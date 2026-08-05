Mundo
Agregar Infobae enGoogle

Ucrania sancionó más de 40 empresas y personas por suministrar armas y equipo tecnológico al Ejército ruso

La medida alcanza a 23 firmas y 20 individuos señalados por proveer material bélico a organismos de seguridad de Moscú, en plena invasión. Zelensky firmó un decreto para aplicar la medida, en paralelo a las nuevas normativas contra el Kremlin del Departamento de Estado de EEUU

El presidente ruso, Vladimir Putin, asiste a una reunión con comandantes en la sede principal del Almirantazgo con motivo del Día de la Armada en San Petersburgo, Rusia, el 26 de julio de 2026 (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/REUTERS)
El presidente ruso, Vladimir Putin, asiste a una reunión con comandantes en la sede principal del Almirantazgo con motivo del Día de la Armada en San Petersburgo, Rusia, el 26 de julio de 2026 (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/REUTERS)
Guardar

Las autoridades de Ucrania sancionaron a más de 40 entidades y personas por su participación en la fabricación y suministro de equipo militar y tecnológico para la industria de defensa rusa, en el contexto de la invasión iniciada por Moscú febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, firmó un decreto para aplicar la medida recomendada por el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, que afecta a 23 empresas y 20 personas acusadas de “fabricar y suministrar equipos y componentes para la industria de defensa y los organismos de seguridad rusos”.

PUBLICIDAD

Según comunicó la Presidencia, entre las sancionadas figuran la armamentística Kidma Tech —dedicada a la fabricación y reparación de misiles— y la planta Morozoc, que produce explosivos y combustible para proyectiles, incluidas cargas para motores de misiles balísticos Iskander-M. También fueron incluidas las empresas Spetselektronkomplekt, especializada en producción de misiles; Aurum, que suministra sistemas de guerra electrónica y drones a las fuerzas de ocupación rusas; así como otras tecnológicas rusas.

En paralelo, el Departamento de Estado de Estados Unidos incorporó a varias personas y entidades militares rusas a su régimen de sanciones por violar la ley destinada a evitar la proliferación de armas de destrucción en Irán, Siria y Corea del Norte, conocida como INKSNA. En la denominada “lista negra” de Washington figuran cinco ciudadanos rusos y entidades de las Fuerzas Terrestres de Rusia, así como agencias dependientes del Ministerio de Defensa, entre ellas la Dirección Principal de Misiles y Artillería.

PUBLICIDAD

Militares rusos participan en un ejercicio de fuerzas nucleares en una ubicación no identificada de Rusia (Ministerio de Defensa de Rusia/Material facilitado vía REUTERS/Archivo)
Militares rusos participan en un ejercicio de fuerzas nucleares en una ubicación no identificada de Rusia (Ministerio de Defensa de Rusia/Material facilitado vía REUTERS/Archivo)

También fueron sancionadas las empresas rusas Gedion Alpha Company e International Invest Company, acusadas de facilitar la transferencia de equipos, tecnología, suministros y componentes de armamento sensible a los países señalados por la ley.

Estas sanciones, alcanzan además a entidades y personas de China, Irán, Malasia, Siria, Corea del Norte y Taiwán. La ley INKSNA no solo contempla a los países señalados, sino también a terceros que transfieran o comercien con ellos bienes, servicios o tecnología sujetos a acuerdos multilaterales sobre no proliferación de armas.

Por su parte, Putin introdujo modificaciones en el acuerdo de cooperación técnico-militar con Bielorrusia firmado en 2009, con el objetivo de adaptarlo a la alianza estratégica consolidada entre ambos países desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022. El documento, publicado por el portal de información legal ruso, busca simplificar el procedimiento conjunto para el suministro de armamento.

El Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar informó recientemente a la Duma que la cooperación se ha acelerado tanto en contenido como en volumen, lo que motivó la actualización del acuerdo. Las enmiendas aprobadas por Putin reducirán los plazos de entrega de componentes, piezas de repuesto y armamento de nueva generación.

En mayo pasado, Rusia y Bielorrusia realizaron sus primeras maniobras nucleares conjuntas con armamento táctico-estratégico en territorio bielorruso, que limita con miembros de la OTAN como Polonia, Letonia y Lituania. El jefe de Estado ruso autorizó el despliegue en el país vecino de armamento nuclear táctico y misiles balísticos hipersónicos Oréshnik como medida de disuasión ante la amenaza que representa la Alianza Atlántica.

El presidente ruso, Vladimir Putin, visita la Planta de Aviación de Irkutsk —una filial de Yakovlev, que a su vez forma parte de la Corporación Aeronáutica Unificada (UAC) del grupo Rostec— en Irkutsk, Rusia, el 24 de julio de 2026 (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool vía REUTERS)
El presidente ruso, Vladimir Putin, visita la Planta de Aviación de Irkutsk —una filial de Yakovlev, que a su vez forma parte de la Corporación Aeronáutica Unificada (UAC) del grupo Rostec— en Irkutsk, Rusia, el 24 de julio de 2026 (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool vía REUTERS)

El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, a quien el mandatario ucraniano Zelensky acusa de complicidad en la operación militar rusa, negó que Minsk tenga intención de entrar en guerra con Ucrania.

