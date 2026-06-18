Incendios forestales consumen más de 6.600 hectáreas en Florida, obligan evacuaciones y deterioran la calidad del aire

Miami-Dade enfrenta una emergencia ambiental por dos incendios forestales en el sur de Florida que ya consumieron más de 6.600 hectáreas. (X/Miami Dade Fire)

El condado de Miami-Dade, en el sur de Florida, enfrenta desde el lunes una emergencia ambiental por la propagación de dos incendios forestales que han consumido más de 6.600 hectáreas de terreno en zonas próximas a áreas residenciales. El avance de los fuegos ha obligado a evacuaciones voluntarias, cortes de carreteras y alertas sobre la calidad del aire, mientras equipos de emergencia trabajan para contener los focos activos en medio de temperaturas extremas.

Según reportes de organismos oficiales como el Florida Forest Service y el Miami-Dade Fire Rescue (MDFR), el incendio denominado Quarry 2 ha devastado unas 6.436 hectáreas hasta el miércoles por la noche y se encuentra parcialmente contenido, en torno al 50%. Otro foco, conocido como Well Fire, abarca cerca de 202 hectáreas, con un 25% de contención. Estos datos han sido confirmados por medios como WLRN, Miami Herald y el sitio WildFire Explorer, que monitorean la situación en tiempo real.

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El evento ocurre en el contexto de una sequía severa. De acuerdo con el Florida Forest Service, la región experimenta su temporada más seca en más de una década, agravada por tormentas eléctricas recientes que iniciaron los incendios al impactar sobre material vegetal altamente combustible.

¿Dónde están los incendios en Miami-Dade y qué zonas están en mayor riesgo?

Los incendios se localizan en el extremo occidental del condado de Miami-Dade. El incendio principal, Quarry 2, se desarrolla cerca de Northwest 137th Avenue y 41st Street, mientras que el Well Fire avanza en las inmediaciones de Northwest 122nd Avenue y 58th Street. Ambas áreas se sitúan próximas a la región conocida como los Everglades, una zona con extensos pastizales y humedales, y cerca de comunidades como Doral y Sweetwater.

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El avance del fuego ha obligado a las autoridades a cerrar completamente Krome Avenue entre Tamiami Trail y Okeechobee Road, afectando la movilidad en uno de los corredores viales más importantes de la región. También se reportó el cierre temporal de la U.S. Highway 27 en sentido sur, aunque este tramo fue reabierto tras la reducción del riesgo.

Según el Miami-Dade Fire Rescue, las llamas aún no han alcanzado estructuras habitadas, pero han llegado a los límites de áreas urbanizadas. La prioridad de los equipos de emergencia es evitar que el fuego cruce hacia zonas residenciales y comerciales, para lo cual se han desplegado brigadas terrestres y dos helicópteros especializados en descargas de agua.

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El incendio Quarry 2 arrasó 6.436 hectáreas y alcanzó un 50% de contención, mientras Well Fire abarca 202 hectáreas con un 25% controlado. (Captura de pantalla)

¿Cuántas personas han sido evacuadas y cuáles son las recomendaciones para la población?

Las evacuaciones en Miami-Dade han sido principalmente voluntarias. Según cifras oficiales, cerca de 200 residentes del área de Mack’s Fish Camp y otras zonas rurales próximas decidieron abandonar sus hogares ante el avance del humo y el peligro de propagación. Algunos ciudadanos fueron trasladados a refugios temporales en recintos feriales, mientras otros optaron por alojarse con familiares.

Las autoridades, entre ellas la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y el Florida Forest Service, han recomendado a los residentes en áreas vulnerables que permanezcan atentos a las actualizaciones oficiales y preparen planes de evacuación en caso de que la situación se agrave. El Miami-Dade Fire Rescue remarcó que “la seguridad de la población es la prioridad”, y pidió a quienes optaran por quedarse que sigan todas las indicaciones de los equipos de emergencia.

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No se han registrado víctimas ni lesionados, ni daños estructurales graves hasta el momento. Las evacuaciones se mantienen bajo revisión permanente, y no se descartan nuevas medidas si las condiciones meteorológicas o la expansión del fuego lo requieren.

¿Cómo afecta la calidad del aire y cuáles son los riesgos para la salud?

El humo generado por los incendios ha deteriorado la calidad del aire en el área metropolitana de Miami y el sur de Broward. El National Weather Service (NWS) y el sistema AirNow informaron que la calidad del aire ha variado entre niveles “insalubres” y “moderados”, especialmente en las localidades más próximas a los focos activos.

