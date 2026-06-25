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Un barco fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido en el estrecho de Ormuz

Lo reportó la agencia británica de seguridad marítima UKMTO, quien indicó que “el capitán no informó de víctimas ni de impacto medioambiental”

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Se observan embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán (REUTERS/Stringer/Archivo)
Se observan embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán (REUTERS/Stringer/Archivo)

Un proyectil de origen desconocido dañó un carguero en el estrecho de Ormuz, informó este jueves la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

Un carguero fue alcanzado por estribor por un proyectil de origen desconocido, lo que provocó daños en el puente. El capitán no informó de víctimas ni de impacto medioambiental”, indicó la agencia, que añadió que el incidente se produjo a 7,5 millas náuticas (14 kilómetros) al sureste de Dahit, una localidad del sultanato de Omán.

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El estrecho de Ormuz es uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para intentar poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Este hecho ocurrió luego de que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, advirtiera este jueves que el posible peaje iraní a los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz sentaría un precedente para otras vías navegables en el mundo y podría provocar un “caos total”.

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Un barco fue alcanzado por un proyectil en el estrecho de Ormuz
El mensaje de la agencia británica de seguridad marítima UKMTO

Las vías navegables internacionales no pertenecen a ningún Estado. Este es un principio fundamental en el mundo actual, sin el cual el mundo estaría sumido en el caos total“, declaró en una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo, en Bahrain.

“Si de hecho aceptáramos que se puede cobrar por usar una vía navegable internacional porque casualmente está cerca de su espacio territorial, esto se extenderá por todo el mundo como una plaga“, añadió.

Rubio hizo estos comentarios después de que, esta semana, Irán y Omán anunciaran conjuntamente que estudian los “costos” que les supondrá una futura administración del estrecho de Ormuz.

La formulación hace temer que en el futuro los buques tengan que pagar una tasa por franquear esta vía marítima, por la que antes de la guerra salía el 20% del petróleo y el gas natural licuado consumidos a nivel mundial.

Residentes nadan en las aguas del estrecho de Ormuz mientras una pequeña lancha pasa junto a cargueros y otros buques comerciales en alta mar, cerca de Bandar Abbas, Irán, el 17 de junio de 2026 (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)
Residentes nadan en las aguas del estrecho de Ormuz mientras una pequeña lancha pasa junto a cargueros y otros buques comerciales en alta mar, cerca de Bandar Abbas, Irán, el 17 de junio de 2026 (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)

Omán dice que no habrá “comisiones de tránsito”

Este jueves Omán intentó calmar los ánimos.

Durante una reunión de cancilleres del Golfo en Manama, el ministro de Relaciones Exteriores omaní, Badr Albusaidi, dijo que “las futuras negociaciones sobre el estrecho no implicarán la imposición de ningún tipo de comisión de tránsito" en Ormuz.

El jefe de la diplomacia estadounidense, que realiza su primera gira regional desde la firma entre Washington y Teherán de un protocolo de acuerdo destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio, declaró que Estados Unidos desea un acuerdo de paz, pero no “a cualquier precio”.

“Queremos un acuerdo que sea bueno, queremos un acuerdo que sea real, queremos un acuerdo que sea verificable y queremos un acuerdo que sea respetado“, afirmó ante sus homólogos de los países del Golfo.

Rubio visitó en esta gira Emiratos Árabes UnidosKuwait y Bahrain -países fuertemente afectados por los ataques iraníes en represalia por los bombardeos estadounidenses e israelíes-, y aseguró que se tendrán en cuenta los intereses de los países del Golfo.

“Queremos asegurarnos de que ninguna parte de este acuerdo perjudique, de ninguna manera, la seguridad, la estabilidad o la prosperidad de ninguno de nuestros socios de la región del Golfo", afirmó Rubio.

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