La agencia de transporte MARTA destaca la disminución de la delincuencia y las mejoras en la seguridad tras una auditoría federal

MARTA informó a la Administración Federal de Tránsito que la delincuencia en su sistema de transporte público bajó en los últimos años tras la auditoría federal de seguridad

La Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority (MARTA) ha consolidado una reducción significativa de la delincuencia en su sistema de transporte público en los últimos años, según informó la propia agencia en una reciente comunicación dirigida a la Administración Federal de Tránsito (FTA). En el contexto de una auditoría federal sobre la seguridad de los trabajadores del sector, MARTA detalló avances concretos y nuevas estrategias adoptadas para proteger tanto a empleados como a pasajeros.

De acuerdo con datos presentados en la carta enviada por el director general interino y consejero delegado, Jonathan Hunt, la delincuencia de la Parte 1 en MARTA experimentó una disminución del 45 % desde 2020. Este descenso incluye una reducción del 27 % en agresiones con agravantes, un 35 % menos de robos y una caída general del 25 % en delitos durante 2025 respecto al año anterior. En lo que va de 2026, la agencia contabilizó una reducción adicional del 8 % en la delincuencia general, a pesar de un repunte puntual de incidentes registrado a finales de mayo y principios de junio. Las autoridades atribuyen estos resultados al refuerzo de la presencia policial, la ampliación de la vigilancia mediante tecnología y la aplicación de controles específicos en puntos críticos del sistema.

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La disminución de estos indicadores criminales ha sido posible, en gran parte, por el incremento del gasto en seguridad y la planificación de nuevas inversiones por parte de MARTA. Para el año fiscal 2026, el presupuesto operativo y de capital destinado a seguridad asciende a 113,8 millones de dólares, cifra que se incrementará a 147,2 millones de dólares en 2027. Entre los proyectos de infraestructura y tecnología más destacados se encuentra la renovación completa del sistema de cobro de tarifas, que representa una inversión superior a los 336 millones de dólares. Esta apuesta responde tanto a la necesidad de proteger a empleados y pasajeros como a la urgencia de frenar la evasión de pasajes y el vandalismo en las instalaciones.

La delincuencia de la Parte 1 en MARTA cayó 45 % desde 2020, con menos agresiones con agravantes, robos y delitos generales (Captura de video)

La agencia también ha fortalecido sus capacidades con la contratación de más personal. Actualmente, MARTA dispone de 268 agentes de policía juramentados, frente a los 230 que tenía en 2025, y mantiene abiertas las convocatorias para nuevas incorporaciones. Este cuerpo policial opera en conjunto con un Centro de Delitos en Tiempo Real, encargado de monitorear más de 12.000 cámaras ubicadas en trenes, autobuses y estaciones. El análisis constante de imágenes y la respuesta inmediata ante incidentes forman parte del núcleo de la estrategia para reducir el delito y aumentar la percepción de seguridad.

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En materia de tecnología y control, MARTA está implementando diversas iniciativas orientadas a mejorar la protección dentro del sistema. Uno de los proyectos centrales es la incorporación de los nuevos vagones CQ400, equipados con pasillos abiertos, mayor cobertura de cámaras, botones de llamada de emergencia y monitoreo en tiempo real. Estas características buscan no solo disuadir conductas delictivas sino también ofrecer a los usuarios herramientas eficaces para pedir ayuda en situaciones de riesgo.

El reemplazo del sistema de cobro de tarifas Breeze es otra medida clave. Los nuevos torniquetes están diseñados para minimizar la evasión del pago y robustecer la seguridad en los accesos a las estaciones. La evasión del pago del pasaje, de hecho, figura como uno de los problemas prioritarios en la comunicación remitida a la FTA. Un estudio realizado en 2023 reveló que la evasión en el sistema ferroviario de MARTA se disparó del 2,2 % en 2017 al 17,8 %, incremento atribuido principalmente al deterioro de las antiguas barreras de acceso. Para combatir este fenómeno, la agencia ha intensificado la labor policial contra evasores y vándalos, y se prepara para lanzar la campaña “Paga tu parte del pasaje” a finales de este verano. Este programa contempla el uso de dispositivos portátiles por parte de agentes para verificar el pago a bordo de trenes y autobuses, reforzando así el control y la recaudación.

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El presupuesto de seguridad de MARTA alcanzará 113,8 millones de dólares en 2026 y subirá a 147,2 millones en 2027 para reforzar la protección de empleados y pasajeros (Captura de video)

Paralelamente a las acciones de seguridad, MARTA desarrolla el programa MARTA HOPE, enfocado en la atención a personas sin hogar que utilizan el transporte público como refugio. En colaboración con Hope Atlanta, la agencia trabaja para conectar a estas personas con refugios, vivienda y servicios sociales. Desde 2020, el programa ha atendido a casi 5.900 personas y ha facilitado el acceso a un refugio para más de 1.600 individuos. Esta iniciativa forma parte de una visión integral que busca reducir la vulnerabilidad dentro del sistema y evitar que situaciones sociales deriven en incidentes de seguridad.

La carta remitida por MARTA a la Administración Federal de Tránsito no solo expone los logros y desafíos enfrentados en materia de seguridad, sino que también expresa la disposición de la agencia a colaborar con la auditoría federal. Los directivos de MARTA manifestaron que reciben con beneplácito el proceso de revisión y aguardan que los resultados reflejen el esfuerzo realizado para mejorar la seguridad tanto de pasajeros como de trabajadores en todo el sistema de transporte público. Hasta el momento, la FTA no ha publicado las conclusiones de su auditoría nacional centrada en la protección de empleados y usuarios del transporte colectivo.

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