Los aficionados de la FIFA advierten sobre retrasos en el estadio de Miami tras problemas con el primer partido del Mundial

Los aficionados de la FIFA denunciaron retrasos en el estadio de Miami que afectaron el ingreso al primer partido

A pesar de la emoción que genera cada edición de la Copa Mundial de la FIFA, la reciente inauguración de los partidos en el estadio de Miami se vio empañada por una serie de retrasos y complicaciones logísticas que afectaron la experiencia de miles de asistentes. Mientras unos pocos lograron acomodarse en sus asientos antes del silbatazo inicial, muchos otros seguían esperando afuera, atrapados en largas filas y enfrentando dificultades para acceder al recinto.

Desde horas antes del partido, se formaron extensas colas en los puntos de transporte y acceso al estadio. Los retrasos impidieron que numerosos aficionados presenciaran los primeros compases del encuentro, generando frustración y malestar entre quienes habían invertido grandes sumas de dinero para vivir el espectáculo en vivo. La situación fue especialmente visible el lunes, cuando el reloj marcaba las 18:00 y una parte significativa del público aún no había logrado ingresar, perdiéndose momentos cruciales del partido.

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Testimonios y experiencias de los aficionados afectados

Jonathan Odom contó que escuchó la cuenta regresiva desde afuera del estadio y entró después del comienzo del encuentro (REUTERS)

Entre los afectados, Jonathan Odom relató que, mientras esperaba fuera del estadio, escuchó la cuenta regresiva que marcaba el inicio del partido: “10, 9, 8, 7, así que nos perdimos todo lo que pasó antes”, explicó. Según Odom, una vez dentro, el ambiente fue agradable y la experiencia divertida, pero la espera y el proceso de ingreso resultaron excesivos. Odom compartió, además, videos en redes sociales que mostraban la magnitud del problema: filas interminables y multitudes compactas avanzando con lentitud hacia el estadio.

Por su parte, Cata Balzano describió cómo perdió la mitad del encuentro debido a la combinación de la espera por el transporte y los controles de seguridad. Para muchos, la situación resultó especialmente frustrante, ya que algunos tuvieron que seguir el partido desde sus teléfonos móviles, a pesar de haber gastado miles de dólares en sus entradas. Balzano calificó la experiencia como “realmente desgarradora”. La sensación general entre los asistentes era de desilusión, al ver que la organización no había previsto ni comunicado adecuadamente las posibles demoras.

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Los relatos de Odom y Balzano reflejan el sentir de gran parte del público, que no solo padeció la espera, sino que también sintió que la comunicación por parte de la organización fue insuficiente. Algunos aficionados calificaron la logística como “probablemente la peor organización que he visto”, subrayando la falta de fluidez en el traslado y el acceso al estadio.

Causas de los retrasos: logística de transporte y seguridad reforzada

Los retrasos en el estadio de Miami se atribuyeron a la logística del transporte y al refuerzo de la seguridad tras incidentes de la Copa América 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los motivos de los retrasos se centraron en dos factores principales: la logística del transporte y el endurecimiento de las medidas de seguridad. El acceso al estadio dependía en gran medida de un sistema de autobuses que transportaba a los aficionados desde distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, la alta demanda y la organización de las filas generaron cuellos de botella que ralentizaron el proceso de ingreso.

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El refuerzo de la seguridad también jugó un papel determinante en los retrasos. Estas medidas extraordinarias se implementaron tras los incidentes ocurridos durante la Copa América 2024, cuando un grupo de aficionados irrumpió en el Hard Rock Stadium, accedió a conductos de ventilación y ocasionó daños materiales. Con el objetivo de evitar situaciones similares, la seguridad fue incrementada en los accesos, lo que prolongó los controles y ralentizó aún más la llegada de los espectadores a sus asientos.

Pese a las molestias generadas, la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade informó que, durante el partido del lunes, no se registraron problemas operativos en los puntos de control de seguridad. Sin embargo, la percepción de los asistentes fue diferente, ya que muchos sintieron que la combinación de transporte lento y controles estrictos hizo que la llegada al estadio se convirtiera en un desafío inesperado.

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Medidas e indicaciones de la Oficina del Sheriff y la organización para futuros partidos

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade anunció puntos oficiales de viajes compartidos y un transporte exprés gratuito para futuros partidos (USA TODAY Sports/File Photo)

Ante las quejas y la visibilidad de los inconvenientes, los organizadores y la Oficina del Sheriff publicaron una serie de indicaciones y recomendaciones para mejorar el ingreso en los próximos partidos. Entre las medidas, se establecieron puntos oficiales para la recogida y bajada de pasajeros en viajes compartidos, incluyendo:

Hotel y casino Seminole Hard Rock

Casino Calder

Aparcamiento disuasorio de Golden Glades

Además, se dispuso de un servicio de transporte exprés gratuito para quienes cuenten con entrada verificada, con trayectos de ida y vuelta entre los centros de transporte y el estadio. Los asientos en este servicio se asignan por orden de llegada, lo que obliga a los asistentes a prever su llegada con anticipación para evitar largas esperas. Los centros de enlace habilitados incluyen la estación de metro Dr. Martin Luther King Jr. Plaza, la estación de Tránsito Multimodal Golden Glades / Tri-Rail, la estación Aventura Brightline y el hotel y casino Seminole Hard Rock.

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La Oficina del Sheriff reiteró la importancia de utilizar los puntos oficiales y seguir las indicaciones para agilizar el acceso y evitar aglomeraciones en áreas no autorizadas.

Recomendaciones de los aficionados para asistir a próximos partidos

A pesar de las instrucciones oficiales, la experiencia vivida llevó a varios aficionados a recomendar precaución extrema y una mejor planificación personal para quienes planeen asistir a futuros partidos en el estadio de Miami. Cata Balzano, que tiene previsto regresar a otro encuentro, afirmó que saldrá de su casa con al menos tres horas de antelación para asegurarse de no perderse el inicio.

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Algunos asistentes consideran que los organizadores deberían haber advertido previamente sobre las condiciones y los tiempos estimados de acceso, para que los aficionados pudieran planificar mejor su traslado y evitar situaciones similares. La comunicación clara y la anticipación se presentan como elementos clave para mejorar la experiencia en los próximos eventos.