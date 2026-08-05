La escena eliminada de ‘Spider-Man: Brand New Day’ que dejó fuera un cameo más que esperado por los fans: “Me dejaron fuera”

Tráiler de 'Spider-Man: Brand New Day', la nueva película del superhéroe de Marvel. (Sony Pictures)

Guardar

La historia del cine está llena de grandes incógnitas en cuanto a qué hubiera pasado si tal o cual actor hubiera aparecido, pero desde la llegada de las películas de superhéroes estas situciones se han multiplicado, derivando en miles de cameos que pudieron y nunca llegaron a ser. El estreno de Spider-Man: Brand New Day no ha sido ajeno a esto, y de hecho ha estado rodeado de expectativas sobre posibles cameos que podrían sorprender a los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Sin embargo, una de las apariciones más esperadas terminó siendo descartada, según reveló públicamente su propia protagonista en un panel reciente.

Durante una sesión de preguntas y respuestas dedicada a producciones de Marvel, Rosario Dawson sorprendió al público al confesar: “Incluso grabé una escena en la nueva película de Spider-Man, pero me dejaron fuera”. El comentario, recogido por asistentes y rápidamente viralizado en X, confirmó que la actriz había rodado una secuencia para la película, aunque su participación fue eliminada en la edición final. La declaración de Dawson puso fin a meses de rumores en redes y foros especializados sobre la posible presencia de Claire Temple, su personaje en las series de Marvel para Netflix, en la nueva entrega cinematográfica de Spider-Man. Los seguidores del MCU consideraban este cameo como un paso natural para unir el universo televisivo y la saga principal del héroe neoyorquino.

PUBLICIDAD

Rosario Dawson como Claire Temple

El cameo que nunca llegó a la pantalla

Según informes difundidos en redes sociales, la escena eliminada transcurría en un hospital, tras un incidente en el que Peter Parker resultaba herido por Punisher, el personaje interpretado por Jon Bernthal. En ese contexto, Parker, vestido con bata hospitalaria y su característica máscara, se cruzaba con Claire Temple mientras ella analizaba una radiografía. El intercambio era breve, pero suponía el primer encuentro entre ambos personajes en el MCU, un guiño que los fans esperaban ver concretado en la gran pantalla. La elección de Temple para este cameo tenía sentido dentro de la lógica del universo Marvel. En las series Daredevil, Luke Cage y Jessica Jones, Claire Temple se consolidó como la enfermera que asiste a los héroes urbanos de Nueva York, convirtiéndose en una figura de enlace entre distintas historias y personajes.

La confirmación de Rosario Dawson generó una reacción inmediata entre los asistentes al panel, que pasaron de la sorpresa al desencanto al enterarse de que la secuencia había sido descartada. En X y otras comunidades digitales, la noticia reavivó el debate sobre las oportunidades perdidas en la integración de personajes del MCU, especialmente aquellos que han tenido un desarrollo relevante en la televisión. Mientras tanto, otros personajes como Luke Cage, Jessica Jones e Iron Fist han logrado transitar hacia nuevas producciones del MCU, lo que mantiene viva la esperanza de que Dawson pueda retomar su papel en futuras películas o series. Por ahora, la escena eliminada de Spider-Man: Brand New Day representa un cameo que los fans consideraban esencial y que, según la propia actriz, quedó fuera en la etapa final.

PUBLICIDAD