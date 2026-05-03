El centro comercial American Dream organizará un fan fest en Nueva Jersey durante todo el Mundial 2026

El centro comercial American Dream se consolida como epicentro de experiencias para aficionados durante la Copa del Mundo 2026 (American Dram)

El Mundial 2026 no solo definirá rivalidades sobre el campo de juego. El centro comercial American Dream, situado junto al estadio MetLife en East Rutherford, Nueva Jersey, convertirá sus más de 325.000 metros cuadrados en el epicentro de experiencias para aficionados con 39 días consecutivos de actividades durante el torneo.

La magnitud de esta iniciativa supera los estándares habituales de los festivales de aficionados, según informaron medios locales como Telemundo 47, Fox 5 y NJ.com. Además, Adam Petrick, director de marketing de American Dream, comentó que tienen una promesa: “Momentos memorables para millones de visitantes de todo el mundo”.

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El impacto económico previsto para la región es considerable. Un estudio encargado por Airbnb y realizado por Deloitte estima que cerca de 238.000 turistas llegarán a Nueva Jersey y Nueva York para los partidos, generando aproximadamente USD 288 millones en actividad económica, recopiló el portal NJ.com.

Debido a esto, la capitalización de esta afluencia masiva es central para el shopping American Dream, que se posiciona como una extensión natural de la experiencia mundialista.

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El impacto económico estimado por la Copa Mundial para Nueva Jersey y Nueva York supera los USD 288 millones, con la llegada de 238.000 turistas (REUTERS)

American Dream: un Fan Fest continuo y multisede para el Mundial 2026

El Dream Fan Fest se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, coincidiendo íntegramente con la Copa Mundial, y abarcará la totalidad de la propiedad. La programación, distribuida en múltiples espacios, incluirá fiestas diarias de visualización de partidos, apariciones de celebridades, conciertos, espectáculos en vivo y activaciones de marca.

Petrick subrayó en el medio NJ.com: “A diferencia de los tradicionales festivales para aficionados, nosotros desarrollaremos actividades durante todo el torneo en un entorno con temperatura controlada y una programación inigualable”.

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Más de 250 comercios minoristas, 65 restaurantes y más de 30 atracciones del centro participarán en el evento. Los 11 restaurantes de servicio completo ofrecerán menús exclusivos y experiencias de hospitalidad durante los días de partido para aficionados, marcas y socios.

Espacios clave como The Rink, Dream Live Performing Arts Center, Expo Center y DreamWorks Water Park acogerán conciertos, actuaciones en vivo y eventos posteriores a los encuentros, de acuerdo con Telemundo 47.

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El centro también será sede de iniciativas únicas en materia gastronómica y de entretenimiento. Alrededor de 1.000 pequeñas empresas de Nueva Jersey, en colaboración con la Cámara Hispana, podrán exhibir sus productos y servicios en La Plaza de Fútbol, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad empresarial local y los visitantes internacionales.

El Dream Fan Fest ofrecerá 39 días de fiestas, conciertos y actividades multisede durante todo el Mundial 2026 en American Dream (REUTERS/Eduardo Munoz)

Nuevos espacios y marcas vinculados al fútbol

La orientación futbolística de American Dream se ha intensificado de cara al torneo. Adidas inauguró su tienda insignia dedicada exclusivamente al fútbol, la primera de su tipo en Estados Unidos. En octubre de 2025 abrió The Soccer Factory, un museo inmersivo en homenaje a Diego Maradona, mientras que The Messi Experience, dedicada a Lionel Messi, tiene prevista su inauguración para junio de 2026.

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Servicios logísticos con acceso: estacionamiento estratégico en cercanías del MetLife

Durante la Copa Mundial, MetLife Stadium será sede de ocho partidos, incluyendo la final del 19 de julio, pero no habilitará estacionamiento general; las autoridades recomiendan el uso de trenes, lanzaderas y servicios de transporte compartido, según Fox 5.

American Dream, en alianza con FIFA y la plataforma JustPark, ofrecerá miles de plazas de estacionamiento conectadas al estadio por dos puentes peatonales. El precio del estacionamiento oscila entre USD 225 para partidos de la fase de grupos y octavos de final, y USD 300 para el acceso durante la ronda de 16, de acuerdo con voceros citados por NJ.com.

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Esta disposición coloca a American Dream como la principal alternativa logística para los asistentes, considerando que la demanda de entradas será especialmente alta para partidos destacados como el Brasil vs. Marruecos, programado para el 13 de junio en MetLife, según Fox 5.

American Dream y JustPark ofrecen estacionamiento estratégico para los partidos del Mundial 2026 ante las restricciones en MetLife Stadium (REUTERS)

Tour de la Copa del Mundo y el arranque de los eventos previos en American Dream

El periodo previo al torneo incluirá sorteos, actividades especiales y la llegada del FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola, que visitará The Rink en American Dream los días 3 y 4 de junio, según confirmaron los voceros del centro a Telemundo 47 y NJ.com.

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Esta gira mundial del trofeo anticipa la atmósfera festiva y posiciona al complejo como el engranaje fuera del campo más relevante del Mundial 2026 en la costa este de Estados Unidos.