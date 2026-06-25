La prohibición de redes sociales para menores en Australia muestra bajo impacto tras seis meses de aplicación

Un estudio publicado por el British Medical Journal indicó que la mayoría de los adolescentes menores de 16 años mantiene el acceso a plataformas digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prohibición del uso de redes sociales para adolescentes en Australia tuvo un impacto limitado, según un estudio publicado por la revista científica British Medical Journal, que destacó que la mayoría de los menores sigue accediendo a plataformas digitales a través de cuentas falsas o prestadas.

La normativa, en vigor desde diciembre del 2025, buscaba proteger a los menores de 16 años frente al acoso y los algoritmos agresivos de plataformas como Facebook, Instagram y TikTok.

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Elusiones y estrategias para burlar la restricción

De acuerdo con la investigación difundida por la agencia de noticias AFP, los adolescentes australianos encuentran formas para evadir la prohibición de redes sociales. El estudio identificó que muchos acceden a través de cuentas abiertas a nombre de adultos o mediante la creación de identidades ficticias.

Las plataformas tecnológicas informaron que bloquearon 4,7 millones de cuentas detectadas como pertenecientes a menores, en un esfuerzo por cumplir con la legislación.

Una investigación difundida por AFP analizó a más de 400 jóvenes antes y después de la entrada en vigor de la norma y no halló evidencia suficiente de cambios sustanciales - REUTERS

Los investigadores analizaron el comportamiento de más de 400 jóvenes usuarios de redes sociales antes y después de la entrada en vigor de la restricción. El informe señaló: “No encontramos pruebas suficientes para concluir que la exposición a la ley tuviera efectos sustanciales en el uso de las redes sociales entre los adolescentes menores de 16 años”, según citó el portal de noticias del documento divulgado en la revista británica.

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Cambios mínimos en los hábitos digitales de los jóvenes

El análisis mostró que el cambio en el uso de redes sociales fue marginal en los grupos de 12 a 13 años, y solo una leve reducción se observó entre los adolescentes de 14 a 15 años. Por el contrario, en el segmento de mayores de 16 años, el uso de redes sociales aumentó tras la entrada en vigor de la ley.

Según el estudio citado por AFP, la implementación de la norma resultó limitada, el cumplimiento fue incompleto y se registraron violaciones frecuentes a las restricciones. La investigación concluyó que la capacidad de los adolescentes para sortear los controles técnicos y legales sigue siendo alta, lo que reduce la efectividad de estas iniciativas regulatorias.

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Los investigadores insisten en que la facilidad para acceder a dispositivos y la ayuda de adultos cercanos, como padres o hermanos mayores, representan los principales desafíos para hacer cumplir la prohibición. Además, la presión social y la necesidad de estar conectados a los entornos digitales favorecen que los menores busquen alternativas para permanecer activos en plataformas sociales.

El debate global sobre regulaciones y modelos alternativos

La investigación reportó que los controles pueden sortearse con perfiles a nombre de adultos y con la creación de usuarios ficticios - REUTERS

El caso australiano genera interés internacional por su posible valor como modelo regulatorio. Países como Reino Unido, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Nueva Zelanda discuten leyes similares para limitar el acceso de menores a las redes sociales y frenar el poder de las grandes compañías tecnológicas, según destacó AFP.

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En contraste, el informe mencionó el ejemplo de Finlandia, donde la prohibición de teléfonos móviles en colegios generó un aumento en la interacción entre estudiantes y una mayor concentración en las aulas. En la escuela Kungsvägens skola, en Sipoo, al noreste de Helsinki, los profesores recogen los dispositivos al inicio de la jornada, lo que permite a los adolescentes socializar en los recreos sin distracciones digitales.

“Los resultados sugieren que el período inmediatamente posterior a la aprobación de la ley se caracterizó por una implementación limitada, un cumplimiento incompleto y violaciones significativas de las restricciones en las redes sociales”, concluyó el estudio, citado por AFP.

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Diversos informes advierten sobre los riesgos de la exposición temprana y prolongada a dispositivos y redes sociales, entre ellos dificultades en el aprendizaje y el incremento del acoso digital. El estudio australiano, sin embargo, subrayó la complejidad de aplicar regulaciones efectivas únicamente mediante restricciones tecnológicas sin acompañarlas de un cambio cultural y educativo.