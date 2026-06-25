Los Ángeles reportó una exposición de sarampión confirmada en el aeropuerto Hollywood Burbank

El condado de Los Ángeles investiga un caso confirmado de sarampión en un viajero que pasó por el aeropuerto de Hollywood Burbank (REUTERS/Daniel Cole)

Las autoridades sanitarias del condado de Los Ángeles investigan un caso confirmado de sarampión en un viajero que pasó por el aeropuerto de Hollywood Burbank y otros puntos del área, en un contexto de aumento nacional de contagios y de mayor movimiento por los viajes de verano y los eventos del Mundial que recibe la región.

El caso es el séptimo confirmado este año en el condado, según el Departamento de Salud Pública de Los Ángeles, mientras que en todo Estados Unidos se habían registrado 2.104 casos hasta el 18 de junio de 2026. De acuerdo con la dependencia, cerca del 6% de esos contagios requirió hospitalización.

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Según NBC Los Angeles, el viajero llegó el 17 de junio en el vuelo 4245 de Southwest Airlines a la puerta A4 del aeropuerto de Hollywood Burbank. CBS News añadió, citado por datos de seguimiento de FlightAware, que el avión había despegado desde Phoenix.

Las personas que estuvieron en la puerta A4 entre las 8:45 y las 9:45 del 17 de junio pudieron haber estado expuestas. El departamento también indicó que trabaja con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para contactar a los pasajeros que estaban sentados cerca de la persona infectada durante el vuelo.

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El Departamento de Salud Pública de Los Ángeles y los CDC buscan contactar a los pasajeros sentados cerca de la persona infectada en el vuelo 4245 de Southwest Airlines desde Phoenix (AP)

La investigación también identificó una segunda sede de posible exposición: la oficina de Thrifty Rental Car Service, en 2627 N. Hollywood Way, en Burbank. Allí pudo haber contacto con el virus el 17 de junio entre las 9:20 y las 10:20, y el 18 de junio entre las 10:25 y las 11:25.

Las personas expuestas en el aeropuerto o en la agencia de alquiler el 17 de junio deben vigilar síntomas hasta el 8 de julio. Quienes estuvieron en esa misma oficina el 18 de junio deben hacerlo hasta el 9 de julio.

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La respuesta directa de las autoridades es precisa: quien permanezca sin síntomas durante más de 21 días después de la exposición deja de estar en riesgo. Las personas no vacunadas o con estado de inmunización desconocido afrontan una probabilidad mayor de infección.

El Departamento de Salud Pública señaló que quienes ya tuvieron sarampión o recibieron la vacuna recomendada probablemente están protegidos, aunque igual deben observar la aparición de síntomas. La vacuna triple viral, conocida como MMR o MMRV, tiene una eficacia del 97% con dos dosis y del 93% con una, de acuerdo con la misma autoridad sanitaria.

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El oficial de salud del condado, el doctor Muntu Davis, pidió a los residentes comprobar su inmunidad antes de viajar o asistir a grandes reuniones. En una declaración difundida por el departamento, sostuvo: “A medida que aumentan los casos de sarampión, es importante que los residentes tomen medidas para asegurarse de que están completamente protegidos. La vacuna MMR es la forma más segura y confiable de prevenir el sarampión y protegerse a sí mismo, a su familia y a su comunidad”.

Las autoridades indicaron que las personas no vacunadas o con inmunización desconocida tienen mayor riesgo de infección, mientras la vacuna MMR alcanza una eficacia del 97% con dos dosis (AP)

El virus puede permanecer horas en el aire y en superficies

El sarampión se transmite por el aire cuando una persona infectada respira, habla, tose o estornuda. Según la autoridad sanitaria del condado, el virus puede permanecer durante varias horas tanto en el aire como sobre superficies, incluso después de que la persona infectada se haya retirado del lugar.

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La persona infectada puede contagiar hasta cuatro días antes de que aparezca la erupción y hasta cuatro días después. Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre superior a 38,3°C (101°F), tos, goteo nasal, ojos enrojecidos y llorosos, y una erupción que suele comenzar en la cara entre tres y cinco días después de los primeros signos de enfermedad y luego se extiende al resto del cuerpo.

Las autoridades también recomendaron que cualquier persona que desarrolle síntomas llame primero a su prestador de salud antes de acudir a un centro asistencial e informe la posible exposición. El departamento añadió que sigue buscando otros lugares y otras personas que hayan podido quedar expuestas.

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La advertencia llega después de otra alerta emitida la semana anterior por una posible exposición en el aeropuerto LAX, un hotel Hilton cercano al aeropuerto de Los Ángeles y el servicio de traslado del establecimiento el 11 de junio, según KTLA 5.

El mismo medio informó que este nuevo episodio coincide con la temporada alta de viajes de verano, con numerosos visitantes que llegan al área de Los Ángeles por partidos de la Copa del Mundo.

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El condado de Los Ángeles advirtió que el virus del sarampión puede permanecer durante horas en el aire y en superficies, en medio de viajes de verano (REUTERS/Lucy Nicholson)

Por su parte, C​BS News también informó que las autoridades del condado pidieron precaución a quienes viajen a México, donde hay un brote activo con más de 18.440 casos en lo que va del año.

El departamento añadió que los condados de Orange, Riverside y San Bernardino también han reportado contagios este año, y que San Bernardino no registraba un caso desde 2023.

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