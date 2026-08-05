Cuevana 8: películas, series y animes online HD son un anzuelo peligroso

El atractivo de sitios como Cuevana 8 reside en la promesa de acceso ilimitado y gratuito a contenidos audiovisuales. (Composición Infobae: Reuters)

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El acceso gratuito a películas, series y anime en alta definición ha convertido a Cuevana 8 en una de las plataformas más buscadas por quienes desean evitar el pago de suscripciones. Sin embargo, esta aparente ventaja esconde riesgos significativos tanto para la seguridad informática como para la privacidad de los usuarios.

Empresas especializadas en seguridad, como ESET, advierten que recurrir a servicios de streaming no oficiales puede exponer a los dispositivos y redes domésticas a virus y malware, abriendo la puerta a la pérdida de datos personales y a posibles problemas legales.

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Cómo funcionan las plataformas de streaming no oficiales y sus riesgos

El atractivo de sitios como Cuevana 8 reside en la promesa de acceso ilimitado y gratuito a contenidos audiovisuales. Para lograrlo, muchas veces requieren que el usuario descargue extensiones, aplicaciones externas o complementos que no están disponibles en las tiendas oficiales, como Google Play Store o App Store.

Cuevana es una conocida plataforma web creada en 2009 que permite ver películas y series en línea de forma gratuita. (Captura de página)

La instalación de este tipo de software, proveniente de fuentes desconocidas, representa el primer gran riesgo: estos programas eluden los controles de calidad y seguridad, aumentando la probabilidad de que el dispositivo quede vulnerable a códigos maliciosos.

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ESET señala que uno de los principales indicadores de que una aplicación es peligrosa es la cantidad y el tipo de permisos que solicita al usuario. El investigador David González Cuautle, de ESET Latinoamérica, advierte que muchas de estas aplicaciones piden habilitar permisos críticos, lo cual puede comprometer no solo el dispositivo en el que se instalan sino también toda la red doméstica.

A través de estos permisos, es posible la instalación de malware como spyware, troyanos y herramientas orientadas al robo de información personal.

Un riesgo principal de usar Cuevana es la descarga de malware. (Composición Infobae)

En 2012, la misma empresa de ciberseguridad documentó que un plugin de Cuevana para Firefox distribuía código malicioso capaz de capturar contraseñas en formularios web. Las credenciales afectadas incluían tanto cuentas de correo electrónico como accesos a entidades bancarias, lo que demostró que el problema no es reciente ni aislado.

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Aunque el episodio ocurrió hace años, puso en evidencia un patrón que se mantiene vigente: las plataformas gratuitas pueden ser vehículos frecuentes para la propagación de malware.

Permisos peligrosos y robo de información en aplicaciones similares a Cuevana 8

No solo Cuevana 8 está bajo la lupa. El análisis de ESET sobre Magis TV, otra plataforma gratuita popular en Argentina, Colombia y México, muestra que la amenaza se extiende a todo el ecosistema de servicios de streaming no oficiales.

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Cuevana, Magis TV y Xuper TV permiten ver películas, series y canales de televisión de pago sin contar con licencias ni autorizaciones legales.

Estas aplicaciones suelen solicitar permisos que exceden por mucho lo que sería necesario para reproducir videos en línea. Entre los permisos solicitados se encuentran la capacidad de leer y escribir en el almacenamiento externo, acceder a archivos de audio, enviar notificaciones y, de manera especialmente preocupante, instalar paquetes adicionales sin intervención del usuario.

Este último permiso es especialmente riesgoso porque permite que una aplicación se haga pasar por una actualización legítima y, en segundo plano, instale programas espía o herramientas para robar información. David González Cuautle precisa que el robo de información es teóricamente factible cuando las aplicaciones cuentan con esos permisos.

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Así, pueden instalar otras herramientas encargadas de rastrear la ubicación del usuario, acceder a fotos, mensajes, audios y videos, y transferir estos datos a servidores externos sin conocimiento ni consentimiento del usuario.

Los dispositivos conocidos como Set-Top Boxes, diseñados para acceder a contenido audiovisual sin suscripciones pagas, representan una vía adicional de exposición a amenazas informáticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Set-Top Boxes: otra vía de infección y los riesgos para la red doméstica

Los dispositivos conocidos como Set-Top Boxes, diseñados para acceder a contenido audiovisual sin suscripciones pagas, representan una vía adicional de exposición a amenazas informáticas. Estos equipos pueden infectarse con distintos tipos de malware, desde publicidad invasiva hasta programas de robo de datos y software para acceso remoto no autorizado.

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El riesgo se incrementa si el Set-Top Box infectado comparte red Wi-Fi con otros dispositivos del hogar, ya que el malware puede propagarse lateralmente y comprometer toda la red.

La forma de infección puede ser tan sencilla como la instalación de firmware no oficial mediante una memoria USB. Además del peligro informático, existe un riesgo legal: retransmitir contenido sin los derechos correspondientes constituye una violación a la propiedad intelectual, lo que puede derivar en bloqueos por parte de proveedores de internet e incluso en acciones judiciales contra los usuarios.

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La recomendación de los especialistas es evitar la descarga de aplicaciones o complementos fuera de las tiendas oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias de utilizar plataformas de streaming gratuitas sin licencia

El panorama es claro: el deseo de evitar pagar una suscripción puede derivar en consecuencias que van mucho más allá del ahorro económico inicial. Según ESET, quienes recurren a Cuevana 8 y servicios similares se exponen a la pérdida de credenciales bancarias, el robo de archivos personales y el compromiso de la seguridad de toda la red del hogar.

A largo plazo, los costos derivados de un incidente de seguridad pueden superar ampliamente cualquier beneficio obtenido por acceder a contenido gratuito de forma ilegal.

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El patrón de funcionamiento de estas plataformas y los riesgos asociados han sido documentados durante más de una década, demostrando la persistencia de la amenaza. La recomendación de los especialistas es evitar la descarga de aplicaciones o complementos fuera de las tiendas oficiales y desconfiar de los permisos excesivos que solicitan los servicios de streaming no oficiales.