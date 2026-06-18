Incendio masivo y fuga de amoníaco en Los Ángeles: la emergencia química deja a miles de residentes confinados

Un incendio en una bodega de almacenamiento en frío de Lineage Logistics en Boyle Heights, Los Ángeles, desató una fuga de amoníaco y obligó a dictar una orden de refugio en el lugar (CBS)

Un incendio en una bodega de almacenamiento en frío de casi 46.500 metros cuadrados en el barrio de Boyle Heights, en Los Ángeles, desató una fuga de amoníaco el miércoles 17 de junio y obligó a las autoridades a emitir órdenes de refugio en el lugar para miles de residentes. El fuego comenzó alrededor de las 14:30 en las instalaciones de Lineage Logistics, ubicadas en el 1400 de South Los Palos Street, y tardó horas en ser controlado.

Las llamas consumieron el techo cubierto de paneles solares del edificio —de unos 300 por 150 metros— y la rotura de una línea de amoníaco obligó a los bomberos a abandonar el inmueble. La fuga del gas, descrito por la activista ambiental Jane Williams como “altamente tóxico y explosivo”, disparó las alertas sanitarias en el este de Los Ángeles y en partes del Valle de San Gabriel.

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Los bomberos llegaron de inmediato y en un primer momento atacaron el fuego desde el techo con mangueras. La situación cambió cuando reventó una línea de amoníaco dentro del edificio.

El fuego comenzó cerca de las 14:30 en South Los Palos Street y consumió el techo con paneles solares de un edificio de casi 46.500 metros cuadrados (KTLA 5)

“En algún momento, una línea de amoníaco se comprometió y tuvimos una gran descarga presurizada de amoníaco”, explicó el jefe de bomberos de Los Ángeles, Jaime Moore, a NBC News 4. Varias pequeñas explosiones reavivaron las llamas y el humo, y todos los efectivos debieron retirarse del techo y del interior.

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El amoníaco anhidro que usan las instalaciones de frío como refrigerante es corrosivo para la piel, los ojos y los pulmones. Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), la exposición a niveles altos puede provocar quemaduras, asfixia y muerte.

Hasta el momento, la causa del incendio se desconoce y permanece bajo investigación.

La orden de refugio en el lugar y la respuesta de las autoridades

Las autoridades emitieron la orden de refugio en el lugar para una zona que abarca desde el sur de la autopista 101 hasta el bulevar Washington, y desde la calle Soto hasta la calle Indiana.

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“Entren a sus casas de inmediato y cierren todas las ventanas y puertas”, indicaron los bomberos en la alerta. La instrucción incluía apagar el aire acondicionado y la calefacción, y llevar a personas y mascotas a una habitación interior.

La alcaldesa Karen Bass pidió evitar desplazarse a la zona afectada, mientras el aviso de calidad del aire siguió vigente hasta la mañana del jueves en partes de Los Ángeles y el Valle de San Gabriel (CBS)

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, reforzó el mensaje en redes sociales: “Insto a todos en el área afectada a entrar de inmediato, cerrar ventanas y puertas, apagar el aire acondicionado y evitar desplazarse a la zona”.

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Las órdenes se levantaron el mismo miércoles por la noche, una vez que los equipos evaluaron el interior del edificio y monitorearon la calidad del aire. El Distrito de Gestión de Calidad del Aire de la Costa Sur mantuvo un aviso de calidad del aire al este del centro de Los Ángeles y en partes del Valle de San Gabriel hasta las 10:00 del jueves.

El uso de helicópteros para combatir el fuego

Ante la imposibilidad de acercar mangueras a todas las zonas del techo en llamas, el departamento desplegó al menos 3 helicópteros que realizaron más de media docena de descargas de agua sobre el edificio, según la portavoz del cuerpo de bomberos, Jennifer Middleton.

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La EPA advirtió que la exposición a altos niveles de amoníaco anhidro puede causar quemaduras, asfixia y muerte en una emergencia química (CBS)

Moore señaló que, en sus 31 años en el departamento, este es solo el segundo incidente en que recuerda el uso de descargas aéreas para combatir un incendio en una estructura. Los helicópteros se emplean con frecuencia en incendios forestales, pero rara vez en edificios.

Los antecedentes de Lineage Logistics y las críticas a la gestión del riesgo

La empresa ya tuvo este tipo de incidentes. En agosto de 2024, la misma bodega de Boyle Heights sufrió un incendio menor que los bomberos controlaron en 48 minutos. Ese mismo año, otro incendio destruyó por completo una instalación de Lineage Logistics en Finley, Washington.

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En 2023, la compañía había acordado pagar una multa a la EPA por el manejo inadecuado del riesgo químico en su planta de Altoona, Iowa, donde almacenaba más de 4.500 kilogramos de amoníaco anhidro.

La causa del incendio permanece bajo investigación. Cuando los bomberos llegaron al lugar, los paneles solares del techo ya ardían, pero ninguna autoridad ha determinado qué los encendió.

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El jefe de la Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, confirmó este jueves que el LAPD y el cuerpo de bomberos abrieron una investigación conjunta por posible incendio intencional, aunque aclaró que se trata de un procedimiento estándar y no implica que existan pruebas de que fue provocado, según reportó ABC7.

Williams, directora ejecutiva de California Communities Against Toxics, cuestionó la decisión de ordenar refugio en el lugar en lugar de una evacuación. “Si esto fuera Beverly Hills, estarían evacuando a la gente, no diciéndoles que se queden en casa”, afirmó en declaraciones a Los Angeles Times.

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La amenaza adicional de las baterías de ion de litio

El techo del edificio presentaba signos de colapso al final del día, y la presencia de paneles solares generó otra preocupación: la posible existencia de baterías de ion de litio para almacenar energía.

Moore calificó a estas baterías como “uno de nuestros desafíos más nuevos en el servicio de bomberos”. Middleton advirtió que este tipo de baterías puede entrar en un proceso de “fuga térmica” que las hace muy difíciles de extinguir y genera humo extremadamente peligroso.