Un hombre fue arrestado por vandalizar una pelota inflable gigante de Uruguay en Miami Beach

La pelota inflable de FIFA con los colores de Uruguay, formaba parte de 48 instalaciones colocadas en Miami Beach para el Mundial (Miami Beach Police)

Un hombre de Miami Beach, identificado como Jorden Perozo, fue arrestado por dañar con un cúter una pelota inflable gigante de FIFA decorada con los colores de Uruguay, una instalación colocada para recibir a las selecciones del Mundial en la ciudad, cuando el torneo ya empezaba a atraer multitudes y actos promocionales en el sur de Florida, según registros oficiales del condado de Miami-Dade.

El inflable formaba parte de una serie de 48 pelotas gigantes instaladas en distintos puntos de Miami Beach desde antes que inicie el Mundial, una iniciativa vinculada a un evento que se espera que lleve cerca de 1 millón de visitantes al sur de Florida. La estructura dañada estaba en la esquina de 71st Street y Rue Vendome.

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Jorden Perozo, un hombre de Miami Beach de 34 años, fue arrestado por dañar con un cúter una pelota inflable gigante de FIFA dedicada a Uruguay (Miami Beach Police/WPLG 10)

De acuerdo con el informe de arresto citado por medios locales como NBC Miami, WPLG 10 y WSVN, un testigo dijo que vio a un hombre en un scooter eléctrico cortar la pelota y alejarse poco después. La policía ubicó luego al sospechoso con ayuda de cámaras de seguridad de la ciudad.

Los agentes siguieron su recorrido hasta un Nissan sedán plateado estacionado cerca de 81st Street y Hawthorne Avenue. Allí localizaron al hombre de 34 años y realizaron una identificación presencial en la que el testigo lo señaló como la persona que había vandalizado la instalación.

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Así lucía la pelota inflable de Uruguay en un parque de Miami Beach, donde todavía se encuentran las estructuras de otras selecciones (Facebook/Charly Sosa)

Daño estimado en USD 3.125 y un cargo por daños criminales

La respuesta a la pregunta central del caso es esta: la policía de Miami Beach sostiene que Perozo cortó deliberadamente una pelota inflable gigante de FIFA dedicada a Uruguay y que ese acto causó daños valuados en USD 3.125, una cifra informada ante la corte por el detective de Miami Beach, Pablo Gonzalez, según NBC Miami.

Mientras que WSVN informó que Perozo fue acusado de daños criminales graves por provocar pérdidas superiores a USD 1.000. En su audiencia de fianza, la jueza Mindy Glazer fijó una caución de USD 2.500, de acuerdo con registros y reportes citados por NBC Miami y WPLG 10.

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Según el informe policial citado por NBC Miami, el acusado primero dijo a los investigadores que “estaba intoxicado y no recordaba nada”. Después, siempre según ese mismo informe, hizo una confesión completa y explicó que lo hizo “porque le pareció gracioso”.

El mismo informe añade, de acuerdo con NBC Miami, que Perozo dijo estar arrepentido. También afirmó en un primer momento que no recordaba lo ocurrido, luego confesó ante los detectives.

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En la audiencia de fianza, la jueza Glazer fijó una caución de USD 2.500 para Jorden Perozo por el caso de vandalismo en Miami Beach (Miami Beach Police)

El inflable desapareció horas después de un partido de Uruguay vs. Arabia Saudita

El episodio ocurrió horas después de que 62.764 aficionados asistieran al estadio de Miami para ver el empate entre Uruguay y Arabia Saudita. La pelota inflable se había convertido en un punto de fotos y apoyo para los hinchas uruguayos, pero fue retirada tras el daño.

Durante una salida en vivo de la reportera Samantha Sosa, de WSVN, el inflable ya podía verse perdiendo aire lentamente. Abdul, un testigo que trabaja en 7News, relató al medio: “Vi la pelota desinflarse lentamente”.

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Abdul también describió la secuencia que observó: “Un hombre en un scooter se acerca y saca algo del bolsillo. No lo veo con total claridad, pero entonces corta el globo gigante y empieza a alejarse en su scooter”. Más tarde agregó: “Al principio pensé que tal vez solo le había pegado o quería tocarlo”.

La policía de Miami Beach identificó al sospechoso con cámaras de seguridad y siguió su recorrido en un scooter (Miami Beach Police)

El testigo dijo a WSVN que recién dio aviso después de escuchar a dos mujeres comentar que habían visto al hombre con un cuchillo en la mano. Más tarde recibió una llamada de la policía para informarle que habían encontrado a un posible sospechoso y aseguró al medio que era “el mismo hombre” que había visto antes en el scooter.

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La desaparición del inflable también afectó a quienes planeaban visitarlo. La aficionada uruguaya, Tamara Ovalle manifestó en WSVN: “Vi la pelota y dije: ‘Vamos a venir en otro momento a tomar fotos’. Vinimos hoy y la pelota ya no está”.

El comisionado de Miami Beach, Joe Magazine explicó que las autoridades no sabían si podrían reemplazar la estructura antes del próximo partido de Uruguay, previsto para el domingo ante Cabo Verde.

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La pelota inflable de Uruguay fue retirada horas después del partido ante Arabia Saudita, al que asistieron 62.764 aficionados en Miami (Reuters/Sam Navarro)

En paralelo, los registros judiciales citados por NBC Miami y WPLG 10 difundieron que Perozo ya está en libertad bajo fianza por otra causa que incluía cargos de fuga para evadir a la policía, resistencia a un agente sin violencia y alteración del orden público.