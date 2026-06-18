El régimen de Irán amenazó con dejar sin efecto el acuerdo con EEUU si Israel no se retira del sur de Líbano

Personas caminan por una calle con banderas iraníes y un cartel con imágenes del difunto líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, en Teherán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, indicó en una entrevista publicada por el diario libanés Al Akhbar que una negativa de Israel a retirarse completamente del sur del Líbano representaría una infracción al memorando de entendimiento firmado entre Teherán y Washington, invalidando ese acuerdo.

Bagaei detalló que el memorando, firmado digitalmente este miércoles por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par iraní, Masud Pezeshkian, contempla compromisos vinculados a la soberanía y la integridad territorial del Líbano.

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De acuerdo con el vocero iraní, Teherán considera que esas garantías abarcan tanto el cese de hostilidades como la retirada plena de las fuerzas israelíes de cualquier territorio libanés ocupado.

“Mientras la ocupación continúe, se puede decir que la guerra sigue en curso y no ha terminado en esencia”, afirmó Bagaei, quien subrayó que Irán exigió desde el inicio de las negociaciones que el final del conflicto ocurriera “en todos los frentes y por completo”.

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Consultado sobre la posibilidad de que Israel mantenga una presencia militar en una denominada zona de seguridad dentro del Líbano tras el acuerdo, Bagaei respondió que esa situación rompería los compromisos asumidos.

Una mujer ondea una bandera iraní durante una marcha en el centro de Teherán, Irán (AP Foto/Vahid Salemi)

“En este caso, el memorando de entendimiento se consideraría nulo”, sostuvo.

El portavoz añadió que la segunda etapa de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, orientada a un acuerdo definitivo, dependerá del cumplimiento total del memorando.

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Respecto al Líbano, precisó que esto implica “un cese total de las hostilidades y el fin de la ocupación”.

Por su parte, el Ejército de Israel anunció que mantendrá su presencia en el territorio ocupado en el sur del Líbano, según declaró un oficial militar, pese al memorando que incluye la obligación de “garantizar la integridad territorial del Líbano”.

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El oficial señaló que el Ejército de Israel atacará “amenazas” detectadas “más allá” de ese perímetro y recordó que “aún se están discutiendo más medidas en el marco de las negociaciones directas entre Israel y el Líbano”.

Previamente, el Ejército israelí publicó un mapa del área ocupada, marcando en rojo la franja a lo largo de la frontera sur libanesa que se extiende más allá del río Litani, al norte de la cual la población libanesa fue forzada a desplazarse.

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Por último, la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa reportó una violación del acuerdo por parte de Israel con un ataque contra un vehículo en el sur del país que provocó la muerte de una persona, horas después de la entrada en vigor del memorando.