En el plano de las conversaciones para un acuerdo que ponga fin a la invasión, el Ministerio de Exteriores de Rusia instó a los socios de Ucrania a adoptar una postura “madura” para facilitar negociaciones que permitan detener la guerra que ya lleva más de cuatro años. Según la Cancillería rusa, la campaña militar “continuará” si Moscú no percibe voluntad para garantizar que Kiev cumpla los compromisos acordados con sus aliados occidentales, en referencia a propuestas de Estados Unidos durante la cumbre de agosto de 2025 en Alaska.

“Siempre estamos dispuestos a negociar, estamos abiertos a una solución negociada, y lo hemos demostrado en más de una ocasión: la otra parte, la ucraniana, se ha retirado de las negociaciones; se ha retirado de ellas y luego se ha autoexcluido, comportándose, por decirlo suavemente, de forma incoherente”, declaró el viceministro de Exteriores, Mijail Galuzin, a la agencia rusa TASS.

(Con información de Europa Press y EFE)

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaUcraniaRusiasancionesKievMoscúÚltimas noticias AméricaVladimir PutinVolodimir Zelensky

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El ejército de Israel destruyó una red de túneles y un depósito de armas de Hezbollah en el sur del Líbano

Las fuerzas de defensa israelíes señalaron que estas acciones buscan eliminar amenazas contra la ciudadanía del Estado de Israel en la zona fronteriza

El ejército de Israel destruyó una red de túneles y un depósito de armas de Hezbollah en el sur del Líbano

Putin dialogó con Lula da Silva en plena visita de sus asesores a Brasil y abordaron las relaciones del comercio bilateral

Según un comunicado del Kremlin, ambas partes discutieron el fortalecimiento en diversas áreas, incluidos los resultados de la reunión de la Comisión de Alto Nivel Ruso-Brasileña de principios de año

Putin dialogó con Lula da Silva en plena visita de sus asesores a Brasil y abordaron las relaciones del comercio bilateral

Siete países de la OEA respaldaron el rechazo a las restricciones electorales impulsadas por la dictadura en Nicaragua

Un documento regional sostiene que las decisiones anunciadas por el régimen sandinista menoscaban derechos políticos y serían incompatibles con compromisos internacionales asumidos, además de exigir garantías de participación ciudadana en igualdad de condiciones

Siete países de la OEA respaldaron el rechazo a las restricciones electorales impulsadas por la dictadura en Nicaragua

Estados Unidos asistió a más de 1.000 buques mercantes a cruzar el estrecho de Ormuz en medio de las amenazas de Irán

Durante los últimos tres meses, las fuerzas estadounidenses señalaron que, “a pesar de la agresión iraní injustificada”, el Comando Central de EEUU también redireccionó 45 barcos e inmovilizó otros dos

Estados Unidos asistió a más de 1.000 buques mercantes a cruzar el estrecho de Ormuz en medio de las amenazas de Irán

Trump aseguró que EEUU e Irán mantienen “buenas conversaciones” y afirmó que un acuerdo para abrir Ormuz podría llegar “pronto”

“Estuvieron negociando todo el día”, afirmó el mandatario estadounidense durante una entrevista con Fox News. Sin embargo, volvió a advertir a Teherán: “Si vuelven a retirarse, se llevarán una gran sorpresa”

Trump aseguró que EEUU e Irán mantienen “buenas conversaciones” y afirmó que un acuerdo para abrir Ormuz podría llegar “pronto”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 5 de agosto: lista de estados que serán afectados por la onda tropical 24

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 5 de agosto: lista de estados que serán afectados por la onda tropical 24

La nueva película del discípulo de Quentin Tarantino que ha encendido la industria por sus escenas con inteligencia artificial: “Ayuda a que resulte más fluida”

Alerta en Antioquia: 35 estaciones de Policía están en riesgo por ataques con drones

Video de César Gastélum captó a motosicarios minutos antes del asesinato del influencer: “Esos chavalos me dan miedo”

Hablar en público: por qué genera tanto temor y cómo superarlo

INFOBAE AMÉRICA

El ejército de Israel destruyó una red de túneles y un depósito de armas de Hezbollah en el sur del Líbano

El ejército de Israel destruyó una red de túneles y un depósito de armas de Hezbollah en el sur del Líbano

Ante el aumento de muertes, Bolivia desplegó 200 policías en su frontera con Brasil tras nueve muertes atribuidos a bandas brasileñas

La reforma económica y tributaria de Kast sorteó uno de sus últimos obstáculos en el Parlamento chileno

Crisis en Cuba: los apagones dejan sin luz y agua a los habitantes de la isla que buscan solucionar el problema “insoportable”

Putin dialogó con Lula da Silva en plena visita de sus asesores a Brasil y abordaron las relaciones del comercio bilateral

ENTRETENIMIENTO

La nueva película del discípulo de Quentin Tarantino que ha encendido la industria por sus escenas con inteligencia artificial: “Ayuda a que resulte más fluida”

La nueva película del discípulo de Quentin Tarantino que ha encendido la industria por sus escenas con inteligencia artificial: “Ayuda a que resulte más fluida”

La escena eliminada de ‘Spider-Man: Brand New Day’ que dejó fuera un cameo más que esperado por los fans: “Me dejaron fuera”

Kelly Osbourne lanza mensajes contra Sid Wilson tras ser expulsado de Slipknot y exige manutención para su hijo

El insólito error en un cine que se volvió viral entre los fans de ‘Spider-Man: Brand New Day’

Michael B. Jordan dirige y protagoniza El secreto de Thomas Crown: qué se sabe sobre su apuesta más ambiciosa en Hollywood