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Cómo descubrir si alguien lee tus chats en WhatsApp en secreto

Si un extraño accede a la cuenta en la aplicación de Meta desde otro dispositivo puede robar datos sensibles como fotos, videos, contactos y archivos laborales

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WhatsApp es utilizada por millones de personas de diferentes edades y países. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
WhatsApp es utilizada por millones de personas de diferentes edades y países. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

WhatsApp, la aplicación de Meta, integra una función que permite detectar si alguien accede de forma no autorizada a una cuenta. Esta opción permite revisar en todo momento los dispositivos donde la cuenta está activa y tomar medidas inmediatas ante cualquier irregularidad.

La opción conocida como Dispositivos vinculados es un recurso fundamental para las personas que desean proteger sus chats. Revisar esta opción con regularidad ayuda a identificar aparatos sospechosos y a cerrar sesiones en caso de detectar accesos extraños, reforzando así la seguridad de los datos personales.

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Dónde se encuentra la opción para revisar los dispositivos vinculados

WhatsApp incorpora en su menú principal una sección destinada al control de sesiones activas. Para acceder, es necesario tocar el ícono de tres puntos verticales ubicado en la parte superior derecha de la pantalla y seleccionar la opción “Dispositivos vinculados”. Allí se muestra una lista completa de todos los aparatos conectados a la cuenta.

(WhatsApp)
En los dispositivos vinculados aparecen todos los aparatos donde está abierta la cuenta de WhatsApp. (Foto: WhatsApp)

Esta función facilita la detección de accesos no autorizados, porque permite observar si existe algún dispositivo desconocido con acceso a los mensajes. Si se identifica un dispositivo ajeno, es posible cerrar la sesión directamente desde el menú.

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Además, las sesiones que permanecen inactivas durante más de 30 días se desconectan automáticamente, lo que reduce el riesgo de accesos prolongados sin supervisión.

Qué notificaciones alertan sobre accesos sospechosos en WhatsApp

El sistema de notificaciones push de WhatsApp agrega una capa de seguridad adicional. Al activar estas notificaciones en el teléfono principal, se reciben alertas inmediatas cuando se produce un nuevo inicio de sesión o se vincula un dispositivo a la cuenta.

Una persona sostiene un celular con el logo de WhatsApp sobre un fondo verde y debajo un icono de alerta triangular amarillo y negro, irradiando.
Es clave activar las notificaciones push de WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta función es útil para actuar con rapidez en caso de actividad sospechosa. Si la notificación corresponde a un acceso no reconocido, la app permite revisarlo y eliminarlo directamente desde el aviso.

Otro dato a considerar es que las sesiones vinculadas permanecen activas durante 14 días si el teléfono principal no se utiliza en ese periodo, lo que otorga un margen breve para detectar y controlar accesos no autorizados.

Cuáles son los límites y restricciones de los dispositivos vinculados en WhatsApp

El uso de dispositivos vinculados en WhatsApp presenta algunas restricciones importantes. Solamente se puede acceder a la cuenta desde aparatos secundarios, como computadoras Windows, Mac, navegadores web, iPad y otros dispositivos, pero ninguno de estos puede convertirse en el dispositivo principal.

Hay varias restricciones que tiene la función de dispositivos vinculados de WhatsApp. (Foto: EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)
Hay varias restricciones que tiene la función de dispositivos vinculados de WhatsApp. (Foto: EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)

Entre las funciones no compatibles se encuentran la visualización de la ubicación en tiempo real, la creación o consulta de listas de difusión y la interacción con empresas a través de WhatsApp Flows.

Qué riesgos hay al usar aplicaciones o sitios web no oficiales

Vincular la cuenta de WhatsApp a aplicaciones o sitios web no oficiales incrementa de gran forma el riesgo de que extraños accedan a los mensajes. Estas plataformas, desarrolladas por desconocidos, no cuentan con la validación de seguridad ni con las garantías de privacidad que ofrece WhatsApp.

Asimismo, el uso de herramientas no autorizadas puede derivar en la suspensión temporal o permanente de la cuenta. Las aplicaciones o sitios web no oficiales pueden emplear las cuentas comprometidas para enviar spam o intentar estafas a otros usuarios.

Solo se deben usar plataformas respaldadas por empresas reconocidas como Meta. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Solo se deben usar plataformas respaldadas por empresas reconocidas como Meta. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Por estas razones, se sugiere utilizar exclusivamente las versiones oficiales y nunca compartir contraseñas fuera de los canales verificados.

Cómo identificar y protegerse ante estafas comunes en WhatsApp

Las estafas en WhatsApp se presentan en diversas modalidades. Entre las más frecuentes se encuentran las relacionadas con relaciones sentimentales, donde una persona que simula interés emocional solicita transferencias de dinero, y las ofertas de empleo falsas, en las que los estafadores se hacen pasar por reclutadores de empresas reconocidas.

Otras variantes incluyen oportunidades de inversión con promesas de altos beneficios y la suplantación de identidad, en la que los delincuentes se hacen pasar por familiares, celebridades o empresas para obtener datos personales.

La prevención comienza con el reconocimiento de los patrones y la verificación de la identidad de cualquier contacto a través de la aplicación. Ante cualquier sospecha, WhatsApp sugiere bloquear al remitente, evitar compartir información y reportar la actividad en la plataforma.

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