Rusia traslada sus defensas antiaéreas para proteger Moscú y la residencia de Putin mientras los drones ucranianos golpean el interior del país

Bomberos sofocan un incendio en una gasolinera tras un ataque con dron ruso en Sumy; las fuerzas rusas atacaron gasolineras de la región 13 veces en junio (Servicio de Emergencias de Ucrania vía AP)

Rusia está trasladando una parte significativa de sus defensas antiaéreas para proteger un puñado de objetivos prioritarios, incluyendo Moscú, mientras los drones ucranianos de largo alcance continúan golpeando instalaciones en el interior del país, afirmó el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky.

En nuevos ataques nocturnos, Zelensky dijo el jueves que las fuerzas de Kiev alcanzaron dos refinerías de petróleo rusas más en Ufa, a 1.500 kilómetros (930 millas) de la línea del frente, y un depósito de petróleo en la región de Krasnodar, a 300 kilómetros (180 millas) de Ucrania.

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En los últimos meses, Ucrania ha intensificado su campaña aérea contra instalaciones militares y energéticas rusas. Su éxito ha provocado escasez de combustible y ha cortado las líneas de suministro del ejército, lo que ha frenado la invasión de Moscú al país vecino tras más de cuatro años de combates y puso nerviosas a las autoridades rusas.

Zelensky señaló en su mensaje diario en video el miércoles por la noche, que el Kremlin está trasladando más defensas antiaéreas a la capital, así como a Valdai —una localidad a unos 500 kilómetros (300 millas) al noroeste de Moscú donde el presidente, Vladímir Putin, tiene una residencia—, y para proteger el puente de Kerch, una ruta de suministro vital que conecta la península de Crimea con el territorio continental ruso.

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Personas caminan junto al Kremlin en Moscú. Zelenskyy afirmó que Rusia acumuló "cientos de lanzadores" antiaéreos en la región de la capital (REUTERS/Ramil Sitdikov)

“Solo en la región de Moscú han acumulado cientos de lanzadores" de misiles antiaéreos, manifestó Zelensky. “Casi 90 lanzadores han sido redesplegados a Valdai procedentes de otras regiones de Rusia".

No fue posible verificar de forma independiente las afirmaciones de Zelensky, que retrataron al liderazgo ruso como más preocupado por protegerse a sí mismo que a otras ciudades y localidades del vasto país. Las autoridades rusas no realizaron comentarios al respecto.

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Drones ucranianos han alcanzado recientemente Moscú y San Petersburgo, la segunda ciudad más grande del país y ciudad natal de Putin. Kiev también está tratando de aislar Crimea, la península del mar Negro que Rusia invadió y se anexionó ilegalmente en 2014.

Los cambios, según Zelensky, dejarían otras partes de Rusia vulnerables a los drones ucranianos de largo alcance, que cada vez son más sofisticados y que ahora pueden recorrer más de 1.500 kilómetros (930 millas).

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Soldados ucranianos disparan un sistema de cohetes BM-21 Grad contra posiciones rusas en la región de Dnipropetrovsk, el 22 de junio de 2026 (REUTERS/Stringer)

“Hay muchas dificultades (para Rusia), todo porque Putin se niega a poner fin a su guerra y a escuchar nuestras propuestas para una reunión, negociaciones genuinas y una paz digna", manifestó el mandatario.

Zelensky ha aceptado un alto el fuego incondicional exigido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero Putin se ha negado, y un año de esfuerzos de paz encabezados por la Casa Blanca no logró avances significativos.

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Trump elogia a Zelensky

El presidente Volodymyr Zelenskyy aseguró que Rusia traslada sus defensas antiaéreas para proteger Moscú y la residencia de Putin (Presidencia de Ucrania)

Funcionarios y analistas occidentales dicen que las perspectivas de Ucrania han mejorado tras más de cuatro años de una extenuante guerra de desgaste, ya que el desarrollo y la producción nacionales de aviones no tripulados de vanguardia ayudan a contener al ejército ruso, que es más grande en tamaño.

