Mundo

Sanae Takaichi denuncia en el G7 la coerción económica de China sobre los recursos estratégicos

La jefa de gobierno japonés afirmó que los líderes compartieron una inquietud unida por los controles a las exportaciones, y dijo que su país ofrecerá experiencia en reservas civiles para fortalecer la respuesta colectiva

Guardar
Google icon
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, camina durante la cumbre del G7 en Évian-les-Bains, Francia, el 15 de junio de 2026 (Reuters)
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, camina durante la cumbre del G7 en Évian-les-Bains, Francia, el 15 de junio de 2026 (Reuters)

La primera cumbre del G7 de Sanae Takaichi como primera ministra de Japón terminó el miércoles en Evian, Francia, con respaldo del grupo a una mayor resiliencia de las cadenas de suministro de minerales y con la continuidad de los riesgos de seguridad en el Indo-Pacífico en la agenda, dos objetivos que Tokio buscaba instalar desde el inicio. Fue un mensaje, sobre todo, para el régimen de Beijing.

El avance más concreto quedó en el terreno de los minerales críticos. Los líderes acordaron reforzar la cooperación en resiliencia de cadenas de suministro y en almacenamiento, mientras que para 2030 las naciones del G7 aspiran a reducir su dependencia de cualquier proveedor único fuera del bloque y de sus países socios a menos del 60% en tierras raras e imanes permanentes.

PUBLICIDAD

En su conferencia de prensa posterior a la cumbre, Takaichi dijo: “El G7 expresó una preocupación unida y seria por los controles a la exportación de minerales críticos y la coerción económica”. La primera ministra añadió: “Japón es el único país del G7 con un sistema de almacenamiento de minerales críticos para uso civil, y no escatimaremos esfuerzos para compartir nuestra experiencia y conocimientos”.

El plan impulsado por Takaichi, reflejado en la declaración conjunta, prevé que los miembros del G7 y países afines construyan reservas nacionales equivalentes al menos a 90 días de demanda y coordinen con la Agencia Internacional de la Energía su liberación conjunta ante una interrupción del suministro, según The Japan Times. Los beneficiarios quedarían limitados a empresas que se comprometan a alejar sus compras del proveedor responsable de la disrupción, China.

PUBLICIDAD

Un modelo de reservas para el G7

Tokio también ofrecería la experiencia de JOGMEC, la agencia estatal de seguridad energética y de metales, para ayudar a otros países a desarrollar un sistema similar. La preocupación japonesa por estos insumos se remonta al incidente de 2010 en las islas Senkaku, cuando Beijing restringió las exportaciones de tierras raras a Japón después de que las autoridades japonesas arrestaran a un capitán de un barco pesquero chino cerca del archipiélago disputado, que China también reclama y denomina Diaoyu.

Desde entonces, Japón buscó diversificar sus compras con financiamiento e inversiones en proveedores alternativos como la australiana Lynas. La participación de China en las importaciones japonesas de tierras raras cayó de cerca del 90% en torno al shock de 2010 a alrededor del 60% en la actualidad.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el primer ministro de Canadá, Mark Carney; el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer; el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el emir de Catar, jeque Tamim bin Hamad Al Thani; el presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; y el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, asisten a un almuerzo de trabajo durante la cumbre del G7, en Évian-les-Bains, Francia, el 16 de junio de 2026 (Reuters)
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el primer ministro de Canadá, Mark Carney; el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer; el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el emir de Catar, jeque Tamim bin Hamad Al Thani; el presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; y el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, asisten a un almuerzo de trabajo durante la cumbre del G7, en Évian-les-Bains, Francia, el 16 de junio de 2026 (Reuters)

Ke Long, investigador residente de la Fundación Tokio, advirtió al medio The Japan Times que la ventaja de China no se explica solo por su capacidad de procesamiento o sus precios bajos. “A diferencia de Europa, Estados Unidos y Japón, Beijing enfrenta muchas menos restricciones cuando se trata de las consecuencias ambientales del proceso de refinación y extracción”, dijo.

El experto añadió que, dado que China no puede producir y absorber por sí sola toda la demanda global de minerales críticos, “la estrategia de Beijing para gestionar esa influencia ayudará a determinar hacia dónde se mueve el mercado a continuación”.

