Cómo ayudar a Venezuela desde el sur de Florida tras los terremotos

La comunidad venezolana del sur de Florida movilizó donaciones, personal y recursos hacia Venezuela tras los terremotos (EP)

La comunidad venezolana del sur de Florida comenzó a movilizar donaciones, personal y recursos con destino a Venezuela tras dos terremotos consecutivos ocurridos el miércoles, una reacción impulsada por el peso de esa diáspora. Según el Centro de Investigación Pew, suma 1,2 millones de hispanos de origen venezolano en Estados Unidos, de los cuales 254.000 viven en el área metropolitana de Miami.

Hasta la mañana del jueves se habían reportado cerca de 200 muertos y alrededor de 1.000 heridos. Las autoridades temen que el saldo aumente a medida que los equipos de búsqueda y rescate avanzan entre edificios derrumbados, en busca de personas atrapadas.

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En el sur de Florida, parte de la ayuda comenzará a salir este jueves. Integrantes de equipos de trabajo sobre el terreno llegarán el viernes a Venezuela para sumarse a las operaciones de asistencia.

La respuesta se canalizó a través de organizaciones con base en Florida y redes con presencia en Venezuela, con dos líneas principales: el acopio de suministros para envíos inmediatos y la activación de fondos y personal para tareas de emergencia en las zonas afectadas.

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Envíos desde Doral y donaciones para GEM

Parte de la ayuda desde el sur de Florida saldrá este jueves y equipos de trabajo llegarán el viernes a Venezuela (REUTERS/Maxwell Briceno)

La organización humanitaria Global Empowerment Mission (GEM), con sede en Doral, movilizó equipos y prevé que esos envíos comiencen este jueves.

La respuesta contempla aportes monetarios y donaciones en especie. GEM recibe alimentos no perecederos como proteínas enlatadas, frutas en conserva, frutas y verduras deshidratadas, aperitivos, frijoles y verduras enlatados, ramen, raciones de combate y agua embotellada.

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La lista de artículos incluye insumos para necesidades domésticas temporales:

sacos de dormir nuevos

tiendas de campaña nuevas

cunas nuevas

colchones inflables nuevos

maletas nuevas

mantas nuevas

almohadas nuevas

mochilas nuevas

guantes de trabajo nuevos

palas

rastrillos nuevos

botas de trabajo nuevas

trajes de protección contra materiales peligrosos

mascarillas KN95

calentadores de manos y pies

bolsas industriales de basura

lonas

cinta adhesiva

linternas

pilas AA, AAA y D

radios portátiles

botiquines de primeros auxilios

filtros de agua Lifestraw

linternas solares plegables

baterías portátiles de energía solar

La convocatoria se extiende a productos de higiene como cepillos de dientes, pasta dental, desodorante, productos de higiene femenina, papel higiénico y toallitas húmedas. También se aceptan insumos para mascotas, entre ellos comida enlatada para perros y gatos, recipientes para agua, correas, almohadillas de alta resistencia, juguetes para masticar, premios, cepillos, champú, acondicionador y cajas.

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Para quienes buscan cómo ayudar sobre cómo ayudar, una de las vías ya activas es donar dinero o suministros a GEM a través del sitio oficial de la organización: globalempowermentmission.org. Los artículos reunidos en Doral integran los primeros cargamentos de socorro con destino a las zonas afectadas.

Planes de emergencia y fondos de respuesta

World Vision y Save the Children activaron planes y fondos de emergencia en Venezuela con foco en salud, refugio, alimentos y protección infantil (Tian Rui/Xinhua News/Europa Press)

World Vision informó que tiene personal en Venezuela y que activará su plan de respuesta de emergencia. Luis Colmenarez, especialista regional en contenido y comunicaciones de emergencia, relató en un comunicado distribuido por la entidad que estaba a unas cuatro horas de Caracas cuando ocurrieron los sismos.

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“A mitad de la película, todo se oscureció y ”todo empezó a temblar“”, dijo Colmenarez. “El temblor duró entre dos y tres minutos; se sintió interminable”.

Colmenarez agregó que hubo muchos edificios derrumbados y que la gente salió a la calle con miedo de volver a sus casas por las réplicas. El testimonio fue difundido por la organización como parte de su evaluación inicial de la emergencia.

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Save the Children también puso en marcha fondos de emergencia. La organización citó a su directora nacional en Venezuela, Fátima Andraca, quien advirtió: “Los niños se encuentran entre los más vulnerables tras estos terremotos.

Algunos habrán perdido sus hogares y las réplicas continúan, lo que genera aún más terror entre los niños y aumenta el riesgo de mayores daños y víctimas”.

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La entidad señaló que está “lista para brindar servicios de salud, apoyo para la protección infantil, refugio, alimentos y artículos de primera necesidad según sea necesario”.

Recomendaciones en Florida para verificar organizaciones y evitar campañas fraudulentas

Para quienes planeen donar, las recomendaciones difundidas en Florida apuntan a confirmar primero que la organización benéfica esté registrada y habilitada para solicitar donaciones en el estado. Esa verificación puede realizarse en el sitio del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida (FDACS), en la sección “Check-A-Charity”: FDACS.gov/ConsumerServices.

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También se aconseja consultar la Alianza para la Donación Responsable del Better Business Bureau o revisar Charity Navigator para detectar quejas previas contra una organización. A eso se suma la necesidad de investigar cómo utiliza las donaciones antes de transferir dinero.

Las advertencias incluyen no entregar información bancaria en llamadas o correos electrónicos no solicitados y revisar con cuidado el nombre de la organización antes de donar. Otra recomendación es extremar la cautela frente a recaudaciones en línea fraudulentas, como cuentas falsas en plataformas de financiación colectiva.

En ese terreno, se sugiere donar solo a campañas creadas por personas conocidas y de confianza. Si al investigar al organizador de una colecta aparecen señales sospechosas, la recomendación es denunciar la situación ante la Fiscalía General y a la plataforma donde se publique la campaña.

Las autoridades también indicaron que algunas páginas pueden no incluir todavía nombres de beneficiarios porque los organizadores podrían estar en proceso de agregarlos. Si una posible persona destinataria no desea que se cree o continúe una campaña en su nombre, debe notificarlo a la plataforma correspondiente.