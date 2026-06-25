Fenómeno meteorológico eleva el calor en Estados Unidos con registros cercanos a niveles récord en varias zonas

Un domo de calor de gran magnitud eleva las temperaturas y los índices de calor extremos en Estados Unidos desde las Grandes Llanuras hasta la costa este y el Golfo de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La formación de un domo de calor de gran magnitud sobre Estados Unidos está generando temperaturas elevadas e índices de calor extremos en múltiples regiones del país, en coincidencia con el inicio de la segunda semana del verano boreal. El fenómeno, que se extiende desde las Grandes Llanuras hasta la costa este y el Golfo de México, afecta a decenas de millones de personas y se espera que persista durante los próximos días, según informaron el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la agencia meteorológica AccuWeather.

De acuerdo con las previsiones del NWS, las temperaturas máximas superan los 32 °C (90 °F) en estados del centro, sur y este, con índices de calor que en algunos puntos alcanzan los 43 °C (110 °F). El pronóstico oficial advierte sobre la probabilidad de noches con mínimas superiores a lo habitual, lo que incrementa el riesgo sanitario y limita la recuperación térmica de la población más vulnerable. El organismo recomienda reducir la exposición al sol y mantenerse hidratado durante la vigencia de este episodio cálido.

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El fenómeno del domo de calor ha sido objeto de seguimiento por parte de autoridades federales y estatales en años recientes, ante la frecuencia creciente de olas de calor prolongadas. Según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), estos eventos suelen asociarse a sistemas de alta presión persistentes que impiden la dispersión del aire caliente, lo que puede derivar en impactos sanitarios, productivos y ambientales.

¿Qué es un domo de calor y cómo se forma en Estados Unidos?

El domo de calor, de acuerdo con la NOAA, es un sistema de alta presión que se establece en niveles altos y medios de la atmósfera, atrapando aire caliente en la superficie terrestre. Este fenómeno puede extenderse por zonas de hasta 1.600 kilómetros de ancho y durar desde varios días hasta semanas, dependiendo de la persistencia del sistema de alta presión. Según el NWS, el domo de calor impide la circulación de aire frío y limita el desarrollo de precipitaciones, lo que contribuye a la acumulación de calor en la superficie.

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De acuerdo con el informe de AccuWeather, el actual domo de calor tiene su núcleo sobre el Valle de Ohio y el valle medio del Mississippi, expandiéndose hacia el noreste, el Atlántico medio y la región del Golfo. El meteorólogo Chad Merrill, citado por la agencia, señaló: “Se prevé que la ola de calor más extensa de este año afecte a partes del centro y este del país, con temperaturas máximas que superarán los 32 °C (90 °F) durante varios días consecutivos”.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las máximas superan los 32 °C en el centro, sur y este de Estados Unidos, con índices de calor que alcanzan los 43 °C en algunos puntos. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

¿Qué regiones están afectadas por el domo de calor en Estados Unidos?

El NWS reportó que las zonas más afectadas se extienden desde las Grandes Llanuras hasta el Atlántico medio y el sur de Estados Unidos. Ciudades como Chicago, St. Louis, Dallas, Atlanta y áreas de Texas y Luisiana presentan alertas por calor extremo. En Chicago, se esperan hasta cinco días consecutivos con máximas superiores a los 32 °C (90 °F), mientras que en St. Louis el periodo podría alcanzar los ocho días, según Reuters.

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En Texas, el pronóstico anticipa temperaturas cercanas a los 38 °C (100 °F), con índices de calor de hasta 43 °C (110 °F) en zonas de alta humedad. El NWS advirtió que “las noches también serán inusualmente cálidas, con mínimas que podrían alcanzar récords históricos en algunas localidades”, lo cual dificulta la recuperación de la población vulnerable.

¿Cuánto durará la ola de calor en Estados Unidos?

Según los modelos meteorológicos de la NOAA y AccuWeather, el domo de calor persistirá al menos hasta la segunda semana de julio en el centro y este del país. Posteriormente, existe la probabilidad de que el núcleo de calor se desplace hacia el oeste, afectando estados como Colorado, Nevada y Arizona. El NWS detalló en su pronóstico del 25 de junio de 2026 que “la situación será monitoreada de manera continua y se actualizarán los avisos en caso de cambios significativos en la evolución del fenómeno”.