Takaichi buscó mantener a China y Taiwán dentro del foco del G7

La primera ministra también llegó a Francia en busca de apoyo para principios más amplios de seguridad energética, entre ellos reservas estratégicas más fuertes y una cooperación más profunda entre países productores y consumidores de energía. Japón sufrió interrupciones de peso en las cadenas de suministro de petróleo y petroquímicos desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, lo que obligó al gobierno a recurrir a subsidios al combustible, compras alternativas y liberación de reservas.

Takaichi sostuvo en su conferencia de prensa: “A través del documento final de esta cumbre de Evian, el G7 pudo enviar un mensaje claro y unido al mundo sobre seguridad energética”. Luego agregó: “Creo que eso es muy importante”.

En abril, la jefa de gobierno anunció el lanzamiento de POWERR Asia, sigla en inglés de la Asociación para una Amplia Resiliencia Energética y de Recursos en Asia, un marco destinado a reforzar la resiliencia regional de las cadenas de suministro de energía y recursos.

En paralelo, Takaichi intentó mantener al Indo-Pacífico en la agenda de seguridad, sobre todo ante la expansión marítima china y la creciente disposición del régimen autocrático de Beijing a usar su peso económico contra Japón. La relación entre Tokio y Beijing se deterioró con fuerza desde que la primera ministra dijo ante el Parlamento en noviembre que una crisis en Taiwán podría constituir una amenaza para la seguridad de Japón que motivara una respuesta militar.

Desde entonces, China adoptó una serie de medidas coercitivas contra Japón, incluidas restricciones sobre bienes de doble uso y productos vinculados con minerales críticos. Durante una sesión del G7 del martes, Takaichi mencionó directamente a China y dijo que estaba “profundamente preocupada” por el posible efecto de esas medidas sobre las cadenas de suministro del grupo y de otros países afines.

En un breve intercambio con Donald Trump al margen de la cumbre, Takaichi afirmó que ambos intercambiaron puntos de vista sobre China y la situación en el Indo-Pacífico y confirmaron que mantendrán una comunicación estrecha para responder a la evolución internacional. La primera ministra declaró además al medio: “Con el presidente Trump, hemos confirmado en ocasiones sucesivas nuestra cooperación para hacer realidad un ‘Indo-Pacífico Libre y Abierto’”.

No creo que el interés de Estados Unidos en el Indo-Pacífico esté disminuyendo”, fue la idea expresada por Takaichi de que no cree que el interés de Estados Unidos en el Indo-Pacífico esté disminuyendo. Funcionarios japoneses habían manifestado preocupación por la posibilidad de que Trump debilitara el compromiso de Estados Unidos con Taiwán bajo la Ley de Relaciones con Taiwán después de su visita de mediados de mayo a Beijing, aunque esos temores en gran medida no se concretaron.

Una declaración separada del G7 publicada también el miércoles reafirmó la oposición a “cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo, en particular por la fuerza o la coerción, en los mares de China Oriental y Meridional y a través del estrecho de Taiwán”, y sostuvo que las disputas deben resolverse pacíficamente mediante el diálogo, según The Japan Times.

Takuya Matsuda, profesor asistente de la Universidad Aoyama Gakuin, dijo que resultó tranquilizador que la declaración de los líderes mencionara el estrecho de Taiwán pese a los otros asuntos urgentes que ocupaban la atención del G7. “Aunque hay poco que los socios europeos puedan hacer para reforzar directamente la disuasión o modelar el equilibrio militar en el Pacífico occidental, siguen siendo socios cruciales para Japón, especialmente para ampliar la capacidad colectiva de soportar un conflicto prolongado”.

Matsuda añadió al medio japonés: “Por eso la cooperación industrial en defensa, la cooperación en seguridad marítima y la mejora de la resiliencia de la cadena de suministro con socios europeos podrían dar resultados si alguna vez ocurre una guerra entre grandes potencias en el Pacífico occidental”.

Tokio mantiene que sigue abierto al diálogo con Beijing, una posición que Takaichi reiteró el miércoles, aunque ambas partes continúan enfrentadas. La primera ministra tiene previsto asistir en noviembre a la próxima cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Shenzhen, China, aunque no está claro si mantendrá conversaciones con la parte china.

