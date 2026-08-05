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Arrestaron a un hombre armado en un campo de golf de Donald Trump en Los Ángeles

Investigadores del FBI incautaron en la casa del detenido un rifle de asalto, una pistola, un chaleco antibalas, cargadores de alta capacidad, munición, dos radios y “varios cuadernos con declaraciones preocupantes”

El Marine One, que transporta al presidente de EE. UU. Donald Trump, llega al Trump National Golf Club Los Angeles en Rancho Palos Verdes, California, EE. UU., el 4 de agosto de 2026 (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El Marine One, que transporta al presidente de EE. UU. Donald Trump, llega al Trump National Golf Club Los Angeles en Rancho Palos Verdes, California, EE. UU., el 4 de agosto de 2026 (REUTERS/Evelyn Hockstein)
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Un hombre armado fue arrestado en el campo de golf del presidente Donald Trump en Los Ángeles dos días antes de la visita del mandatario estadounidense, según informó la oficina del sheriff local. La persona detenida, identificada como Jeanine John Taele, de 38 años y residente de Downey, California, fue detenida el domingo por la tarde en el campo de golf de Rancho Palos Verdes.

Agentes federales vestidos de civil detectaron a Taele “caminando por los terrenos del campo de golf, tomando fotografías y videos y aparentemente supervisando las actividades de planificación de seguridad”, detalló la oficina del sheriff en un comunicado.

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Donald Trump llegó en helicóptero al club de golf el martes por la noche para asistir a una cena de recaudación de fondos organizada por el Comité Nacional Republicano.

Durante la detención del sospechoso, los agentes recuperaron de su bolsillo un cargador con 16 balas de punta hueca, según el comunicado oficial. Posteriormente, al registrar el vehículo, hallaron una pistola cargada y un cargador adicional con munición del mismo tipo.

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Investigadores del departamento del sheriff y de la unidad antiterrorista del FBI registraron luego la residencia de Jeanine John Taele, donde incautaron un rifle de asalto, una pistola, un chaleco antibalas, cargadores de alta capacidad, munición, dos radios y “varios cuadernos con declaraciones preocupantes”.

La Fiscalía del Condado de Los Ángeles analizará si presenta cargos, luego de que los investigadores remitieran el caso el martes por la mañana.

Un vehículo se dirige a recoger al presidente de EE. UU., Donald Trump (no aparece en la imagen), a su llegada al Trump National Golf Club Los Angeles en Rancho Palos Verdes, California, EE. UU., el 4 de agosto de 2026 (REUTERS/Evelyn Hockstein)
Un vehículo se dirige a recoger al presidente de EE. UU., Donald Trump (no aparece en la imagen), a su llegada al Trump National Golf Club Los Angeles en Rancho Palos Verdes, California, EE. UU., el 4 de agosto de 2026 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Jeanine John Taele fue acusado de varios delitos graves, incluidos robo en segundo grado, posesión de un cargador de alta capacidad y posesión de un rifle o escopeta de cañón corto. También enfrenta un cargo menor por portar un arma de fuego oculta en un vehículo. El lunes, Taele se declaró inocente de todos los cargos. La justicia le ordenó mantenerse alejado del campo de golf y le prohibió poseer armas, además de fijar su fianza en 250.000 dólares. No se ha confirmado si cuenta con representación legal, y no fue posible contactar a sus familiares para obtener comentarios.

El departamento del sheriff indicó que, al contactar con Taele el domingo, determinaron que estaba bajo investigación del Departamento de Policía de El Segundo por robo. Las autoridades subrayaron que “no existe ninguna amenaza creíble para nuestras comunidades”.

Cabe recordar que Donald Trump fue objeto de múltiples intentos de asesinato desde que inició su más reciente campaña presidencial. En julio de 2024, Trump fue blanco de un ataque durante un mitin en Butler, Pensilvania, donde un hombre armado mató a un asistente e hirió levemente al entonces candidato en la oreja.

Meses después, otro hombre armado fue arrestado en un campo de golf de West Palm Beach mientras Trump jugaba. En abril, el ex mandatario fue evacuado de una recepción en Washington tras el intento de ingreso de un hombre armado al recinto, lo que derivó en un tiroteo con el personal de seguridad.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, abandona el Trump National Golf Club en Sterling, Virginia, EE. UU., el 25 de julio de 2026 (REUTERS/Elizabeth Frantz)
El presidente de EE. UU., Donald Trump, abandona el Trump National Golf Club en Sterling, Virginia, EE. UU., el 25 de julio de 2026 (REUTERS/Elizabeth Frantz)

La visita de Trump a su club de golf en California el martes se realizó a puerta cerrada para la prensa, en el marco de una cena de recaudación de fondos para las elecciones de mitad de mandato, en las que el Partido Republicano busca mantener el control del Congreso.

Las visitas de Trump a California, considerado un bastión demócrata, son poco frecuentes. Horas antes de la llegada del presidente, el gobernador Gavin Newsom solicitó públicamente la liberación de fondos federales para la reconstrucción de comunidades afectadas por incendios en Los Ángeles, reclamando que el apoyo debe trascender la política y que Trump cumpla su promesa de asistir a las familias damnificadas.

(Con información de AFP y Associated Press)

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