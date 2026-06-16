La insólita cábala que volvió campeones a los Knicks y que Jimmy Fallon escondió en el techo de su estudio

La plantilla completa y el entrenador Mike Brown llevaron el trofeo al estudio dos días después de vencer a los San Antonio Spurs y romper una espera de 53 años para la franquicia

El lunes por la noche, Jimmy Fallon recibió a los New York Knicks campeones en el escenario de su programa. La visita incluyó el trofeo conquistado y un homenaje: Fallon elevó una de sus zapatillas durante la campaña al techo del estudio, y así el “Tonight Shoe” quedó inmortalizado como símbolo del campeonato.

El plantel completo, junto al entrenador Mike Brown, se presentó dos días después de conquistar el primer título en 53 años de la franquicia, tras vencer a los San Antonio Spurs.

PUBLICIDAD

Jimmy Fallon recibió en The Tonight Show a los New York Knicks campeones de la NBA 2026 junto con el trofeo del título (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)

La celebración en el programa reflejó el festejo que vive la ciudad y el orgullo de los aficionados. La ceremonia incluyó la firma del calzado por todos los jugadores, un ritual con tradición entre Fallon y el equipo.

La celebración de los Knicks y el ritual del “Tonight Shoe” en el programa de Jimmy Fallon

Durante la postemporada, Fallon se hizo habitual en la cancha, y un gesto se volvió cábala. En uno de los partidos, Josh Hart, jugador de los Knicks, desató los cordones del presentador mientras este estaba en primera fila.

PUBLICIDAD

El ritual se repitió en cada encuentro decisivo, siempre con victoria para los Knicks. “Cada vez que ibas, ganaban, así que seguí desatando el zapato”, explicó Hart en el programa, acompañado por OG Anunoby y Mikal Bridges.

Josh Hart convirtió en cábala para los New York Knicks el gesto de desatarle los cordones a Jimmy Fallon durante la postemporada. (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)

La conexión entre el equipo y Fallon creció junto con la racha de triunfos. El presentador pidió a todos los jugadores que firmaran la zapatilla, reservando un espacio para Hart. “Me sentiría honrado si eres el último en firmarla, y luego podemos retirarla a las alturas aquí en el 30 Rock”, propuso Fallon.

PUBLICIDAD

Tras la firma, una cuerda bajó del techo para que Hart y Fallon colgaran el calzado, y quedó como un memento permanente en el estudio.

Spike Lee participó en la fiesta de los New York Knicks y presentó al equipo antes de la salida al escenario con confeti y el trofeo (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)

El estudio se llenó de seguidores de los Knicks, quienes participaron activamente en la fiesta, incluso ayudando a Fallon a realizar una especie de crowd surfing. Entonces Spike Lee, reconocido fanático del equipo, interrumpió el monólogo inicial.

PUBLICIDAD

“Esperamos 53 años. ¡Vamos! Que salgan los New York Knicks, los campeones”, exclamó el director de cine antes de que la cortina revelara al equipo completo y el trofeo bajo una lluvia de confeti.

El Tonight Shoe quedó colgado en el estudio de 30 Rock como recuerdo del campeonato de los New York Knicks en la NBA (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)

Fallon dijo: “Reciban con aplausos a los reyes de la remontada, un equipo de historia, un equipo de destino. ¡Nuestro equipo soñado! Bienvenidos los campeones mundiales de la NBA 2026, los New York Knicks”.

PUBLICIDAD

Promesas cumplidas y recuerdos personales

El conductor recordó que Jalen Brunson había prometido llevar el trofeo al estudio si conseguían el título. “La última vez que viniste te lo pregunté y cumpliste”, enfatizó Fallon.

Brunson admitió que aún no asimilaba el logro y valoró la capacidad del grupo para sobreponerse durante la postemporada: “Aún no lo creo. Pero aprovechamos la oportunidad, salimos juntos, encontramos la manera de ganar, remontando partidos. Valió la pena”, afirmó el base.

PUBLICIDAD

Luego, Karl-Anthony Towns se dirigió a la audiencia con el trofeo en mano y compartió un recuerdo personal: “Volver aquí sabiendo que mi madre estuvo presente la primera vez y ver que ahora cumplo el sueño de ganar el título… hice lo que debía hacer”, expresó Towns, rememorando su primer paso por el programa tras ser seleccionado en el draft.

Los cánticos y el ambiente en el vestuario

El entrenador Mike Brown también participó en el segmento, recordando el origen de su famoso cántico “Who let the dogs out?” que usó durante los playoffs. Brown relató que comenzó a utilizarlo cuando entrenaba a un equipo juvenil de flag football llamado “Dogs”. Entre bromas, Brunson pidió terminar con el cántico y dejó en claro el ambiente distendido que reina en el vestuario.

PUBLICIDAD

Los New York Knicks celebraron en televisión su primer título en 53 años después de vencer a los San Antonio Spurs (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)

Fallon dialogó con OG Anunoby sobre su reacción tras anotar el tip-in que selló la remontada de 29 puntos en el cuarto partido de la serie final.

Anunoby minimizó el momento: “Fue genial”, respondió cuando le preguntaron por sus sensaciones.

La química del equipo y la coronación final

Los jugadores bromearon, en especial cuando Mikal Bridges fue consultado sobre la convivencia del trío campeón de Villanova en la universidad. “¿Quieres la verdad? Josh era un bravucón. Pero después de esa etapa, nos hicimos muy cercanos”, bromeó Bridges, resaltando el compañerismo que los llevó a repetir el éxito diez años después en la NBA.

PUBLICIDAD

La noche concluyó con la elevación del Tonight Shoe al techo. Mientras el calzado ascendía, Hart repitió su ritual y desató de nuevo el zapato de Fallon, provocando risas en el estudio.