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Estados Unidos asistió a más de 1.000 buques mercantes a cruzar el estrecho de Ormuz en medio de las amenazas de Irán

Durante los últimos tres meses, las fuerzas estadounidenses señalaron que, “a pesar de la agresión iraní injustificada”, el Comando Central de EEUU también redireccionó 45 barcos e inmovilizó otros dos

Estados Unidos asistió a más de 1.000 buques mercantes a cruzar el estrecho de Ormuz en medio de las amenazas de Irán (@CENTCOM)
Estados Unidos asistió a más de 1.000 buques mercantes a cruzar el estrecho de Ormuz en medio de las amenazas de Irán (@CENTCOM)
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El Ejército de Estados Unidos informó el martes que asistió a más de mil buques en su tránsito por el estrecho de Ormuz “a pesar de la agresión iraní injustificada”, en el contexto de un bloqueo naval impuesto sobre puertos y costas de Irán. Según el Comando Central de EEUU (CENTCOM), las fuerzas estadounidenses desviaron además 45 buques mercantes, inmovilizaron dos y abordó otros dos para asegurar el cumplimiento del operativo.

“En los últimos tres meses, las fuerzas de EE. UU. han asistido a más de 1.000 buques en su tránsito exitoso por el estrecho a pesar de la agresión iraní injustificada, y estos tránsitos continúan hoy en día”, comunicó el CENTCOM en redes sociales

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El organismo destacó que la “ruta sur a través del estrecho de Ormuz permanece libre y abierta para todos los buques mercantes que deseen transitar por esta vía marítima internacional”, pese a las explosiones e incendios registrados en las últimas semanas. Teherán, por su parte, rechaza la existencia de rutas seguras alternativas bajo control estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó el lunes que el régimen de la república islámica cobre peajes en el estrecho: “No voy a dejar que cobren. Si alguien va a cobrar, cobraremos nosotros”.

En el plano diplomático, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el martes que Ormuz permanece abierto al tráfico marítimo y que Washington participa en negociaciones junto a Irán y Omán para asegurar el paso seguro de más embarcaciones por esta vía estratégica.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escucha al secretario de Estado, Marco Rubio, hablar durante una reunión del gabinete en Camp David, en Thurmont, Maryland (EEUU), el 31 de julio de 2026 (REUTERS/Daniel Heuer)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escucha al secretario de Estado, Marco Rubio, hablar durante una reunión del gabinete en Camp David, en Thurmont, Maryland (EEUU), el 31 de julio de 2026 (REUTERS/Daniel Heuer)

Rubio destacó: “Creo que existe un proceso de diálogo y negociación entre Omán e Irán, en el que participamos, para determinar cómo lograr que más buques puedan transitar con seguridad a corto plazo, mientras avanzamos hacia conversaciones de mayor alcance sobre la desnuclearización”.

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que actualmente “hay barcos y petróleo transitando por el estrecho en este preciso momento, por lo que la vía permanece abierta”, aunque reconoció que todavía no se ha alcanzado un acuerdo definitivo. Horas antes, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó que Washington y Teherán podrían lograr un entendimiento inminente para reabrir el tránsito comercial por la vía marítima. Rubio expresó su expectativa de que ese acuerdo se concrete “muy pronto”, con la desnuclearización iraní como meta final.

El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el mar Arábigo y constituye uno de los corredores energéticos más importantes del mundo, por el que circula una parte sustancial del petróleo y gas natural licuado comercializados globalmente.

La vía marítima quedó bloqueada en gran medida por Irán desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva aérea sorpresiva contra territorio iraní, desencadenando una guerra abierta. Irán respondió con ataques de misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en el golfo Pérsico.

Un caza F-16 estadounidense preparado para lanzar ataques sobre Irán, el 20 de julio de 2026 (@CENTCOM)
Un caza F-16 estadounidense preparado para lanzar ataques sobre Irán, el 20 de julio de 2026 (@CENTCOM)

El 17 de junio, Donald Trump y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, firmaron un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades y a los bloqueos del estrecho. No obstante, la tregua se mostró frágil: la reanudación de ataques israelíes en el sur del Líbano llevó a Irán a declarar el nuevo cierre del paso, algo que el Ejército estadounidense desmintió.

Trump suspendió el pasado fin de semana un ataque contra el régimen iraní, calificado como el mayor “desde la Segunda Guerra Mundial”, para dar margen a una nueva ronda de negociaciones prevista para el lunes, que Teherán no confirmó. El mandatario acusó entonces a Irán de actuar con “hipocresía” y advirtió que se trata de la “última oportunidad” para alcanzar un acuerdo.

(Con información de Europa Press)

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