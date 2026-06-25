Estados Unidos

Cae con fuerza el precio del barril de petróleo estadounidense

La referencia estadounidense para entrega inmediata registra una baja abrupta y vuelve a niveles previos al conflicto en Oriente Medio, mientras el mercado reacciona a señales de menor riesgo en el suministro global

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El precio del barril de petróleo estadounidense cayó 3,92% y el WTI cerró en 70,34 dólares por barril (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)
El precio del barril de petróleo estadounidense cayó 3,92% y el WTI cerró en 70,34 dólares por barril (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

El precio del barril de petróleo estadounidense registró una de sus caídas más pronunciadas de los últimos meses, situándose en valores que no se observaban desde el estallido de la guerra en Oriente Medio. La referencia del crudo West Texas Intermediate (WTI) para entrega en el mismo mes descendió un 3,92%, ubicándose en 70,34 dólares por barril. Este retroceso marca un punto de inflexión en el mercado petrolero, que había estado condicionado por la volatilidad y la incertidumbre geopolítica en la región.

La magnitud de la baja sorprendió a varios operadores y analistas, ya que el WTI se aproxima a niveles previos al conflicto, cuando las expectativas de oferta y demanda eran significativamente distintas a las actuales. En el contexto de los mercados energéticos, una variación de casi cuatro puntos porcentuales en una sola jornada evidencia la sensibilidad extrema de los precios ante cualquier cambio en los factores internacionales que afectan la producción y el transporte de crudo.

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El descenso sostenido del WTI responde a una combinación de factores que han reducido las tensiones sobre la oferta y la seguridad del suministro. Según lo anticipado por Donald Trump y sus asesores económicos, la progresiva normalización del tráfico marítimo por el Estrecho de Ormuz y el avance en las negociaciones para un acuerdo definitivo que ponga fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán han sido determinantes.

La reapertura parcial de rutas clave para el transporte de materias primas ha devuelto confianza a los mercados, al disipar parcialmente el temor a un desabastecimiento repentino o a bloqueos prolongados. Las conversaciones diplomáticas, aunque aún no han producido un acuerdo formal, han permitido atenuar el clima de confrontación y abrir la posibilidad de una estabilización en la región, lo que se traduce en una menor prima de riesgo en los precios internacionales del crudo.

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La baja del WTI llevó al petróleo estadounidense a valores que no se observaban desde el estallido de la guerra en Oriente Medio
La baja del WTI llevó al petróleo estadounidense a valores que no se observaban desde el estallido de la guerra en Oriente Medio

La tendencia a la baja no se limita al mercado estadounidense. En Europa, el precio del barril de Brent del mar del Norte, referencia mundial para el comercio de petróleo, también sufrió un descenso significativo. Para entrega en agosto, el Brent perdió un 4,33% y cerró en 73,74 dólares, atravesando la barrera de los 75 dólares por primera vez desde el inicio de la guerra.

Este comportamiento evidencia la conexión directa entre la evolución del conflicto en Oriente Medio y la cotización internacional del petróleo. La caída del Brent acompaña la del WTI, reflejando que la percepción de menor riesgo y el restablecimiento de rutas marítimas seguras impactan de manera global. La sincronía en la baja de ambas referencias sugiere que el mercado considera que los riesgos de interrupción del suministro han disminuido en los dos principales polos de consumo y distribución.

La reanudación del tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz se ha consolidado como el principal motor de la reciente caída de precios. Según explicó David Morrison, analista de la firma Trade Nation, la actual dinámica bajista se explica por el notable incremento en el flujo de embarcaciones que cruzan este paso estratégico. La plataforma de seguimiento Kpler reportó el miércoles en la tarde un total de 17 cruces de buques de transporte de materias primas, cifra que, aunque menor a los 25 del día anterior, evidencia una recuperación sostenida frente a los días de mayor tensión.

Más aún, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró en una publicación en X que 72 barcos habían atravesado el estrecho en las últimas 24 horas, un dato considerablemente superior al informado por fuentes privadas. Estas cifras reflejan no solo la reactivación de la actividad comercial, sino también la confianza creciente en la seguridad de las rutas, al menos desde la perspectiva de los actores oficiales.

La normalización del tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz impulsó la baja del petróleo, según lo anticipado por Donald Trump y sus asesores económicos
La normalización del tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz impulsó la baja del petróleo, según lo anticipado por Donald Trump y sus asesores económicos

No obstante, persisten advertencias sobre los riesgos que implica la navegación por el Estrecho de Ormuz. Analistas de Oxford Economics subrayaron que, a pesar del incremento en el tráfico, el paso sigue siendo más costoso y peligroso que antes del conflicto debido a la supuesta presencia de minas, lo que ha elevado las primas de seguridad exigidas por las compañías navieras.

El temor a posibles incidentes mantiene cierto grado de volatilidad en los precios, ya que cualquier evento que confirme la existencia de amenazas podría revertir rápidamente la tendencia actual. Además, surge la sospecha de que parte de la información sobre la colocación de minas podría haber sido fabricada o amplificada por los servicios de inteligencia militar de la Guardia Revolucionaria iraní. La difusión de estos reportes, sin pruebas concluyentes, tendría como objetivo sembrar temor y confusión entre los operadores internacionales, una estrategia conocida para alterar el pulso de los mercados en momentos de transición.

El desplome del petróleo estadounidense y europeo responde a un contexto donde la percepción de riesgo ha cambiado de manera abrupta, empujada por la reapertura de rutas marítimas y el avance de negociaciones diplomáticas. Sin embargo, la situación en el Estrecho de Ormuz sigue sujeta a factores imprevisibles, entre ellos la desinformación y la manipulación informativa, lo que obliga a los mercados a mantener una vigilancia constante ante posibles alteraciones en la seguridad y en el flujo de los cargamentos energéticos.

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