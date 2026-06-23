Retiran más de 11.000 botellas de un medicamento antihipertensivo por fallas de calidad

La FDA retiró del mercado de Estados Unidos 11.460 botellas de chlorthalidona 25 mg por incumplimiento en las especificaciones de disolución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 11.000 botellas de un medicamento utilizado para el tratamiento de la hipertensión arterial fueron retiradas del mercado de Estados Unidos después de detectarse que no cumplían con los parámetros de disolución exigidos por la autoridad sanitaria. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó que la medida afecta a pacientes que utilizan chlorthalidona de 25 miligramos. El retiro fue iniciado el 5 de junio de 2026 por el fabricante indio Inventia Healthcare Limited y abarca todo el territorio estadounidense a través de la distribuidora Rising Pharma Holdings, con sede en Nueva Jersey.

Según confirmaron tanto el informe oficial de la FDA como el reporte de Health.com, el retiro incluye exactamente 11.460 botellas en presentaciones de 100 y 1.000 tabletas, con fecha de vencimiento en abril de 2027 y los lotes identificados como RISA24001 y RISB24002. La agencia clasificó la medida como retiro Clase II, lo que significa que el uso del producto puede generar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles, aunque la probabilidad de efectos graves es baja. Por el momento, la FDA no ha reportado incidentes asociados ni ha emitido un comunicado de prensa específico sobre el caso.

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La chlorthalidona es un diurético de uso extendido, recetado principalmente para el control de la presión arterial elevada y la retención de líquidos vinculada a enfermedades cardíacas, renales o hepáticas. El retiro se da en un contexto de vigilancia permanente sobre la calidad de los medicamentos, en un mercado donde los estándares regulatorios y la seguridad de los pacientes son una prioridad para las autoridades federales.

¿Por qué la FDA retiró la chlorthalidona 25 mg en 2026?

La FDA ordenó el retiro de la chlorthalidona 25 mg en 2026 debido a que las tabletas no cumplían con las especificaciones de disolución requeridas para su comercialización. Según el reporte oficial, “el incumplimiento de las especificaciones de disolución” significa que el comprimido puede no liberar el principio activo de manera adecuada en el organismo, lo que podría afectar la eficacia terapéutica del medicamento.

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El retiro fue iniciado voluntariamente por Inventia Healthcare Limited luego de detectar en pruebas de laboratorio que los lotes afectados no superaban los controles de calidad exigidos. Good Housekeeping reportó que la disolución inadecuada puede traducirse en una absorción subóptima del fármaco, con el riesgo de que el paciente no reciba la dosis necesaria para controlar su condición. El informe de enforcement de la FDA puntualizó que la medida es de alcance nacional y afecta a todo el mercado estadounidense.

El retiro de chlorthalidona 25 mg fue iniciado el 5 de junio de 2026 por Inventia Healthcare Limited y distribuido en el país por Rising Pharma Holdings. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué lotes y presentaciones de chlorthalidona están involucrados en el retiro?

De acuerdo con el resumen publicado por la FDA, el retiro abarca dos lotes específicos del medicamento:

RISA24001 : botellas de 100 tabletas, NDC 64980-599-01.

RISB24002: botellas de 1.000 tabletas, NDC 64980-599-10.

Ambas presentaciones tienen fecha de vencimiento en abril de 2027. El producto fue fabricado por Inventia Healthcare Limited en la India y distribuido en Estados Unidos por Rising Pharma Holdings. El total de unidades afectadas asciende a 11.460 botellas, según la información oficial de la agencia regulatoria.

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El retiro se limita exclusivamente a los lotes y presentaciones mencionados. Otras dosis, marcas o presentaciones de chlorthalidona no están sujetas a la medida y permanecen disponibles en el mercado, según precisa la FDA en su sección de Enforcement Reports.

¿Qué es la chlorthalidona y para qué se utiliza?

La chlorthalidona es un medicamento de la familia de los diuréticos tiazídicos, empleado en el tratamiento de la hipertensión arterial y en casos de retención de líquidos asociada a insuficiencia cardíaca, renal o hepática. Según el portal de la Cleveland Clinic, la chlorthalidona favorece la eliminación de sodio y agua a través de la orina, ayudando a reducir el volumen sanguíneo y, en consecuencia, la presión arterial.

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El uso de este medicamento es frecuente en terapias combinadas para controlar la hipertensión y prevenir complicaciones cardiovasculares. De acuerdo con la FDA, la seguridad y eficacia de la chlorthalidona dependen de que el principio activo se libere y absorba correctamente en el organismo, objetivo que no se garantiza cuando el producto no cumple con las especificaciones de disolución.

