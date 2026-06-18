El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos cae por debajo de los 4 dólares por primera vez en meses

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos cayó por debajo de los 4 dólares por galón por primera vez desde marzo, según AAA (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos descendió por debajo de los 4 dólares por galón, marcando un hito no visto en meses y ofreciendo un respiro a los conductores del país. Este alivio en las gasolineras se produjo tras la firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, lo que impactó de inmediato en los mercados energéticos y en los bolsillos de millones de estadounidenses. Según la asociación automovilística AAA, el jueves el precio promedio nacional cayó a apenas una fracción de centavo por debajo de los 4 dólares, desde los 4,03 dólares del día anterior, cifra que representa el nivel más bajo desde marzo.

La caída en el precio de la gasolina sucede tras varios meses de volatilidad marcada por factores geopolíticos y económicos. Antes del conflicto, los precios se mantenían justo por debajo de los 3 dólares por galón, pero a finales de febrero, tras los primeros ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, comenzaron a escalar rápidamente. En mayo, el valor de la gasolina alcanzó los 4,50 dólares por galón, impulsado por la reducción del suministro energético proveniente de Medio Oriente y el consiguiente aumento del precio del petróleo crudo, un componente esencial en la elaboración de gasolina. Este encarecimiento se vio reflejado en el barril de petróleo, que llegó a cotizarse cerca de 120 dólares, el mayor nivel desde la invasión rusa a Ucrania en 2022.

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El acuerdo que propició el descenso actual fue mediado por el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, quien anunció en la plataforma X que el memorando de entendimiento se firmó electrónicamente entre los presidentes de Estados Unidos e Irán. Este pacto establece un cese de hostilidades por 60 días y la reapertura del estrecho de Ormuz, punto clave para el tránsito de petróleo a nivel mundial. El desbloqueo naval estadounidense entró en vigor de inmediato, con el compromiso de que Irán reduzca sus reservas de uranio altamente enriquecido y la suspensión de las sanciones respaldadas por Washington. El propio presidente Donald Trump destacó que “nos estamos acercando a las cifras que teníamos antes de que comenzara la guerra”, durante la cumbre anual del Grupo de los 7 celebrada en Francia.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz impulsó la baja de la gasolina y alteró los mercados energéticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del precio de la gasolina se extiende más allá de las estaciones de servicio. El encarecimiento del combustible generó presión sobre los presupuestos familiares y elevó los costos en toda la economía estadounidense. Los boletos de avión, por ejemplo, subieron casi un 27% en mayo, en parte debido al alza del precio del combustible para aviones. Otros sectores como el transporte y la agricultura también sintieron el golpe, ya que el diésel, fundamental para camiones y maquinaria agrícola, costaba 5,13 dólares por galón el jueves, tras haber superado los 5,60 dólares hace apenas un mes. Este descenso reciente supone un alivio para transportistas y grandes consumidores, aunque los precios siguen siendo considerablemente más altos que antes del conflicto.

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A pesar del descenso nacional, persisten marcadas diferencias regionales en el precio de la gasolina. Los conductores de las Grandes Llanuras y el Sur han sido los primeros en ver precios por debajo de los 4 dólares, llegando incluso a 3,50 dólares por galón en algunas zonas. En contraste, en la Costa Oeste, el precio promedio supera holgadamente los 4 dólares, situándose en 5,64 dólares por galón en California, mientras que en Carolina del Sur se paga alrededor de 3,58 dólares. Estas diferencias responden a factores como los impuestos estatales, los costos de distribución y la capacidad de refinación en cada región.

Aunque el precio promedio nacional cayó a 3,999 dólares por galón, la disminución se produce tras un descenso del 15% en el precio del crudo estadounidense en lo que va del mes. Sin embargo, aún existen desafíos para consolidar esta tendencia a la baja. Los expertos advierten que las refinerías suelen comprar petróleo con hasta un mes de anticipación, por lo que la reducción en el precio del crudo puede tardar en trasladarse por completo al consumidor final. Además, los barcos atrapados en el Golfo Pérsico necesitarán tiempo para reanudar el tránsito a través del estrecho de Ormuz, lo que puede demorar la normalización de los flujos globales de petróleo. Los productores de la región también requerirán semanas o meses para reactivar plenamente la producción y el transporte.

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El alza de la gasolina y de otros combustibles elevó costos en la economía de Estados Unidos, con boletos de avión casi 27% más caros en mayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acuerdo establece un plazo de 60 días para negociar un pacto definitivo sobre el programa nuclear iraní, pero deja abierta la posibilidad de reanudar hostilidades si no se alcanzan nuevos consensos. Mientras tanto, las empresas anticipan que la volatilidad en los precios de los combustibles podría persistir, afectando no solo la energía, sino también las cadenas de suministro de productos como fertilizantes, alimentos y bienes de consumo. Aunque los precios de la gasolina en Estados Unidos han bajado por debajo de los 4 dólares por galón por primera vez desde marzo, aún se mantienen aproximadamente un 25% más altos que el año anterior y cerca de un tercio por encima de los niveles previos al conflicto con Irán.

Las perspectivas a corto plazo sugieren que, si bien el acuerdo ha traído un alivio inmediato, la normalización completa de los mercados energéticos podría requerir tiempo. Las diferencias regionales, los plazos de las refinerías y la incertidumbre política seguirán influyendo en el precio de la gasolina y el petróleo, factores que continuarán impactando la economía y la vida cotidiana de los estadounidenses.

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