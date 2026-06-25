Con 67 años, Madonna se roba las miradas en París con un vestido transparente sin sujetador

La cantante apostó por un look arriesgado con transparencias durante la Semana de la Moda de París (Photo © 2026 Backgrid/The Grosby Group)

Madonna no pasó desapercibida en la Semana de la Moda de París con un atuendo transparente que dejó poco a la imaginación. La cantante estadounidense, de 67 años, apareció sin sostén en un minivestido azul de tela translúcida durante su paso por la capital francesa, según fotografías difundidas por Daily Mail.

De acuerdo con el tabloide, este miércoles la artista salió del hotel Ritz de París tras participar en un evento que coorganizó junto a Charli XCX. Para su look, eligió un vestido ligero que dejaba ver que no llevaba sujetador. El estilismo se completó con botas altas metálicas plateadas hasta la rodilla, una chaqueta del mismo acabado, guantes sin dedos y gafas de sol.

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La artista de 67 años eligió un vestido sin sostén y de tela transparente para un evento en París (Photo © 2026 Backgrid/The Grosby Group)

Charli XCX, de 33 años, acompañó a Madonna en varios eventos durante la semana. Ambas coincidieron en la salida del Ritz y también en el desfile masculino de Saint Laurent en París, donde ocuparon la primera fila.

En dicho desfile, las dos artistas fumaron cigarrillos largos mientras posaban para la prensa. Madonna lució un minivestido rojo de encaje con tacones bicolores y gafas oscuras. Charli optó por un vestido rojo con detalles de encaje, medias negras y tacones de punta estilizada.

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Después del desfile, ambas asistieron a una fiesta posterior y bailaron juntas al ritmo de canciones como “Hung Up” y “Thief Of Hearts”, temas de Madonna.

Fiel a su estilo, Madonna eligió un atuendo audaz que mezcla sensualidad, moda y elementos vanguardista (Photo © 2026 Backgrid/The Grosby Group)

Del rumor de conflicto a los gestos de cercanía

En las semanas previas surgieron rumores de tensión entre ambas artistas. El origen estuvo en la letra del sencillo “Rock Music” de Charli XCX, donde canta: “I think the dancefloor is dead, so now we’re making rock music”. Algunos interpretaron la frase como una crítica al legado dance de Madonna.

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La respuesta de Madonna llegó en Instagram con una frase breve y enigmática: “If your dance floor feels dead, maybe you’re playing the wrong music” (“Si tu pista de baile se siente muerta, quizá estás poniendo la música equivocada”).

Sin embargo, la propia Charli XCX ha intentado rebajar el tono de la controversia. En declaraciones a Rolling Stone, explicó que la letra de su canción está relacionada con su experiencia personal y su vínculo con el álbum Brat, además de su interés por la evolución reciente de la música electrónica y de baile.

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Pese a la especulación, las apariciones en París mostraron otra escena. Según Daily Mail, Madonna y Charli XCX se saludaron con un beso en la mejilla durante el evento de Saint Laurent y compartieron varios momentos públicos sin señales de tensión.

En el desfile de Saint Laurent, las dos cantantes posaron para la prensa mientras fumaban cigarrillos largos.(Captura: Redes sociales)

Charli XCX ya ha expresado en otras ocasiones su admiración por Madonna, especialmente por su documental Truth or Dare (1991), al que ha calificado como una referencia por su puesta en escena y coreografías.

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Madonna, por su parte, prepara el lanzamiento de su álbum Confessions on a Dancefloor: Part II, previsto para el 3 de julio, un trabajo que retoma su vínculo con la música dance.