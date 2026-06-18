El momento en el que un drone ucraniano impactó una refinería de Moscú y lanzó por los aires la tapa de un tanque

Un vídeo muestra el momento en que la tapa de un depósito de combustible se desprende tras estrellarse un drone contra una refinería de Moscú

Una enorme tapa metálica salió despedida varios metros por el aire después de que un drone impactara una refinería de petróleo de Moscú. La impactante secuencia quedó registrada en un video difundido este jueves, que muestra el instante exacto en que una explosión sacude las instalaciones, envuelve la zona en llamas y hace volar la cubierta de uno de los depósitos de combustible.

Las imágenes fueron captadas a la distancia desde las inmediaciones de la refinería situada en el distrito de Kapotnia, en el sureste de la capital rusa. En la grabación se observa una columna de humo elevándose sobre el complejo industrial antes de que un destello ilumine el lugar. Segundos después, una gran estructura circular emerge violentamente entre el fuego y asciende por encima de las instalaciones antes de caer nuevamente sobre el predio.

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“Ah, alcanzaron un depósito”, comenta una persona fuera de cámara mientras observa la escena.

Un dron ucraniano impactó una refinería de petróleo de Moscú y una explosión lanzó por los aires la tapa de un depósito de combustible. (REUTERS)

El ataque formó parte de una ofensiva masiva con drones lanzada por Ucrania contra territorio ruso durante la madrugada del jueves. La refinería de Moscú, una de las principales proveedoras de combustible de la capital, fue alcanzada por segunda vez en la semana, en una señal de la creciente capacidad de Kiev para golpear objetivos estratégicos a cientos de kilómetros del frente de batalla.

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La autenticidad de las imágenes fue corroborada mediante la comparación de elementos visibles en el video —como la disposición de las carreteras, la vegetación, una iglesia cercana y las estructuras industriales del complejo— con imágenes satelitales y material de archivo de la zona.

La fecha de la grabación también coincide con las declaraciones del alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, quien confirmó que la capital rusa fue blanco de un ataque masivo con drones durante la madrugada.

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El video del ataque en la refinería de Moscú registró llamas, una columna de humo y el momento en que la estructura metálica cayó dentro del predio. (REUTERS/ARCHIVO)

“Las fuerzas de defensa aérea continúan repeliendo un ataque masivo. Varios drones lograron alcanzar la refinería de petróleo de Moscú”, afirmó Sobianin. El funcionario agregó que un centro comercial de la ciudad también sufrió daños menores.

Según el Ministerio de Defensa ruso, las defensas antiaéreas derribaron 555 drones en distintas regiones del país. Sobianin aseguró que 180 de esos aparatos fueron interceptados en los alrededores de Moscú. Medios estatales rusos calificaron la ofensiva como una de las mayores registradas contra la capital en lo que va de 2026.

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La operación fue reivindicada políticamente por el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, quien calificó el ataque como “absolutamente justo” y lo presentó como una respuesta a los bombardeos rusos sobre territorio ucraniano.

La refinería de Moscú, una de las principales proveedoras de combustible de la capital rusa, sufrió su segundo impacto en la misma semana. (REUTERS)

Desde Bruselas, donde participó de reuniones con líderes europeos, Zelensky defendió la ofensiva y lanzó una advertencia dirigida a Moscú. “Si arde Ucrania va a arder Moscú”, afirmó en un mensaje enviado a periodistas que cubren la actualidad ucraniana.

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El mandatario sostuvo además que la sociedad rusa debe experimentar las consecuencias de la guerra impulsada por el Kremlin y aseguró que los ataques contra infraestructura estratégica forman parte de la respuesta de Kiev a la campaña militar rusa.

De acuerdo con reportes preliminares, el ataque provocó al menos cinco incendios dentro del complejo petrolero. Fuentes citadas por medios internacionales señalaron que una ofensiva anterior, ocurrida el martes, ya había obligado a suspender temporalmente las operaciones en la refinería.

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El ataque ucraniano con drones fue presentado como una respuesta al bombardeo ruso que alcanzó una catedral histórica de Kiev. (EFE/Oficina presidencial ucraniana)

Más de cuatro años después del inicio de la invasión a gran escala ordenada por Vladimir Putin, Ucrania ha intensificado los ataques contra instalaciones energéticas rusas mediante drones de largo alcance. Mientras Rusia continúa lanzando misiles contra ciudades ucranianas, Kiev busca golpear sectores clave de la economía rusa y presionar al Kremlin en un conflicto que sigue sin perspectivas inmediatas de resolución.

Los ataques también están teniendo repercusiones sobre el sector energético ruso. Rusia, el tercer mayor productor mundial de petróleo y uno de los principales exportadores de combustibles, enfrenta crecientes dificultades para mantener operativas algunas de sus refinerías tras meses de bombardeos ucranianos contra infraestructuras consideradas estratégicas.

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