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Durante este periodo, las temperaturas se mantendrán por encima del promedio histórico, con posibles variaciones locales según la intensidad y movimiento del sistema de alta presión.

La NOAA explicó que el domo de calor es un sistema de alta presión que atrapa aire caliente, bloquea el ingreso de aire frío y reduce las precipitaciones en la superficie. (REUTERS/Emily Steinberger)

¿Qué riesgos implica el domo de calor para la salud y la infraestructura?

El domo de calor representa un riesgo elevado para la salud pública. El NWS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han advertido sobre el aumento de enfermedades relacionadas con el calor, como el golpe de calor, la deshidratación y el agotamiento térmico. Las autoridades sanitarias destacan que las personas mayores, los niños, los trabajadores al aire libre y quienes carecen de acceso a climatización son los grupos más vulnerables.

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El impacto sobre la infraestructura incluye mayor demanda eléctrica, lo que puede generar sobrecargas en las redes de energía y eventuales cortes de suministro. Además, el transporte y la agricultura enfrentan desafíos por el calor extremo y la escasez de lluvias, según informes de la NOAA. Las autoridades recomiendan tomar precauciones adicionales para evitar accidentes y daños materiales.

¿Qué recomendaciones han dado las autoridades ante la ola de calor en Estados Unidos?

Las agencias oficiales han difundido una serie de recomendaciones para la población:

Permanecer en lugares climatizados el mayor tiempo posible.

Hidratarse constantemente, evitando bebidas alcohólicas o con cafeína.

Limitar la actividad física al aire libre, especialmente en las horas centrales del día.

Utilizar ropa liviana y de colores claros.

Proteger ventanas del sol con cortinas o persianas.

Supervisar el bienestar de personas mayores, niños y mascotas.

No dejar personas ni animales en vehículos cerrados.

El NWS subrayó que “la población debe estar atenta a los síntomas de fatiga, mareo o confusión y solicitar atención médica si aparecen estas señales”. Además, instó a seguir los avisos locales y nacionales sobre el desarrollo del fenómeno.

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AccuWeather ubicó el núcleo del domo de calor sobre el Valle de Ohio y el valle medio del Mississippi, con expansión hacia el noreste, el Atlántico medio y la región del Golfo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Habrá tormentas durante el domo de calor en Estados Unidos?

Según AccuWeather, dentro del núcleo del domo de calor la probabilidad de tormentas es baja, pero en los márgenes del sistema se prevén episodios aislados de lluvias y tormentas eléctricas. El pronóstico advierte sobre la formación de sistemas convectivos organizados, incluidos derechos, especialmente en la región de los Grandes Lagos y el valle del Mississippi.

El NWS coincide en que la actividad tormentosa se concentrará en las zonas periféricas, mientras que el centro del domo de calor permanecerá seco y estable. Las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse informado sobre posibles avisos de tormentas severas en las áreas limítrofes del sistema.

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¿Cómo impacta el domo de calor en la vida diaria y qué hacer para protegerse?

El impacto inmediato del domo de calor se refleja en la adaptación de rutinas y actividades diarias. Escuelas, empresas y organismos públicos han modificado horarios y condiciones laborales para reducir la exposición al calor. El sector agrícola enfrenta desafíos por el estrés térmico en cultivos y ganado, mientras que los sistemas de transporte implementan planes de contingencia ante eventuales interrupciones.

A nivel individual, las recomendaciones de las autoridades se enfocan en la prevención de riesgos sanitarios y el cuidado de los más vulnerables. El NWS y la NOAA insisten en la importancia de la vigilancia y la adopción de medidas preventivas hasta que se normalicen las condiciones térmicas.

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¿Qué se espera en los próximos días y cómo monitorear la situación?

El NWS actualizará sus pronósticos y avisos oficiales conforme evolucione el domo de calor. Se recomienda a la población consultar fuentes oficiales, como el sitio del Servicio Meteorológico Nacional y las autoridades locales de protección civil, para obtener información actualizada sobre alertas y recomendaciones.

Las autoridades advierten que la vigilancia debe mantenerse hasta que las temperaturas retornen a valores habituales y se disipe el sistema de alta presión. Sectores productivos y servicios esenciales permanecerán en alerta ante la persistencia del fenómeno.