Temas Relacionados

G7JapónMinerales críticosIndo-Pacífico

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El mensaje de Zelensky tras el ataque con drones a la capital de Rusia: “Si arde Ucrania va a arder Moscú”

La operación nocturna se presentó como una réplica al bombardeo de las tropas del Kremlin que el lunes alcanzó una catedral histórica de Kiev, mientras el mandatario defendió la legitimidad de golpear territorio enemigo

El mensaje de Zelensky tras el ataque con drones a la capital de Rusia: “Si arde Ucrania va a arder Moscú”

Los aliados europeos de la OTAN asumieron el reajuste militar de EEUU pero pidieron tiempo para evitar lagunas de capacidades

Los ministros de Defensa resaltaron la necesidad de que Europa asuma mayor responsabilidad en su propia disuasión convencional

Los aliados europeos de la OTAN asumieron el reajuste militar de EEUU pero pidieron tiempo para evitar lagunas de capacidades

EEUU exigió una OTAN de “línea dura” y avisó que señalará en público a los aliados que no hagan lo suficiente en materia de gasto militar

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, sostuvo que el reajuste militar estadounidense en Europa no implica un retiro de los compromisos globales, sino que representa “una muestra del liderazgo” del presidente Donald Trump

EEUU exigió una OTAN de “línea dura” y avisó que señalará en público a los aliados que no hagan lo suficiente en materia de gasto militar

Donald Trump tildó de “envidiosos, gente mala o estúpidos” a quienes critican el acuerdo de paz con Irán

El presidente de Estados Unidos valoró que “la bolsa acaba de alcanzar un máximo histórico y los precios del petróleo se están desplomando”

Donald Trump tildó de “envidiosos, gente mala o estúpidos” a quienes critican el acuerdo de paz con Irán

Suiza confirmó que se mantiene en pie la reunión entre EEUU e Irán sobre la aplicación del acuerdo firmado

Pese a que las autoridades del régimen iraní descartaron la realización de la ceremonia, Ginebra aseguró que la cita se llevará a cabo como estaba previsto para este viernes en Bürgenstock y servirá para abordar la puesta en marcha del memorando ya rubricado digitalmente

Suiza confirmó que se mantiene en pie la reunión entre EEUU e Irán sobre la aplicación del acuerdo firmado
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Carro con presuntos hinchas de Colombia sufrió fuerte accidente en Bogotá: el conductor habría huido y dejó a sus acompañantes tras el choque

Carro con presuntos hinchas de Colombia sufrió fuerte accidente en Bogotá: el conductor habría huido y dejó a sus acompañantes tras el choque

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: el CNE dejó en firme la candidatura de Abelardo de la Espriella

Gustavo Petro reaccionó a la victoria de la selección Colombia contra Uzbekistán en el Mundial 2026: “Adelante”

“Marcha Lencha” 2026 en CDMX: fecha, ruta y hora del encuentro que iniciará con los festejos del Mes del Orgullo LGBT+

Colombiano contó como se salvó de ser robado en México: “Acá le tienen mucho respeto al acento paisa”

INFOBAE AMÉRICA

El Parlamento Europeo pidió suspender el diálogo entre la UE y Cuba si el régimen no da pasos concretos hacia la democracia

El Parlamento Europeo pidió suspender el diálogo entre la UE y Cuba si el régimen no da pasos concretos hacia la democracia

Alfonsina Storni, escritora argentina: “No hay mujer normal de nuestros días que no sea, más o menos, feminista”

El mensaje de Zelensky tras el ataque con drones a la capital de Rusia: “Si arde Ucrania va a arder Moscú”

Los aliados europeos de la OTAN asumieron el reajuste militar de EEUU pero pidieron tiempo para evitar lagunas de capacidades

EEUU exigió una OTAN de “línea dura” y avisó que señalará en público a los aliados que no hagan lo suficiente en materia de gasto militar

ENTRETENIMIENTO

Gabriela Herrera se defiende de acusación de traición de su examiga y lanza fuerte insinuación: “Tenían un trato”

Gabriela Herrera se defiende de acusación de traición de su examiga y lanza fuerte insinuación: “Tenían un trato”

Scooby-Doo: El origen ya es oficial en Netflix y traerá al gran danés con un perro real por primera vez

“Mi otra yo” se despide con nuevas caras y el regreso de su trío protagonista en Netflix

“Gladiator II fracasó porque no entendió por qué la película original tuvo éxito”, aseguró Russell Crowe

De ser rechazado a los 11 años por “no saber cantar” a ingresar dos veces al Rock and Roll Hall of Fame: la extraordinaria trayectoria de Paul McCartney