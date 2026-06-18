La medallista olímpica Jenny Simpson se desplomó en pleno evento de running

La medallista olímpica Jenny Simpson perdió el pulso durante el evento comunitario de atletismo Pop Up Miles en Raleigh, Carolina del Norte (REUTERS)

La medallista olímpica Jenny Simpson perdió el pulso durante un evento comunitario de atletismo en Raleigh, Carolina del Norte, el martes por la noche. Transeúntes y equipos de emergencia lograron restablecer su latido antes de que llegara al hospital, donde aún permanece internada.

La corredora de 39 años cumplía ese día el rol de marcadora de ritmo para un grupo de una milla en el evento Pop Up Miles del equipo organizador Sir Walter Running, cuando sufrió lo que los organizadores describieron como un “incidente médico”.

PUBLICIDAD

Según informaron Los Angeles Times, USA Today y The Guardian, Simpson no tenía pulso cuando los primeros respondientes llegaron a su lado. De no haber sido por esa intervención inmediata, el desenlace habría podido ser otro.

Transeúntes y equipos de emergencia aplicaron RCP y un desfibrilador externo automático, y lograron restablecer el pulso de Jenny Simpson antes de su traslado al hospital (REUTERS)

El colapso se produjo mientras Simpson corría junto al grupo de participantes, sin señales previas reportadas. Quienes estaban en el lugar reaccionaron de inmediato: iniciaron maniobras de RCP y emplearon el desfibrilador disponible en el recinto antes de que llegara el servicio de emergencias médicas.

PUBLICIDAD

Según confirmaron los organizadores del evento y distintos medios deportivos, el pulso de Simpson se restableció en la pista, antes de su traslado al centro hospitalario.

Ni su familia ni sus representantes han emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido hasta el cierre de esta edición.

La reacción de los organizadores

Sir Walter Running publicó un comunicado en redes sociales al día siguiente del incidente. “Estamos increíblemente agradecidos con quienes respondieron de inmediato, con el servicio de emergencias médicas y con los profesionales de la salud que manejaron la situación con tanto cuidado, urgencia y profesionalismo", expresó el equipo.

PUBLICIDAD

El comunicado señaló: “Pedimos que continúen teniendo a Jenny y a su familia en sus oraciones mientras todos esperamos lo mejor”.

Los organizadores no han proporcionado detalles sobre su diagnóstico ni sobre un cronograma de recuperación.

Quién es Jenny Simpson

Simpson es una de las atletas de media distancia con mayor palmarés en la historia del atletismo femenino de Estados Unidos. Participó en tres ediciones de los Juegos Olímpicos: Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016.

PUBLICIDAD

Los organizadores informaron que Jenny Simpson sufrió el incidente médico mientras actuaba como marcadora de ritmo en una prueba de una milla (REUTERS)

En Pekín compitió en los 3.000 metros con obstáculos y terminó octava. En Londres finalizó 17ª en los 1.500 metros. En Río, su última aparición olímpica, obtuvo la medalla de bronce en esa misma distancia.

En los campeonatos mundiales, fue campeona de los 1.500 metros en 2011 y ganó la medalla de plata en 2013 y 2017. También se alzó con el título de la Diamond League en 2014.

PUBLICIDAD

Su trayectoria universitaria

Antes de su carrera profesional, Simpson construyó una trayectoria universitaria destacada en el atletismo estadounidense. Fue ocho veces campeona estatal en la secundaria Oviedo, en Florida, con cinco títulos en pista y campo y tres en campo traviesa.

Jenny Simpson compitió en tres Juegos Olímpicos y ganó la medalla de bronce en los 1.500 metros de Río 2016 (REUTERS)

En la Universidad de Colorado ganó cuatro títulos de la NCAA y aún conserva el récord universitario de los 1.500 metros con un tiempo de 3:59.90, según USA Today. Fue dos veces campeona nacional en los 3.000 metros con obstáculos y tres veces All-American en pista al aire libre.

PUBLICIDAD

Su vida tras el retiro

Simpson se retiró del atletismo profesional al concluir el Maratón de Nueva York 2024. Junto a su esposo Jason, pasó el siguiente año recorriendo el país en una casa rodante Winnebago Ekko de siete metros, con el propósito de correr junto a integrantes de distintas comunidades locales.

Jenny Simpson compitió en tres Juegos Olímpicos y ganó la medalla de bronce en los 1.500 metros de Río 2016 (REUTERS)

En 2026 asumió como primera directora de corredores de Fleet Feet y se incorporó al equipo de transmisión de FloTrack para los resúmenes de la Diamond League, dos roles que la mantenían activa dentro del mundo del atletismo.

PUBLICIDAD

“Jenny ha sido una amiga querida para muchos de nosotros en la comunidad del atletismo durante años”, dijo Ryan Fenton, director general de FloTrack, en un comunicado citado por USA Today. Y agregó: “Nos unimos a toda la comunidad del atletismo en desearle fuerza y recuperación”.