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Las autoridades sanitarias han recomendado a las personas con enfermedades respiratorias, niños y adultos mayores evitar la exposición al aire libre, cerrar puertas y ventanas y mantener los sistemas de aire acondicionado en modo recirculación. El Florida Forest Service aconsejó además el uso de mascarillas en caso de tener que salir y evitar actividades físicas extenuantes al aire libre.

De acuerdo con información difundida por Local10 y Miami Herald, la presencia de cenizas en vehículos y superficies ha sido reportada en diversos puntos de Broward y Miami-Dade. “El humo puede reducir la visibilidad y provocar molestias respiratorias, por eso es fundamental limitar las actividades fuera de casa mientras persistan estas condiciones”, indicó el Florida Forest Service en un comunicado.

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El Servicio Nacional de Meteorología emite un aviso por calor mayor para el Sur de Florida, con temperaturas máximas en los 30°C e índices de calor entre 40°C y 43°C, vigente del mediodía a las 7 PM de hoy 18 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué condiciones climáticas complican el control de los incendios?

Las altas temperaturas registradas esta semana han dificultado el trabajo de los equipos de emergencia. El National Weather Service mantiene activa una advertencia por calor para los condados de Miami-Dade, Broward y Monroe, con índices de sensación térmica que superan los 43 °C (110 °F).

El calor extremo, junto con la humedad y el viento variable, complica las tareas de control y contención. El Miami-Dade Fire Rescue explicó a WLRN que “las condiciones climáticas elevan el riesgo y hacen que la labor de los bomberos sea especialmente exigente”. El terreno húmedo de los Everglades dificulta el acceso de maquinaria pesada, por lo que las autoridades dependen en gran medida de los recursos aéreos y del trabajo manual de los bomberos.

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De acuerdo con WildFire Explorer, la sequía en el sur de Florida es la más intensa de la última década. Desde septiembre de 2025, las precipitaciones han estado un 50% por debajo del promedio, lo que ha dejado a más del 70% del territorio estatal bajo condiciones de sequía extrema o excepcional.

¿Cómo se originaron los incendios y cuál es el pronóstico para los próximos días?

El Florida Forest Service determinó que los incendios se originaron a partir de rayos caídos durante tormentas recientes, que impactaron sobre vegetación seca y altamente combustible. La combinación de sequía, altas temperaturas y vientos cambiantes favorece la expansión de los fuegos y dificulta su control.

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Las previsiones meteorológicas señalan una baja probabilidad de lluvias para los próximos días. Las autoridades advierten que, de no registrarse precipitaciones significativas, los incendios podrían mantenerse activos y expandirse a nuevas áreas. El monitoreo es constante y se mantiene la alerta ante posibles cambios en la dirección y velocidad del viento.

El Servicio Meteorológico Nacional alerta sobre el impacto del humo de incendios forestales en la calidad del aire y la visibilidad en el sur de Florida, proporcionando recomendaciones para la seguridad pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impactos tienen los incendios en la vida cotidiana y la infraestructura?

El impacto de los incendios va más allá del daño ambiental inmediato. Las restricciones en carreteras principales como Krome Avenue y desvíos obligatorios afectan la movilidad de miles de personas. Algunas empresas en el corredor de NW 41st Street han reportado cortes de energía debido a la proximidad de las llamas y a las labores de contención.

El Miami-Dade Fire Rescue recomienda a los conductores utilizar luces bajas, reducir la velocidad y mantener una distancia prudente al circular por zonas afectadas por el humo. Ante cualquier molestia respiratoria o irritación ocular, se aconseja acudir a centros médicos y limitar la exposición al ambiente exterior.

La suspensión de actividades al aire libre, la interrupción de rutas clave y la alteración de rutinas familiares representan algunas de las consecuencias directas para la comunidad. El MDFR y el NWS mantienen a sus equipos en alerta y actualizan la información en tiempo real para orientar a la población.

¿Qué pueden esperar los residentes y cuáles son las recomendaciones oficiales?

Las autoridades insisten en la importancia de mantenerse informados a través de canales oficiales como el Florida Forest Service, el Miami-Dade Fire Rescue y el National Weather Service. Ante la posibilidad de que las condiciones cambien rápidamente, se recomienda preparar planes de contingencia y atender todas las indicaciones de los equipos de emergencia.

El Florida Forest Service recuerda que está prohibido realizar quemas al aire libre sin autorización y llama a la responsabilidad ciudadana para evitar nuevos focos. En caso de cortes de electricidad, los residentes pueden reportarlos a Florida Power & Light por los canales habituales.

El monitoreo y la respuesta se mantendrán activos durante los próximos días. Las autoridades subrayan que el principal objetivo es proteger la vida y la integridad de los habitantes, así como limitar el impacto ambiental y social de los incendios.