Estados Unidos

Millones de personas permanecerán en sus casas debido al clima “peligrosamente caluroso” en 4 estados del oeste

El Servicio Meteorológico Nacional prevé máximas de hasta 44 °C y mantiene activas advertencias por el elevado riesgo de enfermedades relacionadas con las altas temperaturas

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Millones de personas están bajo advertencia por calor extremo en California, Nevada, Oregón y Washington desde el 15 de junio, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos. (REUTERS/Evelyn Hockstein)
Millones de personas están bajo advertencia por calor extremo en California, Nevada, Oregón y Washington desde el 15 de junio, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Millones de personas se encuentran bajo advertencia debido a altas temperaturas consideradas peligrosas en California, Nevada, Oregón y Washington desde el lunes 15 de junio, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS). El fenómeno afecta tanto a grandes ciudades como a zonas rurales, con impactos en la salud, los servicios públicos y la actividad económica.

De acuerdo con información oficial del NWS, las advertencias de calor extremo incluyen valles interiores, áreas urbanas y comunidades rurales. Se prevé que las temperaturas superen los 43℃ (110℉) en varias localidades, lo que aumenta el riesgo de enfermedades asociadas al calor, principalmente en personas mayores, niños, trabajadores expuestos y quienes carecen de aire acondicionado.

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El evento se produce en un contexto donde la región ha experimentado olas de calor cada vez más intensas. Según informes de Newsweek y del propio NWS, estos episodios han provocado consecuencias sanitarias y cortes energéticos en años recientes, lo que refuerza la atención de autoridades federales, estatales y locales.

¿Qué zonas están bajo advertencia de calor extremo?

Google Trends muestra un aumento significativo en las búsquedas relacionadas con “heat advisory California”, “ola de calor Nevada” y “recomendaciones salud Oregón”, lo que refleja el interés público por la situación. Según el NWS, las áreas bajo advertencia comprenden:

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  • California: Valles del centro y norte, incluyendo FresnoBakersfield y Visalia, donde se esperan máximas por encima de 39℃ (103℉), con posibilidad de alcanzar 44℃ (112℉) en zonas puntuales.
  • Nevada: El Western Nevada Basin and Range incluye FallonFernley y Lovelock, con temperaturas entre 37℃ y 39℃ (98℉ a 102℉) desde el martes hasta el viernes.
  • Oregón: El sur del estado, particularmente Medford y Klamath Falls, tiene pronóstico de máximas de 32℃ a 40℃ (90℉ a 104℉).
  • Washington: Localidades como SeattleTacoma y Everett están bajo aviso ante temperaturas previstas entre 29℃ y 35℃ (85℉ a 95℉).
galeria ola de calor en europa
La ola de calor extremo prevé temperaturas por encima de 43℃ en varias localidades y eleva el riesgo para adultos mayores, niños, trabajadores expuestos y personas sin aire acondicionado. (Photo by Frederic J. BROWN / AFP)

¿Cómo impacta la ola de calor en la salud según las búsquedas?

Las consultas en Google sobre “síntomas golpe de calor”, “prevención agotamiento por calor” y “centros de enfriamiento cerca de mí” demuestran inquietud sobre los riesgos para la salud. El NWS ha advertido que la exposición prolongada a altas temperaturas puede incrementar el riesgo de agotamiento por calor y golpes de calor, especialmente para adultos mayores, niños y personas sin acceso a refrigeración.

El organismo explicó que el agotamiento por calor puede incluir sudoración abundante, debilidad, náuseas y dolor de cabeza, mientras que el golpe de calor se manifiesta con fiebre elevada, confusión y pérdida de conciencia. “Durante eventos de calor extremo, el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor aumenta considerablemente, especialmente en ausencia de aire acondicionado y con noches cálidas que dificultan la recuperación térmica”, indicó el NWS.

¿Qué recomiendan las autoridades para protegerse del calor?