La FDA clasificó el retiro de chlorthalidona como Clase II, con posibilidad de efectos adversos temporales o reversibles y baja probabilidad de consecuencias graves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo deben actuar los pacientes que tienen botellas de los lotes retirados?

La FDA recomienda a los pacientes que posean botellas de los lotes afectados no modificar ni suspender su tratamiento por cuenta propia. La agencia aconseja consultar con su médico o farmacéutico para evaluar posibles alternativas y coordinar el reemplazo del medicamento, si corresponde. El retiro fue notificado a los distribuidores y profesionales sanitarios mediante una carta formal, según consta en el informe oficial.

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Health.com cita a la FDA: “Los consumidores deben seguir las indicaciones de su proveedor de atención médica para garantizar la continuidad y seguridad del tratamiento”. Además, la agencia subraya que la interrupción abrupta de medicamentos antihipertensivos puede suponer un riesgo para la salud, por lo que cualquier cambio debe realizarse bajo supervisión profesional.

¿Qué implica un retiro Clase II según la FDA?

El retiro fue clasificado por la FDA como Clase II, lo que implica que el uso del producto puede causar efectos adversos temporales o médicamente reversibles, con baja probabilidad de consecuencias graves. Esta categoría se emplea cuando el defecto del producto no representa un riesgo inminente de daño severo, pero sí justifica su retiro del mercado para prevenir complicaciones.

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El reporte oficial señala que hasta ahora no se han registrado incidentes clínicos relacionados con el consumo de los lotes retirados, pero la agencia mantiene la medida como preventiva y continuará con el monitoreo. Las acciones de este tipo forman parte de los mecanismos regulares de control de calidad en la industria farmacéutica, establecidos por la legislación federal de Estados Unidos.

La chlorthalidona se usa para tratar la hipertensión arterial y la retención de líquidos asociada a enfermedades cardíacas, renales o hepáticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se fiscaliza la calidad de los medicamentos en Estados Unidos?

La FDA lleva a cabo auditorías periódicas, análisis de laboratorio y revisiones de cumplimiento para garantizar la seguridad y eficacia de los medicamentos distribuidos en el país. Los fabricantes están obligados a notificar cualquier desviación de los estándares y a retirar del mercado lotes que no cumplan con los parámetros exigidos. El retiro voluntario es una práctica habitual en la industria cuando los controles internos detectan fallas de calidad.

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La disolución es uno de los parámetros clave en el control de calidad de los comprimidos. Según explica la FDA, el objetivo es asegurar que el principio activo se libere de manera predecible y sea absorbido por el organismo en la cantidad adecuada. Un defecto en este proceso puede comprometer el efecto terapéutico y la seguridad del paciente.

¿Qué deben saber los distribuidores y farmacias respecto al retiro?

Los distribuidores y farmacias que tengan en inventario botellas de los lotes afectados deben aislarlas y suspender su comercialización de inmediato, según las instrucciones de la FDA. La agencia solicita que se notifique a los clientes y se gestione el reemplazo del producto conforme a las directrices oficiales.

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El reporte de enforcement publicado en la web de la FDA detalla los números de lote y fecha de vencimiento a verificar. Los establecimientos pueden consultar la base de datos oficial para confirmar si poseen unidades sujetas al retiro y proceder conforme a los protocolos regulatorios.

La falla de disolución puede impedir que la chlorthalidona libere y absorba de forma adecuada el principio activo, con impacto en la eficacia terapéutica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene este retiro para los pacientes y el sistema de salud?

El retiro representa una precaución para evitar el uso de medicamentos que puedan no cumplir con su función terapéutica. La decisión de la FDA pone de relieve la importancia de los controles de calidad y la vigilancia constante sobre los productos farmacéuticos. Los pacientes con medicamentos afectados deberán contar con el acompañamiento de sus profesionales de salud para continuar su tratamiento sin interrupciones.

El sistema de farmacovigilancia de Estados Unidos se mantiene activo y la FDA actualizará la información si surgen nuevos datos o si el alcance del retiro se amplía. Los usuarios pueden consultar la sección de Enforcement Reports en la página de la agencia para obtener información actualizada sobre este y otros retiros en curso.

¿Dónde consultar información oficial sobre retiros de medicamentos en Estados Unidos?

La FDA publica actualizaciones periódicas sobre retiros de medicamentos en su sección de Enforcement Reports, accesible en https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/enforcement-reports. En esa página, los usuarios pueden buscar por nombre del fármaco, número de lote o empresa fabricante para verificar si un producto está sujeto a retiro. La agencia recomienda a pacientes, profesionales sanitarios y distribuidores consultar esta fuente para confirmar la vigencia de los retiros y las acciones recomendadas.