Millones de personas bajo alerta por Invest 90L que podría convertirse en la primera tormenta tropical del Atlántico y afectar a tres estados

Invest 90L mantiene en alerta al sur de Estados Unidos ante la posible formación de la primera tormenta tropical de la temporada 2026 en el Atlántico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La región del sur de Estados Unidos se encuentra bajo un estado de alerta ante la inminente formación de la primera tormenta tropical de la temporada 2026 en el Atlántico, identificada como Invest 90L, que ha generado una emergencia por inundaciones y mantiene bajo vigilancia a millones de personas en Texas, Luisiana y Misisipi. El evento, que comenzó a intensificarse el lunes 15 de junio, amenaza con provocar lluvias torrenciales, inundaciones repentinas y vientos intensos en una amplia zona del Golfo de México, según el monitoreo constante del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Según el NHC, la probabilidad de que Invest 90L evolucione a tormenta tropical durante las próximas 48 horas se ha elevado al 50 por ciento, mientras persiste un riesgo significativo de lluvias intensas e inundaciones, sin importar si el sistema alcanza o no la categoría de tormenta. Más de 20 millones de residentes en ciudades como Houston, Austin y San Antonio permanecen bajo alertas de inundación, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

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El fenómeno coincide con el inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico, que comenzó oficialmente el 1 de junio. En los últimos años, la región ha enfrentado episodios similares de lluvias intensas y tormentas que han provocado daños materiales y desplazamientos poblacionales. Autoridades estatales y federales han activado protocolos de emergencia ante la posibilidad de un aumento en la severidad de los fenómenos meteorológicos, según datos históricos recopilados por el The New York Times y reportes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

¿Qué es Invest 90L y por qué es una amenaza para Texas y el sur de Estados Unidos?

Invest 90L es un sistema de baja presión que actualmente afecta el noreste de México y el Golfo de México. El término “invest” es utilizado por el NHC para designar disturbios meteorológicos bajo vigilancia especial, con el objetivo de monitorear su desarrollo y movilizar recursos de observación, según la definición oficial del organismo.

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Este fenómeno cuenta con potencial para convertirse en la primera tormenta tropical de la temporada 2026, con posibilidades de recibir el nombre de Arthur si alcanza la intensidad requerida. Según WBZ NewsRadio, el NHC advirtió que, aunque el sistema no logre la categoría de tormenta, generará lluvias intensas y vientos que pueden provocar inundaciones severas en áreas urbanas y rurales.

El Centro Nacional de Huracanes elevó al 50 por ciento la probabilidad de que Invest 90L evolucione a tormenta tropical en las próximas 48 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las zonas bajo alerta por Invest 90L y qué ciudades están en mayor riesgo?

Las áreas más expuestas por la evolución de Invest 90L comprenden principalmente los estados de Texas, Luisiana y Misisipi. El NWS y la Weather Prediction Center han emitido alertas de inundación que afectan a más de 20 millones de habitantes, abarcando una franja desde el centro de Texas hasta la costa de Alabama.

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Entre las ciudades con mayor riesgo se encuentran Houston, Austin, San Antonio y zonas aledañas. “Las condiciones meteorológicas pueden derivar en acumulados de lluvia extremos, con posibilidad de inundaciones urbanas súbitas y daños a infraestructuras”, informó la Weather Prediction Center en su último boletín.

¿Qué dice el pronóstico oficial del NHC sobre Invest 90L?

De acuerdo con el último reporte del Centro Nacional de Huracanes, la probabilidad de desarrollo ciclónico para Invest 90L se mantiene en un 50 por ciento en las próximas 48 horas. El principal peligro identificado es la acumulación de agua, ya que se esperan totales regionales de entre 125 y 200 milímetros (5 a 8 pulgadas), con zonas que podrían superar los 300 milímetros (12 pulgadas).

