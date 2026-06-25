La IA ya gana en los tribunales: un estudio jurídico impulsado por inteligencia artificial vence en un caso real en Reino Unido

Un estudio juridico con ayuda de la IA logra ganar un juicio real en un tribunal del Reino Unido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial acaba de marcar un nuevo hito en el sector legal. Una firma de abogados impulsada por IA logró ganar un caso judicial en el Reino Unido tras utilizar esta tecnología para preparar gran parte de la documentación presentada ante los tribunales. El hecho es considerado por sus responsables como la primera victoria judicial obtenida con la participación de un sistema de inteligencia artificial en tareas propias de la abogacía.

El caso involucra a Garfield AI, un estudio jurídico que recibió en 2025 la aprobación regulatoria de la Autoridad de Regulación de Abogados (SRA, por sus siglas en inglés), organismo encargado de supervisar el ejercicio profesional de los abogados en Inglaterra y Gales. La información fue revelada por el diario Financial Times.

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La demandante, Tamires Camal Taquidir, obtuvo una indemnización de 7.000 libras esterlinas tras un proceso en el que la inteligencia artificial participó en la elaboración de documentos legales, declaraciones de testigos y otros elementos necesarios para presentar la demanda.

Una IA que participó en un juicio logró ganar en Reino Unido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo participó la inteligencia artificial en el caso

Aunque la IA desempeñó un papel central en la preparación del expediente, el juicio no estuvo completamente automatizado. La defensa oral ante el tribunal fue realizada por un abogado humano, quien se encargó de exponer los argumentos y responder a las cuestiones planteadas durante el proceso judicial.

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Según explicó Philip Young, fundador de Garfield AI, el sistema se utilizó para generar y organizar la documentación necesaria para el litigio, permitiendo reducir tiempos y costos asociados a la preparación del caso.

Young aseguró que este resultado representa un acontecimiento sin precedentes para el sector legal. “Este es un momento histórico, no solo para Garfield AI, sino también para el acceso a la justicia”, afirmó al Financial Times.

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El directivo sostuvo que muchas pequeñas empresas y particulares suelen renunciar a reclamar deudas o iniciar procesos legales debido a los elevados costos, la complejidad administrativa y el tiempo que suelen demandar este tipo de procedimientos.

La IA utilizada ordena documentación y permite organizar el expediente más rápido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es Garfield AI y cómo funciona

Garfield AI es una firma especializada en la recuperación de deudas y reclamaciones comerciales. Su propuesta consiste en utilizar inteligencia artificial para automatizar gran parte del trabajo jurídico que tradicionalmente realizan abogados y asistentes legales.

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De acuerdo con datos proporcionados por la compañía, la plataforma ya ha gestionado más de 600 reclamaciones y ha recuperado alrededor de 500.000 libras esterlinas para sus clientes.

La automatización permite elaborar documentos legales, organizar pruebas, preparar declaraciones y generar borradores adaptados a las características de cada caso.

Sus responsables sostienen que esta metodología facilita el acceso a servicios legales para personas y empresas que no podrían asumir los costos de una representación tradicional.

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Garfield AI ayudó a ganar un juicio en Reino Unido.

Los antecedentes que obligan a actuar con cautela

La incorporación de inteligencia artificial en el ámbito jurídico no ha estado exenta de controversias. Durante los últimos años se registraron varios casos en los que el uso incorrecto de herramientas generativas provocó errores importantes dentro de procesos judiciales.

Uno de los ejemplos más conocidos ocurrió en Estados Unidos, cuando dos abogados utilizaron ChatGPT para buscar antecedentes legales que respaldaran una demanda. Sin verificar la información, incorporaron las referencias al expediente judicial. Posteriormente, el juez descubrió que los casos citados nunca habían existido, ya que habían sido inventados por el sistema de IA, lo que derivó en sanciones para los profesionales involucrados.

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Situaciones similares también ocurrieron en América Latina. En Brasil, el Consejo Nacional de Justicia abrió una investigación contra un magistrado después de que una resolución elaborada con ayuda de inteligencia artificial incluyera jurisprudencia inexistente.

Asimismo, en Argentina, un fallo redactado parcialmente con apoyo de ChatGPT fue posteriormente anulado tras detectarse problemas relacionados con la información utilizada en el documento.

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Es la primera vez que una IA logra ganar un jucio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío de evitar las “alucinaciones”

Uno de los principales retos para la adopción de inteligencia artificial en el ámbito legal es reducir las llamadas “alucinaciones”, un fenómeno por el cual los modelos generan información incorrecta o directamente inventada con apariencia de veracidad.

Para minimizar estos riesgos, diversas compañías están desarrollando plataformas especializadas para abogados, entrenadas con bases de datos jurídicas verificadas y adaptadas a las normativas específicas de cada país.

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A diferencia de los asistentes de propósito general, estas herramientas incorporan mecanismos de validación y sistemas diseñados para reducir errores en la búsqueda de legislación, jurisprudencia y doctrina.

La victoria de Garfield AI muestra que la inteligencia artificial comienza a desempeñar un papel cada vez más relevante dentro de los tribunales. Sin embargo, también pone de relieve que, al menos por ahora, la supervisión humana continúa siendo un elemento indispensable para garantizar la precisión y la seguridad de los procesos judiciales.