Trump, que en el pasado había sido crítico con Zelensky, dijo en la Casa Blanca el miércoles que el líder ucraniano es “valiente” y que “lo está haciendo bastante bien” en la guerra.

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Zelensky indicó que obtuvo compromisos de apoyo extranjero sostenido cuando asistió a la reciente cumbre de líderes del G7, en la que estaba Trump, y que la ayuda prometida contribuirá a impulsar aún más la campaña intensificada de Ucrania.

“Nuestra operación, incluida la relacionada con Crimea, ha sido cuidadosamente planificada, y la forma en que se está desarrollando demuestra claramente que si Ucrania recibe exactamente lo que discutimos con nuestros socios en el G7 —y eso depende de las decisiones de nuestros socios—, crearemos rápidamente condiciones en las que Rusia se verá obligada a elegir la paz“, declaró.

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“Tenemos muchas esperanzas de una respuesta positiva de nuestros socios”, añadió. “Saben exactamente de qué estamos hablando”.

Ucrania vigila a la vecina Bielorrusia

Putin y Lukashenko en Moscú. Según analistas, el presidente bielorruso "camina por la cuerda floja" ante la presión del Kremlin para arrastrarlo a la guerra (Maxim Shipenkov/Pool vía REUTERS/Archivo)

Bielorrusia, cuyas plantas manufactureras han desempeñado un papel clave en el apoyo al esfuerzo bélico de Moscú, parece haber desactivado en su territorio los repetidores de señal que, según Kiev, se utilizaban para ayudar a guiar ataques con drones rusos contra suelo ucraniano. Moscú lanzó su invasión de Ucrania en 2022 desde Bielorrusia.

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Zelensky exigió la semana pasada que Bielorrusia, que se encuentra en la frontera norte de Ucrania y también limita con Rusia, retire los equipos de retransmisión que permitían a drones rusos atacar el oeste de Ucrania. Amenazó con actuar contra esos puestos, presumiblemente con un ataque militar que podría llevar a Kiev y Minsk a un conflicto directo.

La inteligencia ucraniana ha determinado que los repetidores están ahora apagados, dijo Zelensky en un mensaje enviado a reporteros.

Autoridades militares ucranianas ordenaron el miércoles la evacuación obligatoria de las aproximadamente 1.000 personas que aún permanecen en la región de Chernihiv, fronteriza con Rusia y Bielorrusia, a partir del 1 de julio.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de análisis con sede en Washington, señaló que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, está caminando por la cuerda floja en la guerra.

“Lukashenko continúa demorando y desviando los intentos cada vez más intensos del Kremlin de arrastrar a Bielorrusia a la guerra en Ucrania, mientras mantiene una retórica relativamente neutral hacia Ucrania", indicó la institución.

El general ucraniano Oleksandr Syrskyi, comandante de las fuerzas armadas, dijo la semana pasada que Ucrania está reforzando las defensas en su frontera norte, incluida la creación en esa zona de nuevas unidades de drones del ejército.

Rusia ataca gasolineras civiles de Ucrania

Bomberos trabajan en el sitio de un ataque nocturno con dron ruso en Zaporiyia, donde resultó herida una mujer y una gasolinera sufrió daños (REUTERS/Stringer)

Rusia lanzó un misil balístico y 90 drones de ataque de largo alcance contra Ucrania durante la noche, reportó la fuerza aérea ucraniana.

Un dron ruso impactó en la mañana del jueves en una gasolinera en la región nororiental de Sumy y causó cuatro heridos, incluidos dos empleados, según el jefe del gobierno regional, Oleh Hryhorov. Las fuerzas rusas han atacado las gasolineras de la región 13 veces solo en junio, apuntó.

Además, un ataque ruso nocturno en la ciudad sureña de Zaporiyia hirió a una mujer y causó daños en una gasolinera, de acuerdo con el jefe regional, Ivan Fedorov.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus defensas antiaéreas derribaron 269 drones ucranianos desde tarde el miércoles hasta las primeras horas del jueves.

Varios aeropuertos rusos restringieron temporalmente los vuelos durante la noche debido a ataques con drones.

(Con información de AP)