OpenAI supera los límites del lenguaje y resuelve 10 dilemas complejos de matemáticas

Una de las pruebas más notorias del modelo fue la solución de tres problemas formulados por Paul Erdős. (Composición Infobae: OpenAI / REUTERS/Dado Ruvic)

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La compañía ha dado a conocer que una versión interna de su próximo modelo de inteligencia artificial, conocido hasta ahora como Astra, logró avances en diez problemas matemáticos que permanecían sin solución desde hace años.

Esta hazaña se presentó en una demostración privada destinada a legisladores de Estados Unidos, lo que refuerza la apuesta de OpenAI por posicionar a su nueva tecnología en el centro de la conversación sobre desarrollo tecnológico y regulación futura.

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IA avanzada y matemáticas complejas: el salto de Astra según OpenAI

OpenAI comunicó mediante su sitio web que una versión interna de Astra consiguió progresos en problemas de matemáticas y ciencias de la computación teórica que no habían registrado avances en al menos una década.

El procedimiento empleado consistió en que los investigadores humanos redactaron los argumentos principales y luego Astra los tradujo. (OpenAI)

BleepingComputer fue uno de los primeros medios en difundir que estos resultados se obtuvieron en áreas como geometría de alta dimensión, teoría de códigos, complejidad de circuitos aritméticos, teoría de grupos, complejidad cuántica, criptografía basada en retículos y combinatoria extremal.

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Los propios investigadores de la compañía subrayaron el interés que estos temas despiertan en las comunidades matemáticas especializadas y recalcaron que, en varios casos, su relevancia trasciende a las matemáticas en general.

Una de las pruebas más notorias del modelo fue la solución de tres problemas formulados por Paul Erdős, matemático húngaro reconocido por sus contribuciones a la teoría de números y la probabilidad.

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(OpenAI)

El procedimiento empleado consistió en que los investigadores humanos redactaron los argumentos principales y luego Astra los tradujo a certificados en Lean, un lenguaje formal utilizado para verificar la validez de las demostraciones matemáticas.

Este mecanismo permitió consolidar la fiabilidad de los resultados presentados, lo que representa un paso significativo en la colaboración entre humanos y sistemas de inteligencia artificial en el ámbito de la investigación científica.

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Astra y su potencial en la colaboración entre agentes de IA

Aunque OpenAI no ha precisado si el nuevo sistema llevará finalmente el nombre de Astra, ni confirmó si se identificará como GPT-5.7 o GPT-6, un reporte de The Information señaló que Astra representa una nueva familia de modelos orientados a tareas de ejecución prolongada.

FILE PHOTO: The OpenAI logo in this illustration taken June 11, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Durante un encuentro celebrado en Washington D.C., Sam Altman, director ejecutivo de la empresa, explicó que Astra permitirá la colaboración de varios agentes de inteligencia artificial en la resolución de distintas partes de un mismo desafío.

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En la demostración privada realizada ante legisladores y reguladores estadounidenses, se mostró cómo estos agentes pueden coordinarse para abordar problemas complejos durante largos periodos. Según la compañía, esta estrategia facilitará la resolución de desafíos matemáticos avanzados, similares a los presentados en su blog oficial.

La posibilidad de que varios sistemas de IA trabajen juntos en procesos de investigación científica prolongados abre un nuevo horizonte para la aplicación de estas tecnologías. De confirmarse este funcionamiento, Astra se sumaría a otras líneas de modelos de OpenAI como Sol, Terra y Luna, ampliando así la oferta de herramientas para abordar problemas que requieren colaboración y especialización.

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A 3D-printed miniature model of Sam Altman and OpenAI logo are seen in this illustration taken July 20, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Lanzamiento, regulaciones y acceso público: lo que se sabe de Astra

Por el momento, OpenAI no ha establecido una fecha de lanzamiento para Astra ni ha detallado si llegará al público bajo el nombre de GPT-6 o como una actualización de la serie GPT-5, posiblemente bajo la denominación de GPT-5.7.

Sin embargo, la empresa ha confirmado que el sistema se encuentra en fase de pruebas y será uno de los primeros en someterse al nuevo marco regulatorio que prepara Estados Unidos.

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Otra posibilidad que se analiza es que Astra siga el modelo de lanzamiento de Claude Fable, con una versión limitada disponible para el público general y una variante más potente reservada para usuarios seleccionados, que requerirán aprobación gubernamental previa.

FILE PHOTO: OpenAI logo is seen in this illustration taken June 11, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La presentación de estos avances ante legisladores y reguladores busca anticipar posibles debates sobre el impacto y los riesgos de esta tecnología, así como asegurar el respaldo institucional necesario para su despliegue futuro.

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La estrategia de la compañía sugiere que el lanzamiento de Astra no solo será un hito técnico, sino también un acontecimiento relevante en la discusión sobre la regulación y el uso responsable de la inteligencia artificial.