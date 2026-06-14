Donald Trump felicitó a los New York Knicks tras convertirse en los nuevos campeones de la NBA: “¡Qué victorias!”

Los New York Knicks alzan el trofeo tras derrotar a los San Antonio Spurs en el quinto partido de las Finales de la NBA de 2026 y ganar el Campeonato de la NBA de 2026 en el Frost Bank Center (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, oriundo de Nueva York, felicitó públicamente al propietario de los Knicks, Jim Dolan, y al equipo tras la consagración en la NBA, luego de una sequía de 53 años. “¡Felicitaciones a Jim Dolan y a los New York Knicks! ¡Qué año tan increíble!“, comenzó el mandatario republicano

El inquilino de la Casa Blanca se refirió a las remontadas del conjunto neoyorquino en las series y, por medio de una publicación en la plataforma Truth Social, también enalteció el esfuerzo de los jugadores: “Pero, aún más, ¡qué victorias tan espectaculares en los playoffs hemos presenciado, especialmente las últimas cuatro! Quizás las mejores en la historia del baloncesto“.

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“Además, esta noche nació una superestrella: Jalen Brunson“, opinó Trump sobre el basquetbolista que obtuvo el MVP de las serie. El base aseguró el primer anillo de los Knicks desde 1973 con una actuación destacada en el triunfo 94-90 sobre los Spurs el sábado. Durante la serie final, Brunson registró promedios de 32,6 puntos, 2,8 triples, 4,2 rebotes y 4,6 asistencias, y su aporte resultó fundamental para el equipo, superando ampliamente los registros estadísticos.

Como un hincha más, reconoció la labor de los compañeros del basquetbolista: ”Y hay otras, como Karl-Anthony Towns, OG Anunoby y el gran patriota Mitchell Robinson. ¡Hagamos grande a Estados Unidos de nuevo!”, agregó Trump en su mensaje.

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El mensaje de Donald Trump tras la consagración de los New York Knicks (@realDonaldTrump)

Por su parte, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, publicó un mensaje en su perfil de la red social X, sumándose a las celebraciones de todos los fanáticos del equipo campeón de la NBA. “Historia”, escribió el joven mandatario local.

Luego, el fanático de los Knicks escribió un extraño mensaje que muchos interpretaron como el próximo reconocimiento hacia el equipo de la NBA en la ciudad. “Desfile. Jueves. Manhattan.”, posteó durante la madrugada de este domingo.

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La ciudad de Nueva York vivió una noche sin precedentes luego de que los Knicks se consagraron campeones de la NBA, logrando su primer título en 53 años y desatando festejos masivos en las calles. La victoria ante los San Antonio Spurs en el quinto partido de las Finales puso fin a una espera que se remontaba a 1973 y dio lugar a escenas de euforia en Manhattan, Brooklyn, Queens y otros barrios.

Aficionados celebran la victoria de los New York Knicks sobre los San Antonio Spurs en el quinto partido de las Finales de la NBA en Times Square, Nueva York, EE. UU., 13 de junio de 2026 (REUTERS/Jeenah Moon)

Miles de aficionados salieron a las calles apenas concluyó el encuentro, con una multitud vestida de azul y naranja, los colores del equipo neoyorquino. Las celebraciones incluyeron bengalas, cánticos y el lanzamiento de bebidas al aire, conformando una marea humana que ocupó las principales avenidas.

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En los alrededores del Madison Square Garden, epicentro de la festividad, hinchas se fundieron en abrazos, corearon el nombre del base Jalen Brunson —quien fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales— y exhibieron caretas con su rostro, mientras otros paseaban muñecos inflables sobre la multitud.

La canción ‘Empire State of Mind’, de Jay-Z y Alicia Keys, sonó repetidamente y se convirtió en uno de los himnos de la jornada. El impacto de la consagración se extendió al transporte público: en varias estaciones de metro, los pasajeros aplaudieron y gritaron al abrirse las puertas, y en los autobuses, los hinchas alentaron a sumarse a la fiesta. Grupos de seguidores ocuparon avenidas enteras, saltando y cantando, mientras los conductores respondieron con bocinas y música a alto volumen.

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Un aficionado celebra la victoria de los New York Knicks contra los San Antonio Spurs en el quinto partido de las Finales de la NBA, en una calle cercana al Madison Square Garden, en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 14 de junio de 2026 (REUTERS/Christian Monterrosa)

En diversas zonas de la ciudad, el tráfico quedó completamente paralizado a raíz de la magnitud de las concentraciones. La celebración por el título de los Knicks marcó una de las mayores manifestaciones populares recientes en Nueva York, con manifestaciones espontáneas que se replicaron en numerosos puntos de la urbe.