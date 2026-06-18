Cuándo juega México vs Corea del Sur, dónde verlo, hora del partido, posibles alineaciones y más preguntas trend en Google

México y Corea del Sur se enfrentan por el Mundial 2026. (Composición Infobae)

México y Corea del Sur protagonizarán uno de los partidos más importantes de la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026. El encuentro se disputará este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara (Akron), con ambas selecciones llegando con tres puntos tras ganar en sus respectivos debuts.

Una victoria podría asegurar matemáticamente el pase a los dieciseisavos de final con una fecha de anticipación, dependiendo del resultado entre Sudáfrica y República Checa.

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El conjunto dirigido por Javier Aguirre venció 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural, mientras que los asiáticos remontaron ante República Checa para imponerse por 2-1. Además del liderato del grupo, ambos equipos pondrán en juego una importante ventaja de cara a la última jornada.

A qué hora juega México vs Corea del Sur

El partido comenzará a las 19:00 horas de México y podrá seguirse en distintos horarios según el país:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador: 19:00 horas.

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 20:00 horas.

Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela: 21:00 horas.

Argentina, Uruguay y Brasil: 22:00 horas.

México desafía a Corea del Sur por el liderato del Grupo A del Mundial 2026. - Crédito: AFP

Dónde ver México vs Corea del Sur por internet

Para ver por internet el partido entre México y Corea del Sur por el Mundial 2026, estas son las principales plataformas oficiales:

ViX Premium (México) — es la plataforma con los derechos completos del torneo en ese país.

DGO (DirecTV Go) — disponible en gran parte de Sudamérica y con acceso a los partidos a través de DSports.

Disney+ Premium — ofrece la señal de ESPN en varios países de Latinoamérica.

Paramount+ — disponible en algunos mercados sudamericanos mediante acuerdos con DSports.

RTVE Play y DAZN — opciones para seguir el encuentro desde España.

Cómo llega México al partido

La selección mexicana afronta el compromiso con confianza después de superar a Sudáfrica en la primera fecha.

Sin embargo, Javier Aguirre deberá realizar una modificación importante en defensa debido a la expulsión de César Montes. Todo apunta a que Edson Álvarez retrasará su posición para acompañar a Johan Vásquez en la zaga central.

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Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Roberto Alvarado volverán a ser las principales referencias ofensivas del Tri.

Selección mexicana enfrenta a Corea del Sur y define su pase a la siguiente ronda del Mundial 2026. (Foto: Instagram/@miseleccionmx)

Cómo llega Corea del Sur

Los dirigidos por Hong Myung-bo protagonizaron una remontada frente a República Checa en su estreno mundialista y buscarán repetir el resultado para acercarse a la clasificación.

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La gran figura del conjunto asiático sigue siendo Son Heung-min, acompañado por jugadores como Lee Kang-in y Hwang In-beom.

El cuerpo técnico mantiene algunas dudas sobre el estado físico del defensor Kim Tae-hyeon, aunque se espera que la base del equipo se mantenga sin demasiadas modificaciones.

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Corea del Sur se enfrenta a México en el Estadio de Guadalajara. (AP Foto/Matías Delacroix)

Posibles alineaciones

México

Raúl Rangel; Israel Reyes (o Jorge Sánchez), Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Érik Lira, Luis Romo y Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Corea del Sur

Jo Hyeon-woo; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Cho Ghe-sung y Lee Myung-jae; Park Yong-woo, Hwang In-beom y Lee Kang-in; Bae Jun-ho, Son Heung-min y Oh Hyeon-gyu.

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¿Cuál es el historial entre México y Corea del Sur?

Uno de los temas más buscados en Google antes del partido es el historial entre ambas selecciones.

La ventaja corresponde claramente al conjunto mexicano. De los 11 enfrentamientos disputados entre ambos países, México ganó siete partidos.

Además, el Tri salió victorioso en los dos cruces anteriores en una Copa del Mundo: Francia 1998 y Rusia 2018.

El antecedente más reciente fue un amistoso internacional disputado en septiembre de 2025, que terminó con empate 2-2.

México se enfrentará a Corea del Sur en la jornada dos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Fotos Infobae Centroamérica/AFP

¿Qué necesita México para clasificar a la siguiente ronda?

Otra de las preguntas más frecuentes entre los aficionados tiene que ver con las opciones de clasificación.

Si México derrota a Corea del Sur, alcanzará los seis puntos y quedará muy cerca de asegurar su presencia en los dieciseisavos de final.

La clasificación matemática podría concretarse el mismo día si el encuentro entre Sudáfrica y República Checa termina en empate o si se produce una combinación de resultados que impida que dos selecciones superen la puntuación del equipo dirigido por Javier Aguirre.

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Por ello, el duelo en Guadalajara aparece como uno de los más importantes de la segunda fecha del Mundial 2026 y podría definir gran parte del futuro del Grupo A.