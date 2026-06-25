Mundo

La prohibición de redes sociales para menores en Australia muestra bajo impacto tras seis meses de aplicación

Un informe académico reveló que la ley australiana no logró reducir de manera significativa el uso de Facebook, Instagram y TikTok entre adolescentes menores de 16 años. El estudio también señaló que, en Finlandia, la restricción a los dispositivos móviles en las escuelas generó un efecto positivo

Guardar
Google icon
Un estudio publicado por el British Medical Journal indicó que la mayoría de los adolescentes menores de 16 años mantiene el acceso a plataformas digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un estudio publicado por el British Medical Journal indicó que la mayoría de los adolescentes menores de 16 años mantiene el acceso a plataformas digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prohibición del uso de redes sociales para adolescentes en Australia tuvo un impacto limitado, según un estudio publicado por la revista científica British Medical Journal, que destacó que la mayoría de los menores sigue accediendo a plataformas digitales a través de cuentas falsas o prestadas.

La normativa, en vigor desde diciembre del 2025, buscaba proteger a los menores de 16 años frente al acoso y los algoritmos agresivos de plataformas como Facebook, Instagram y TikTok.

PUBLICIDAD

Elusiones y estrategias para burlar la restricción

De acuerdo con la investigación difundida por la agencia de noticias AFP, los adolescentes australianos encuentran formas para evadir la prohibición de redes sociales. El estudio identificó que muchos acceden a través de cuentas abiertas a nombre de adultos o mediante la creación de identidades ficticias.

Las plataformas tecnológicas informaron que bloquearon 4,7 millones de cuentas detectadas como pertenecientes a menores, en un esfuerzo por cumplir con la legislación.

Una investigación difundida por AFP analizó a más de 400 jóvenes antes y después de la entrada en vigor de la norma y no halló evidencia suficiente de cambios sustanciales - REUTERS
Una investigación difundida por AFP analizó a más de 400 jóvenes antes y después de la entrada en vigor de la norma y no halló evidencia suficiente de cambios sustanciales - REUTERS

Los investigadores analizaron el comportamiento de más de 400 jóvenes usuarios de redes sociales antes y después de la entrada en vigor de la restricción. El informe señaló: “No encontramos pruebas suficientes para concluir que la exposición a la ley tuviera efectos sustanciales en el uso de las redes sociales entre los adolescentes menores de 16 años”, según citó el portal de noticias del documento divulgado en la revista británica.

PUBLICIDAD

Cambios mínimos en los hábitos digitales de los jóvenes

El análisis mostró que el cambio en el uso de redes sociales fue marginal en los grupos de 12 a 13 años, y solo una leve reducción se observó entre los adolescentes de 14 a 15 años. Por el contrario, en el segmento de mayores de 16 años, el uso de redes sociales aumentó tras la entrada en vigor de la ley.

Según el estudio citado por AFP, la implementación de la norma resultó limitada, el cumplimiento fue incompleto y se registraron violaciones frecuentes a las restricciones. La investigación concluyó que la capacidad de los adolescentes para sortear los controles técnicos y legales sigue siendo alta, lo que reduce la efectividad de estas iniciativas regulatorias.

Los investigadores insisten en que la facilidad para acceder a dispositivos y la ayuda de adultos cercanos, como padres o hermanos mayores, representan los principales desafíos para hacer cumplir la prohibición. Además, la presión social y la necesidad de estar conectados a los entornos digitales favorecen que los menores busquen alternativas para permanecer activos en plataformas sociales.

El debate global sobre regulaciones y modelos alternativos

La investigación reportó que los controles pueden sortearse con perfiles a nombre de adultos y con la creación de usuarios ficticios - REUTERS
La investigación reportó que los controles pueden sortearse con perfiles a nombre de adultos y con la creación de usuarios ficticios - REUTERS

El caso australiano genera interés internacional por su posible valor como modelo regulatorio. Países como Reino Unido, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Nueva Zelanda discuten leyes similares para limitar el acceso de menores a las redes sociales y frenar el poder de las grandes compañías tecnológicas, según destacó AFP.

En contraste, el informe mencionó el ejemplo de Finlandia, donde la prohibición de teléfonos móviles en colegios generó un aumento en la interacción entre estudiantes y una mayor concentración en las aulas. En la escuela Kungsvägens skola, en Sipoo, al noreste de Helsinki, los profesores recogen los dispositivos al inicio de la jornada, lo que permite a los adolescentes socializar en los recreos sin distracciones digitales.

