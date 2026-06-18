El exsecretario del sindicato de bomberos de Los Ángeles fue acusado de robar más de 80.000 dólares de una organización sin fines de lucro

Adam Walker, exsecretario del sindicato de bomberos de Los Ángeles, fue acusado de robar más de 80.000 dólares de una organización sin fines de lucro vinculada a UFLAC

La noticia sobre la acusación contra un alto exdirectivo sindical de bomberos en Los Ángeles ha generado una amplia repercusión en Estados Unidos tanto por el monto involucrado como por la confianza vulnerada en una organización dedicada al bienestar de los propios bomberos y sus familias. Según alegan los fiscales, Adam Walker, quien fuera exsecretario de la Asociación de Bomberos Unidos de la Ciudad de Los Ángeles, enfrenta serios cargos tras la denuncia de haber sustraído una suma superior a los 80.000 dólares de una organización sin fines de lucro vinculada al sindicato. El caso, que ha captado la atención de autoridades estatales y municipales, pone en el centro del debate la responsabilidad y la transparencia en el manejo de fondos destinados a causas sociales.

La acusación formal contra Adam Walker detalla una serie de delitos graves cometidos durante el periodo en que se desempeñó como presidente de la fundación asociada al sindicato de bomberos. Los fiscales imputan a Walker cargos por hurto mayor por parte de un empleado o agente, además de falsificación de documentos relacionados con artículos cuyo valor supera los 950 dólares. Específicamente, se le atribuye haber robado 82.914,24 dólares de la fundación de la Asociación de Bomberos Unidos de la Ciudad de Los Ángeles entre diciembre de 2022 y enero de 2024. Este esquema de apropiación indebida de fondos, según la acusación, se habría realizado de manera sistemática mediante transferencias directas a una cuenta bancaria personal.

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El cargo de hurto mayor se agrava al considerar la posición de confianza que Walker ostentaba dentro de la organización. La fundación afectada no es una entidad comercial, sino una organización sin fines de lucro que destina recursos a apoyar a bomberos heridos y a sus familias en situaciones de emergencia. La gravedad de los cargos radica no solo en la cantidad desviada, sino en la naturaleza de los fondos y el impacto potencial sobre quienes dependen de la ayuda que brinda la fundación. La acusación por falsificación de documentos añade una dimensión adicional al caso, dado que implica una intención deliberada de ocultar la naturaleza de las operaciones financieras.

Los fiscales sostienen que Adam Walker transfirió de forma sistemática fondos de la fundación de bomberos de Los Ángeles a su cuenta bancaria personal (EFE/Étienne Laurent/Archivo)

En la investigación conjunta realizada por el Departamento de Justicia de California y la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, los fiscales descubrieron que Walker habría utilizado su posición de presidente para obtener acceso exclusivo a una cuenta bancaria registrada a nombre de la organización sin fines de lucro. Según la información recabada, Walker era el único titular autorizado de dicha cuenta, lo que le permitió transferir de forma repetida y sin restricciones sumas considerables a su propia cuenta bancaria personal. Posteriormente, para justificar estos movimientos, habría falsificado recibos y documentos internos, presentando los pagos como supuestos “reembolsos de tarjetas de crédito personales”.

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El análisis de los gastos realizados por Walker con los fondos sustraídos reveló que el dinero no fue destinado a fines relacionados con la misión de la fundación. Al contrario, los fiscales aseguran que los recursos se utilizaron para cubrir gastos personales, incluyendo apuestas en línea, pagos de hipoteca y cuotas de préstamos para un vehículo recreativo. Estas acciones, según la acusación, demuestran un patrón de conducta orientado al beneficio personal y ajeno a los propósitos altruistas de la organización.

La Fiscalía del Condado de Los Ángeles, encabezada por Nathan Hochman, subrayó la importancia de proteger a las organizaciones sin fines de lucro que cumplen funciones sociales esenciales. Hochman declaró que “UFLAC es una importante organización sin fines de lucro en esta ciudad que proporciona fondos con frecuencia para los bomberos heridos y sus familias”, justificando así la necesidad de una aplicación rigurosa de la ley penal en casos de malversación de fondos.

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Rob Bonta remarcó que el caso de corrupción afecta a una fundación que asiste a bomberos heridos y a sus familias en Los Ángeles

Por su parte, el fiscal general de California, Rob Bonta, destacó el compromiso de su despacho con la lucha contra la corrupción: “El Departamento de Justicia de California perseguirá enérgicamente la corrupción en cada instancia y exigirá responsabilidades a quienes infrinjan la ley y traicionen la confianza depositada en ellos por el público”. Bonta agradeció la labor conjunta de su equipo y de los socios de la Fiscalía del Condado de Los Ángeles durante la investigación que permitió reunir las pruebas contra Walker.

La repercusión del caso también alcanzó a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quien calificó las acusaciones de “profundamente preocupantes”. Bass declaró que, si bien el caso sigue en curso, cualquier acusación de hurto mayor es tomada con la máxima seriedad por su administración. La alcaldesa señaló que ha mantenido conversaciones con el jefe del Departamento de Bomberos y agradeció el trabajo de las autoridades estatales y locales dedicadas a la investigación y el procesamiento del caso.

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El proceso judicial avanza con la programación de la comparecencia de Adam Walker ante el juez, prevista para el miércoles posterior a la divulgación de las acusaciones. En esta instancia, se espera que Walker escuche formalmente los cargos en su contra y que la defensa comience a preparar su estrategia legal. El desenlace de este proceso será seguido de cerca por los integrantes del sindicato, las autoridades municipales y la opinión pública, atenta a las medidas que se adopten para fortalecer los controles internos y evitar que hechos similares se repitan en el futuro.