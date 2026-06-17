Estados Unidos

Ratas, malos olores y baños sucios: cerraron temporalmente un restaurante cercano al Hard Rock Stadium

La queja de un cliente llevó a una revisión estatal que halló falta de cuidados en la conservación de comida y la higiene del lugar. En una nueva visita de control, se permitió la reapertura del local

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Exterior de un restaurante con una torre, en tonos claros y verdes, con varias palmeras, un SUV blanco estacionado y una calle en primer plano
La inspección al Sonic Drive-In de Miami Gardens detectó 31 infracciones, incluidas cinco de alta prioridad, y el local reabrió tras una reinspección (Google Maps)

El SonicDrive-In de Miami Gardens, ubicado frente al Hard Rock Stadium, fue clausurado el lunes por inspectores estatales tras una revisión motivada por la queja de un cliente que detectó excrementos de roedores, baños sucios, malos olores y otras fallas que, según el reporte oficial, derivaron en 31 infracciones y obligaron al local a cerrar hasta aprobar una nueva revisión el martes por la mañana.

La inspección registró 31 infracciones, de las cuales cinco fueron de alta prioridad, de acuerdo con Miami Herald. De igual modo, el local reabrió después de pasar una reinspección el martes por la mañana.

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El Sonic Drive-In de Miami Gardens, frente al Hard Rock Stadium, fue clausurado tras una inspección motivada por la queja de un cliente (USA TODAY Sports)
El Sonic Drive-In de Miami Gardens, frente al Hard Rock Stadium, fue clausurado tras una inspección motivada por la queja de un cliente (USA TODAY Sports)

El hallazgo más repetido fue la presencia de múltiples excrementos de roedor en distintas áreas del restaurante. Dos estaban dentro de una caja blanca de azúcar guardada bajo el dispensador de té en la cocina principal; 10 aparecieron sobre cajas de jarabes y artículos para llevar, y otros 10 en un armario bajo una mesa de preparación de alimentos.

El informe también consignó otros dos excrementos sobre una caja de salsas cerca del calentador de perros calientes. Además, el inspector dejó por escrito: “Se observaron cuatro excrementos de rata en una estantería donde se almacenan los jarabes para refrescos”.

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La clausura respondió a riesgos sanitarios inmediatos detectados en cocina, baños y refrigeración

La respuesta más directa a qué motivó el cierre es esta: el establecimiento fue clausurado por una combinación de actividad de roedores, problemas de saneamiento, filtraciones de agua y conservación inadecuada de alimentos, informaron medios locales como Miami Herald y Hoodline. Ese conjunto de fallas fue considerado suficiente para una clausura de emergencia.

Entre los señalamientos del inspector figuraban “instalaciones sanitarias sucias” y “olores desagradables” en la cocina y en la zona del fregadero para fregonas. También se describió una caja con papel de aluminio, film plástico, papel de horno o papeles para envolver alimentos que tenía restos viejos de comida o suciedad en su interior.

Las paredes de la cocina presentaban acumulación de grasa, restos de comida y polvo “en toda la cocina”}. El informe añadió que las placas del techo y las rejillas de ventilación también estaban sucias de polvo y restos de comida, y que algunas placas tenían una sustancia similar al moho.

Las tuberías o componentes de los lavamanos y del fregadero de tres compartimentos tenían fugas de agua, difundió Miami Herald. Por esa situación, el local recibió otra infracción por almacenar artículos de un solo uso debajo de líneas con fugas, en referencia a sobres de kétchup colocados bajo un lavamanos.

Partes de la cocina estaban cubiertas por agua estancada, y también había agua acumulada o con un drenaje tan lento que parecía estancada en el fregadero de preparación y en el fregadero para fregonas. El piso del comedor, además, tenía residuos pegajosos.

Imagen de mapa satelital mostrando el Hard Rock Stadium, sus estacionamientos y las calles circundantes, incluyendo un Sonic Drive-In al suroeste
El local cercano al estadio mundialista de Miami, recibió infracciones por la falta de mantenimiento en diversos espacios (Google Maps)

Alimentos desechados tras una falla de temperatura con una cámara frigorífica

Uno de los problemas que afectó directamente a los alimentos fue una cámara frigorífica vertical con una temperatura ambiente de 47°F (8,3°C), por encima del máximo de 41°F (5°C) que debía mantener. Por esa razón, la lechuga picada que estaba a esa temperatura recibió una orden de suspensión de venta y fue tirada a la basura.

Según Hoodline, la División de Hoteles y Restaurantes de Florida, que licencia e inspecciona establecimientos de comida, puede ordenar clausuras de emergencia cuando detecta condiciones que representan una amenaza inmediata para la salud pública. Esa agencia exige una inspección de seguimiento antes de autorizar la reapertura.

Los inspectores realizan visitas de verificación para confirmar la corrección de las infracciones de alta prioridad y solo permitieron que el negocio retome operaciones cuando esos problemas hayan sido resueltos. El mismo medio señaló que Florida publica los registros de inspección de restaurantes y las clausuras de emergencia en la base de datos pública de la división estatal.

Vista exterior de un restaurante Sonic Drive-In con su torre de señalización y logotipo, estacionamiento y cielo azul con nubes blancas al fondo
El informe del Sonic Drive-In registró baños e instalaciones sanitarias sucias, malos olores y residuos viejos en materiales de uso alimentario (TripAdvisor)

Por último, los registros públicos muestran que este local de Sonic ya había recibido antes citaciones repetidas por agua estancada, superficies sucias y problemas similares de saneamiento. Ese antecedente coincidió con la información de que la inspección más reciente comenzó a partir de la queja de un cliente.

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