“Los resultados sugieren que el período inmediatamente posterior a la aprobación de la ley se caracterizó por una implementación limitada, un cumplimiento incompleto y violaciones significativas de las restricciones en las redes sociales”, concluyó el estudio, citado por AFP.

Diversos informes advierten sobre los riesgos de la exposición temprana y prolongada a dispositivos y redes sociales, entre ellos dificultades en el aprendizaje y el incremento del acoso digital. El estudio australiano, sin embargo, subrayó la complejidad de aplicar regulaciones efectivas únicamente mediante restricciones tecnológicas sin acompañarlas de un cambio cultural y educativo.

Temas Relacionados

AustraliaRedes SocialesRestricciónMenores de edadRegulación FinlandiaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un barco fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido en el estrecho de Ormuz

Lo reportó la agencia británica de seguridad marítima UKMTO, quien indicó que “el capitán no informó de víctimas ni de impacto medioambiental”

Un barco fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido en el estrecho de Ormuz

Rusia traslada sus defensas antiaéreas para proteger Moscú y la residencia de Putin mientras los drones ucranianos golpean el interior del país

El presidente ucraniano advirtió que el redespliegue deja otras regiones rusas vulnerables a los ataques de largo alcance. Kiev alcanzó dos refinerías en Ufa, a 1.500 km del frente

Rusia traslada sus defensas antiaéreas para proteger Moscú y la residencia de Putin mientras los drones ucranianos golpean el interior del país

Especialistas alertan por la adopción de modelos de IA chinos en sectores sensibles

La expansión de sistemas creados en China despierta preocupación en Europa y América Latina, por la falta de transparencia, la ausencia de control externo y la posibilidad de delegar decisiones institucionales en plataformas ajenas

Especialistas alertan por la adopción de modelos de IA chinos en sectores sensibles

Marco Rubio advirtió que un peaje iraní en el estrecho de Ormuz provocaría un “caos total” en las vías navegables del mundo

El secretario de Estado de EEUU comparó la iniciativa con “una plaga” que sentaría un precedente global. Omán intentó calmar los ánimos y negó que se vayan a imponer tasas de tránsito

Marco Rubio advirtió que un peaje iraní en el estrecho de Ormuz provocaría un “caos total” en las vías navegables del mundo

Cinco años de obras devolverán el esplendor a la Logia de Rafael, joya oculta del Vaticano

Un equipo internacional de expertos trabajará sobre el pasadizo reservado a pontífices y dignatarios, combinando limpieza láser, digitalización y nuevos sistemas de protección para las pinturas murales que datan del Renacimiento. La inversión se estima que ronde USD 14 millones en total

Cinco años de obras devolverán el esplendor a la Logia de Rafael, joya oculta del Vaticano
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cómo evitar intoxicaciones con dióxido de carbono

Cómo evitar intoxicaciones con dióxido de carbono

Secretaría de Agricultura de EEUU visitará México por gusano barrenador, inaugurarán planta de mosca estéril

Desmantelaron un laboratorio de cultivo de marihuana en Nueva Pompeya: los antecedentes de los dos propietarios

DNI electrónico gratis para este martes 30 de junio: conoce dónde y quiénes pueden acceder a este beneficio

Germán Martínez criticó la media sanción del Super RIGI: “Es un enclave colonial”

INFOBAE AMÉRICA

Senadores de Bolivia piden activar una comisión para investigar a Rodríguez Zapatero por injerencia

Senadores de Bolivia piden activar una comisión para investigar a Rodríguez Zapatero por injerencia

El canciller de Bolivia alertó ante la OEA que el crimen organizado aprovecha la “conflictividad prolongada”

Un barco fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido en el estrecho de Ormuz

El salvadoreño Iván Barton vuelve a la acción en el Mundial 2026 para dirigir el Japón vs. Suecia

Condenan a más de 30 años de prisión a responsable de fraude inmobiliario por falsificar escrituras y vender terrenos en El Salvador

ENTRETENIMIENTO

Inquietud por la salud de Lionel Richie: el cantante de 77 años interrumpió un concierto tras sentirse mareado

Inquietud por la salud de Lionel Richie: el cantante de 77 años interrumpió un concierto tras sentirse mareado

Día Mundial de los Beatles, el enigma de la morsa y la mística de una canción

De parodia a ícono: así Jason Momoa cumple un sueño al interpretar a Lobo en Supergirl

El lado desconocido de Steve-O: de la calle al fenómeno mundial de Jackass

“Superar a Robbie Coltrane será prácticamente imposible”, afirmó Nick Frost sobre su rol de Hagrid en la serie de Harry Potter