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La Weather Prediction Center mantiene un nivel de amenaza de inundación 3 de 4 sobre gran parte del sur estadounidense, con previsiones de precipitaciones intensas hasta el jueves 18 de junio. “Las condiciones ambientales favorecen el fortalecimiento del sistema mientras avanza sobre el Golfo de México”, declaró el NHC en su actualización del martes.

¿Cómo se están preparando las autoridades ante el riesgo de inundaciones en Texas?

Las autoridades de Texas y estados vecinos han activado protocolos de emergencia y han desplegado equipos de rescate en las zonas de mayor riesgo. El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció la activación de la respuesta estatal, dirigida a rescates y asistencia en comunidades que puedan registrar acumulados de lluvia excepcionales. “Estamos coordinando acciones con agencias federales y seguimos el desarrollo de la situación para proteger a los habitantes”, declaró Abbott en un comunicado difundido a medios.

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El NWS ha recomendado a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y acatar indicaciones relativas a rutas de evacuación. Equipos de rescate colaboran con la Guardia Nacional de Texas y la FEMA, habilitando refugios temporales y movilizando recursos logísticos para brindar apoyo a personas desplazadas o afectadas por las inundaciones.

Más de 20 millones de personas en Texas, Luisiana y Misisipi permanecen bajo alertas de inundación por las lluvias asociadas a Invest 90L. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los impactos esperados para la población y la infraestructura?

El principal impacto previsto se relaciona con inundaciones urbanas rápidas, interrupción de servicios públicos y daños a infraestructuras críticas. El NWS estima que las lluvias intensas pueden provocar cierres de carreteras, cortes de energía eléctrica y afectaciones a viviendas en las zonas más vulnerables.

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De acuerdo con EMNetwork, ya se han reportado operaciones de rescate en áreas afectadas y las autoridades mantienen la vigilancia en puntos críticos para intervenir ante cualquier emergencia.

¿Qué diferencia a Invest 90L de otros sistemas similares de años anteriores?

A diferencia de eventos de años previos, Invest 90L ha mostrado una rápida intensificación y una amplia extensión de lluvias, según datos del NHC y la Weather Prediction Center. El nivel de amenaza actual se compara con episodios de lluvias históricas que han impactado la región sur en la última década.

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La respuesta oficial ha sido inmediata, con la emisión de alertas y la coordinación interinstitucional para minimizar el impacto en la población. Las autoridades destacan la importancia de que la ciudadanía siga las recomendaciones y evite desplazamientos innecesarios en áreas bajo alerta.

¿Qué recomendaciones hacen las autoridades en Texas y el sur de Estados Unidos?

El NWS y la FEMA insisten en la importancia de permanecer atentos a los comunicados oficiales y evitar transitar por zonas inundadas. Entre las recomendaciones principales se incluyen:

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Consultar fuentes oficiales de información meteorológica

Preparar kits de emergencia con agua, alimentos y medicamentos

Identificar rutas de evacuación y refugios cercanos

Evitar cruzar carreteras inundadas o zonas de riesgo

Mantenerse en contacto con familiares y autoridades locales

Houston, Austin y San Antonio figuran entre las ciudades con mayor riesgo de inundaciones repentinas por el avance de Invest 90L sobre el Golfo de México. (Raquel Natalicchio/Houston Chronicle via AP)

¿Qué se espera en las próximas horas y cuál es el pronóstico de evolución de Invest 90L?

El avance de Invest 90L será objeto de monitoreo permanente por parte del NHC y el NWS, que no descartan la emisión de nuevas alertas si el sistema alcanza la categoría de tormenta tropical. De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias intensas y vientos sostenidos al menos hasta el viernes 19 de junio, con posibilidad de prolongarse por el desplazamiento lento del fenómeno sobre la región.

El impacto inmediato incluye la suspensión de actividades escolares y laborales en áreas afectadas, la activación de refugios temporales y la preparación para posibles interrupciones de servicios básicos. Las autoridades reiteran el llamado a la precaución y a seguir las instrucciones de los organismos de protección civil.