces mantuvo un perfil bajo, lejos de los reflectores que siempre acompañaron a Simpson.

PUBLICIDAD

Jessica Simpson conoció a Eric Johnson en 2010 y la pareja se casó el 5 de julio de 2014 en Montecito, California - (Reuters)

La cantante y empresaria conoció a Johnson en mayo de 2010, cuando amigos en común los presentaron. En ese momento, él atravesaba un proceso de divorcio de su primera esposa, Keri D’Angelo, que se finalizó en octubre de ese año. La pareja contrajo matrimonio el 5 de julio de 2014 en San Ysidro Ranch, en Montecito, California.

La vida sentimental de Simpson fue objeto de atención pública desde su primer matrimonio con el cantante Nick Lachey, miembro de la banda 98 Degrees. Los dos se conocieron en el Hollywood Christmas Parade de Los Ángeles en 1998 y se casaron en octubre de 2002 en Austin, Texas. Su programa de telerrealidad Newlyweds: Nick and Jessica, emitido por MTV entre 2003 y 2005, los convirtió en una de las parejas más seguidas de la televisión estadounidense. En noviembre de 2005 confirmaron su separación; el divorcio se formalizó en junio de 2006.

PUBLICIDAD

Nick Lachey y Jessica Simpson, que estuvieron casados entre 2002 y 2006, se reencontraron en un vuelo en marzo de 2026 - REUTERS/Brendan McDermid

En su libro de memorias Open Book, publicado en 2020, Simpson escribió sobre esa relación: “Quería que mi matrimonio pareciera perfecto. No me importaba parecer tonta, pero quería que la gente viera el cuento de hadas en Nick. En nosotros”. También llamó a Lachey su “primer amor”. En marzo de 2026, los dos se reencontraron de forma inesperada en un vuelo de Los Ángeles a Hawái. “Se saludaron y fue una conversación cordial y agradable”, señaló una fuente a Us Weekly. Lachey confirmó el encuentro en mayo de 2026 durante una aparición en el programa Watch What Happens Live With Andy Cohen: “Fue extrañamente bien. Han pasado 20 años y no nos habíamos visto en todo ese tiempo”.

Según PEOPLE, en el vuelo también viajaban Vanessa Lachey, esposa de Nick, y el propio Johnson.