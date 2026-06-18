De ser rechazado a los 11 años por “no saber cantar” a ingresar dos veces al Rock and Roll Hall of Fame: la extraordinaria trayectoria de Paul McCartney

Este video perfil de Infobae presenta la carrera de Paul McCartney a través de distintas imágenes. Muestra al artista en su juventud con The Beatles, tocando una guitarra acústica, y en una etapa posterior de su vida. Se le observa recibiendo un premio Guinness y en una foto familiar antigua. Las escenas culminan con una actuación en vivo tocando el bajo. El contenido es una cobertura biográfica de un medio de comunicación.

Hoy, 18 de junio, Paul McCartney cumple 84 años. Esta afirmación es más que un hecho bibliográfico, porque su vida y trayectoria se expanden mucho más allá de cualquier celebración convencional.

La fecha invita a mirar hacia atrás y descubrir cómo aquel chico de Liverpool desafió los pronósticos, convirtiendo cada obstáculo en impulso creativo y cada recuerdo en melodía. Lejos de las miradas nostálgicas, su vida refleja una trayectoria de reinvención permanente, guiada por la curiosidad y el deseo de experimentar.

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Para Rolling Stone, su recorrido es “un viaje cálido y nostálgico”, donde los paisajes y emociones de la infancia se entrelazan con décadas de innovación. Desde los inicios humildes hasta los escenarios más grandes del planeta, la travesía de McCartney muestra a un artista que transformó su biografía en canciones capaces de atravesar generaciones, manteniendo siempre viva la llama creativa que sigue marcando el pulso de la música popular.

De Liverpool al éxito global

A los 11 años, McCartney escuchó de un director de coro que carecía de condiciones para cantar. Décadas más tarde, el mismo joven se convirtió en el coautor de “Yesterday”, la canción más versionada de la música popular.

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Rolling Stone destacó que Paul McCartney convirtió los recuerdos de Liverpool en un recorrido nostálgico atravesado por décadas de innovación musical (AP/Richard Drew)

Sin embargo, el recorrido desde esa primera desilusión hasta la consagración como uno de los compositores más influyentes del siglo XX y ser nombrado el músico más exitoso de todos los tiempos resume, en solo dos puntos, un camino que lo convirtió en una figura indiscutida.

Al frente de The Beatles, junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, McCartney amplió el alcance de la banda de rock. Su asociación con Lennon dio origen a una dupla creativa que, según Billboard, revista estadounidense, acumuló 29 sencillos en el número uno de los Estados Unidos.

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Fue por esto mismo que el Libro Guinness lo reconoció como el músico y compositor más exitoso de todos los tiempos. Como detalla Rolling Stone, el repertorio de The Beatles abarcó desde los himnos del movimiento beat hasta la experimentación psicodélica y la balada de autor.

Con The Beatles, Paul McCartney integró junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr una banda que acumuló 29 singles número uno en Estados Unidos, según Billboard (AP)

Temas como “Hey Jude”, “Let It Be” y “Penny Lane” muestran la amplitud estilística de la banda y el papel central de McCartney en la definición del sonido y la narrativa del grupo. Su trabajo como melodista y líneas de bajo que funcionan como contramelodías se volvió objeto de estudio que hoy es objeto de estudio en escuelas de música de todo el mundo.

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De Wings a su etapa solista

Tras la disolución de The Beatles, McCartney fundó Wings, una banda que, de acuerdo con la revista británica MOJO, le permitió tocar en estadios y pulir éxitos como “Band on the Run” y “Live and Let Die”. A lo largo de los años 70’ y 80′, alternó álbumes de pop sofisticado con proyectos personales y colaboraciones con figuras de distintas generaciones.

Según el medio estadounidense Pitchfork, los discos “McCartney” y “Ram” —en su momento recibidos con escepticismo— hoy son considerados referencias para el pop de autor grabado en casa y el indie alternativo. El análisis de Uncut, revista británica, destaca que, incluso en los momentos de menor favor crítico, McCartney publicó nuevos proyectos, sin apegarse al pasado ni a fórmulas previsibles.

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Vigencia comercial en 2026

Canciones como “Hey Jude”, “Let It Be” y “Penny Lane” reflejan el papel de Paul McCartney en el sonido de The Beatles y en la música popular (REUTERS/Maja Smiejkowska)

El impacto de McCartney no se limita a las décadas de oro del rock. Como subraya Billboard, el artista británico figura en el Hot 100 de ese medio en múltiples etapas: con The Beatles, con Wings y como solista.

El lanzamiento de “The Boys of Dungeon Lane” en 2026 lo llevó a encabezar las listas de ventas de vinilo y tiendas independientes en el Reino Unido, mientras que en Estados Unidos alcanzó el puesto cinco del Billboard 200 y el primer lugar en ventas físicas, según datos de Mogaz.

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Sus obras clásicas y lanzamientos recientes conviven en playlists, documentales y redes sociales en el modo en que obras clásicas y lanzamientos recientes conviven en playlists, documentales y redes sociales.

La crítica de Rolling Stone le otorgó cuatro estrellas y media a su nuevo disco, celebrando la forma en que recurre a recuerdos y aventuras compartidas con George Harrison y John Lennon para construir relatos musicales contemporáneos.

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La polémica por “Momma Gets By”

Tras la disolución de The Beatles, Paul McCartney fundó Wings y consolidó éxitos como “Band on the Run” y “Live and Let Die” (REUTERS/Toby Melville)

El reciente tema “Momma Gets By”, incluido en el último álbum, generó debate sobre estereotipos de género.

Según informó el medio estadounidense American Songwriter, algunos oyentes interpretaron la letra como una visión desfavorable de la mujer, apreciación que McCartney rechazó al explicar: “La inspiración no proviene de una experiencia personal, sino de un proceso creativo teatral”.

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Ante esta afirmación, dicho medio remarcó que el músico defiende la libertad de abordar cualquier personaje o situación, priorizando la narración y la autenticidad artística.

Es que, a lo largo de su carrera, McCartney abordó múltiples perspectivas en sus composiciones, recurriendo a historias, personajes y situaciones ficticias o inspiradas en la observación. El debate en torno a “Momma Gets By” reactivó el debate sobre su obra.

Premios y reconocimientos

El tema “Momma Gets By” reactivó un debate sobre estereotipos de género, una interpretación que Paul McCartney rechazó al definir la canción como un ejercicio teatral (The Grosby Group)

La industria musical reconoció la influencia de McCartney con numerosos galardones. La Recording Academy (Grammy Awards) lo distinguió en distintas etapas: como integrante de The Beatles, líder de Wings y artista solista.

La Rock and Roll Hall of Fame lo incorporó dos veces, como integrante de The Beatles y como solista. El registro de la RIAA muestra certificaciones de oro y platino de sus discos, con certificaciones de oro y platino que abarcan más de seis décadas.

Para el diario estadounidense The New York Times, la obra de McCartney es “un lente para observar la evolución del negocio musical moderno”, desde el auge del álbum hasta el dominio actual del streaming y las redes sociales.

Y qué palabra más autorizada que la del propio artista, que lo resumió en una transmisión en vivo: “Esperaba que el éxito durara cinco años, no décadas”.