Las búsquedas sobre “cómo protegerse del calor extremo” y “qué hacer en una ola de calor” se han incrementado en la región afectada. El NWS y las autoridades estatales han divulgado recomendaciones como:

  • Beber agua en abundancia y evitar bebidas alcohólicas o azucaradas.
  • Limitar la actividad física al aire libre durante las horas más cálidas.
  • Buscar refugio en centros de enfriamiento, habilitados en bibliotecas y centros comunitarios.
  • Usar ropa ligera y de colores claros.
  • Supervisar a personas vulnerables y mascotas.
  • No dejar personas ni animales en vehículos estacionados.

La Oficina de Salud Pública de California informó que “los centros de enfriamiento en espacios públicos permanecerán abiertos mientras duren las advertencias”. Además, el Departamento de Salud de Nevada monitorea la capacidad hospitalaria ante un posible aumento en la demanda de atención médica.

California mantiene advertencias de calor extremo en Fresno, Bakersfield y Visalia, con máximas superiores a 39℃ y picos de hasta 44℃ en zonas puntuales. (REUTERS/Craig Hudson/File Photo)
California mantiene advertencias de calor extremo en Fresno, Bakersfield y Visalia, con máximas superiores a 39℃ y picos de hasta 44℃ en zonas puntuales. (REUTERS/Craig Hudson/File Photo)

¿Qué dice el pronóstico extendido sobre el fin de la ola de calor?

Google muestra un repunte en búsquedas como “cuándo termina la ola de calor” y “pronóstico fin de semana oeste Estados Unidos”. El NWS ha comunicado que el calor persistirá hasta el jueves, con descenso gradual de temperaturas a partir del viernes en la mayoría de las zonas.

En Nevada y el interior de California, se esperan máximas en torno a los 32℃ (90℉) el viernes y 31℃ (88℉) el sábado. En Oregón y Washington, los valores bajarían hasta 27℃ (80℉) durante el fin de semana. “Un sistema de baja presión que ingresará desde el Pacífico favorecerá la reducción de las temperaturas y el aumento de la nubosidad”, señaló el NWS.

¿Qué acciones toman las autoridades ante la ola de calor?

Las consultas sobre “planes de emergencia por calor” y “reacciones oficiales ola de calor” describen el interés en las respuestas institucionales. Gobiernos locales y estatales han activado protocolos de contingencia, reforzado la comunicación preventiva y coordinado recursos con hospitales y servicios públicos.

La Agencia de Manejo de Emergencias de California ha recordado la importancia de mantener canales de atención para personas en situación de calle y grupos en riesgo. El NWS mantiene la vigilancia y actualización permanente de alertas, mientras que los servicios de salud públicos recomiendan a la población seguir las indicaciones y no subestimar los síntomas provocados por el calor.

Nevada, Oregón y Washington también están bajo aviso por altas temperaturas, con pronósticos que alcanzan 39℃ en Fallon, 40℃ en Medford y 35℃ en Seattle. (REUTERS/Kevin Lamarque)
Nevada, Oregón y Washington también están bajo aviso por altas temperaturas, con pronósticos que alcanzan 39℃ en Fallon, 40℃ en Medford y 35℃ en Seattle. (REUTERS/Kevin Lamarque)

¿Cómo afecta la ola de calor a la vida cotidiana y qué se puede esperar?

La ola de calor extremo ha modificado rutinas diarias, actividades escolares y laborales, y el uso de energía eléctrica. Las autoridades han solicitado un uso racional de los servicios básicos y la colaboración de la comunidad para evitar incidentes. El descenso de las temperaturas previsto para el fin de semana permitirá gradualmente el retorno a la normalidad, aunque se mantiene la alerta ante posibles cambios en los pronósticos.

Las previsiones meteorológicas y las búsquedas en Google reflejan un interés sostenido en la evolución del fenómeno y en las medidas de protección recomendadas. El monitoreo continuará hasta que las condiciones permitan desactivar las advertencias.

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