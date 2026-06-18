Los Knicks aceptan la invitación de Donald Trump y visitarán la Casa Blanca

La visita de los Knicks convertirá al campeón de la NBA en el primero que acepta una invitación presidencial durante la actual administración Trump (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los New York Knicks visitarán la Casa Blanca por invitación del presidente Donald Trump, según confirmó el miércoles 17 de junio el dueño del equipo, James Dolan, en una entrevista en la emisora deportiva de Nueva York WFAN. La visita convertirá a los Knicks en el primer campeón de la NBA en aceptar una invitación presidencial durante la actual administración.

“Acabamos de recibir una invitación de la Casa Blanca, que aceptamos. Todavía tenemos que definir los detalles”, dijo Dolan en la entrevista. Un funcionario de la Casa Blanca confirmó a CBS News que el equipo será recibido “en una fecha por determinar en el futuro próximo”.

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Por qué los Knicks aceptaron

La relación entre Dolan y Trump no es nueva. El dueño del equipo describió al presidente como un amigo de tres décadas y fue él quien lo invitó al Madison Square Garden para el Juego 3 de las Finales de la NBA, el pasado 8 de junio.

James Dolan afirmó que conoce a Donald Trump desde hace 30 años y explicó que invitó al presidente al Juego 3 de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden (REUTERS)

“Lo invité a venir al partido. Él es un amigo. Lo conozco desde hace 30 años y estoy muy orgulloso de llevar al equipo a la Casa Blanca", declaró Dolan en WFAN.

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Trump elogió al equipo en una publicación de la plataforma Truth Social tras la conquista del título, al que calificó como “quizás el más grande en la historia del baloncesto”. También destacó al base Jalen Brunson como una “superestrella”.

El primer campeón de la NBA en ir a la Casa Blanca con Trump

Ningún campeón de la NBA había aceptado una invitación de Trump desde que asumió la presidencia por primera vez en 2017. Los cinco títulos coronados durante sus mandatos anteriores declinaron la visita, cada uno por razones distintas.

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Ningún campeón de la NBA había aceptado una invitación de Trump desde 2017, cuando los Golden State Warriors rechazaron la visita a la Casa Blanca (AP/Darren Abate)

El primero en rechazarla fue Golden State Warriors en 2017, cuando el base Stephen Curry expresó públicamente su desinterés. Trump reaccionó en redes sociales con una publicación: “Ir a la Casa Blanca se considera un gran honor para un equipo campeón. Stephen Curry está dudando, ¡por lo tanto la invitación queda retirada!”

LeBron James respondió de inmediato con su propia publicación, en la que llamó “bum” al presidente y escribió que “ir a la Casa Blanca era un gran honor hasta que tú apareciste”.

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Donald Trump felicitó a los New York Knicks en Truth Social tras el título de la NBA y destacó a Jalen Brunson como una superestrella (Europa Press)

Los Warriors también rechazaron la invitación tras su título de 2018. Los Toronto Raptors, campeones en 2019, no visitaron ni la Casa Blanca ni el Parlamento en Ottawa por conflictos de agenda.

Los Angeles Lakers, ganadores en 2020, declinaron en medio de la pandemia de COVID-19, aunque Trump había anticipado además que no invitaría a James.

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Lo que pasó con los campeones más recientes

Ya en la segunda administración Trump, los Oklahoma City Thunder, campeones de la temporada 2024-2025, tampoco realizaron la visita. El equipo alegó problemas de calendario.

“Hemos estado en contacto con la Casa Blanca y agradecemos la comunicación, pero los tiempos simplemente no funcionaron”, dijo el equipo en un comunicado citado por el diario USA Today.

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Los únicos campeones de la NBA que sí visitaron la Casa Blanca durante la presidencia de Joe Biden fueron los Milwaukee Bucks, los Warriors en su segundo ciclo y los Boston Celtics, pero todos lo hicieron durante la presidencia de Joe Biden.

Qué jugadores irán y qué reacciones puede generar

Aún no está definido qué jugadores del plantel aceptarán participar en la visita. Algunos integrantes del equipo tienen posiciones políticas que podrían alejarlos del evento.

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Los Oklahoma City Thunder, campeones de la temporada 2024-2025, no visitaron la Casa Blanca durante la segunda administración Trump por problemas de calendario (REUTERS/Al Drago/File Photo)

El alero Josh Hart, por ejemplo, publicó en redes sociales un mensaje tras la victoria de Biden en noviembre de 2020 en el que usó un término despectivo para referirse a Trump.

La visita de los Knicks a la Casa Blanca llega tras la consagración para la franquicia. El equipo ganó su primer campeonato de la NBA en más de medio siglo al vencer a los San Antonio Spurs en las Finales, con una sola derrota en toda la serie.

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Mientras tanto, el desfile de campeones está programado para este jueves 18 de junio a las 10 (hora del Este) en Nueva York.