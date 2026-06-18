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Taiwán expresó su intención de cooperar con el G7 para defender el statu quo ante el expansionismo militar de China

El presidente Lai Ching Te reiteró su disposición para trabajar con el grupo compuesto por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido

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El presidente de Taiwán, Lai Ching Te, expresó su intención de cooperar con el G7 para preservar el ‘statu quo’ en el Estrecho de Taiwán (REUTERS/Ann Wang)
El presidente de Taiwán, Lai Ching Te, expresó su intención de cooperar con el G7 para preservar el ‘statu quo’ en el Estrecho de Taiwán (REUTERS/Ann Wang)

El presidente de Taiwán, Lai Ching Te, expresó su intención de cooperar con el G7 para preservar el ‘statu quo’ en el Estrecho de Taiwán, después de denunciar la expansión militar de China en la región.

“Quisiera expresar mi profunda gratitud al G7 por su última declaración conjunta, en la que reafirma su oposición a cualquier intento unilateral de alterar el ‘statu quo’ en el Mar de China Oriental, el Mar de China Meridional y a lo largo del Estrecho de Taiwán, especialmente mediante el uso de la fuerza o la coacción", declaró Lai durante un evento con periodistas internacionales en Taipéi.

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El mandatario reiteró la disposición de Taiwán para “responder al llamamiento del G7 y cooperar decididamente con la comunidad internacional para mantener el ‘statu quo’ de paz y estabilidad en el Estrecho de Taiwán“, según difundió su oficina.

Asimismo, solicitó a Pekín que detenga su expansión militar en la región y que “renuncie al uso de la fuerza contra Taiwán“.

“Bajo los principios de paridad y dignidad, Taiwán está dispuesto a entablar intercambios y cooperar con China para promover la paz y la prosperidad mutua", añadió Lai, dirigiendo un mensaje conciliador a Pekín.

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Lai Ching-te solicitó a Pekín que detenga su expansión militar en la región y que “renuncie al uso de la fuerza contra Taiwán“ (REUTERS/Ann Wang)
Lai Ching-te solicitó a Pekín que detenga su expansión militar en la región y que “renuncie al uso de la fuerza contra Taiwán“ (REUTERS/Ann Wang)

Reivindicación de la autonomía de Taiwán

En su discurso, Lai Ching Te recordó la instauración de las elecciones presidenciales directas en Taiwán hace 30 años, señalando que los taiwaneses transmitieron el mensaje de que “la soberanía de Taiwán reside en manos del pueblo“.

Nuestra nación pertenece al pueblo, ante el que el presidente debe rendir cuentas, y es este quien tiene el derecho a determinar quién es el líder de su país”, subrayó.

Lai insistió en que “la construcción de un Taiwán democrático confiere tanto autoridad legal como legitimidad democrática al Gobierno a través de la soberanía popular directa”, por lo que el futuro de la isla “solo puede ser decidido por sus 23 millones de habitantes”.

Frente a la prensa extranjera, afirmó: “Ni la República de China ni la República Popular de China están subordinadas la una a la otra, y Taiwán no forma parte de la República Popular de China“.

Además, destacó que en las últimas tres décadas el pueblo taiwanés ha determinado su futuro “voto a voto”, lo que demuestra que “la democracia es irreversible”.

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