Luigi Mangione podría recurrir a una defensa psiquiátrica en su juicio por el asesinato de Brian Thompson

La defensa de Luigi Mangione planea alegar una extrema perturbación emocional en el juicio por el asesinato de Brian Thompson

La estrategia legal de Luigi Mangione ha captado la atención de la opinión pública y del sistema judicial de Nueva York, ya que su defensa planea argumentar que el acusado se encontraba en un estado de “extrema perturbación emocional” al momento de cometer el crimen. Esta postura, confirmada por un juez durante una audiencia judicial, busca atenuar la responsabilidad penal de Mangione por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson. La ley neoyorquina contempla que, en estos casos, el acusado podría ver reducido el cargo de asesinato a homicidio involuntario, enfrentando así penas significativamente menores si logra convencer al jurado de que actuó bajo una alteración emocional fuera de su control.

La noche de diciembre de 2024 en Midtown Manhattan marcó un punto de inflexión en el debate público sobre la industria de seguros de salud en Estados Unidos. Según la acusación, Mangione disparó mortalmente a Thompson frente a un hotel donde el ejecutivo se hospedaba con motivo de una conferencia de inversores. El crimen, cometido de manera frontal y a plena vista, fue condenado por las autoridades y se transformó en símbolo de la creciente frustración social ante el aumento de los costos médicos y las prácticas de aseguradoras. Las imágenes del asesinato y la extensa búsqueda de Mangione —que se prolongó cinco días hasta su arresto en Pensilvania— alimentaron la repercusión mediática sin precedentes.

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En el plano judicial, Mangione se declaró inocente de los cargos estatales de asesinato, posesión de armas y falsificación presentados por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg. El juicio estatal está previsto para septiembre ante el juez Gregory Carro. Paralelamente, enfrentó cargos federales en Manhattan, de los cuales fue absuelto por tecnicismos legales tras una decisión sorpresiva de la jueza Margaret Garnett en enero, eliminando la posibilidad de pena de muerte pero manteniendo la opción de cadena perpetua sin libertad condicional si es condenado por acoso. La selección del jurado federal comenzará en septiembre, con declaraciones iniciales programadas para noviembre.

La acusación sostiene que Luigi Mangione mató a Brian Thompson en Midtown Manhattan frente al hotel donde el ejecutivo de UnitedHealthcare asistía a una conferencia (REUTERS)

La defensa de Mangione explora la vía psiquiátrica ante la contundencia de las pruebas. Expertos consultados por CNN, como la exfiscal Karen Friedman Agnifilo —posteriormente contratada por la defensa—, sugirieron desde un inicio que la única alternativa viable podría ser una defensa basada en algún tipo de inimputabilidad por razones de salud mental. La ley de Nueva York permite a los acusados alegar alteración emocional extrema, figura que se utiliza cuando una persona comete un acto violento bajo una presión emocional irresistible, y que puede derivar en una condena menor de homicidio involuntario si el jurado acepta que actuó bajo ese estado. Esta defensa requiere demostrar que el acusado fue arrastrado por una emoción tan intensa que le impidió actuar de manera racional.

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El caso ha suscitado reacciones encontradas dentro y fuera de los tribunales. Mientras las autoridades condenaron el hecho, una parte del público ha expresado apoyo a Mangione, interpretando su acto como una reacción desesperada ante el sistema de salud. Simpatizantes hicieron fila para presenciar las audiencias y las donaciones para su defensa superaron el millón y medio de dólares. No obstante, este respaldo fue calificado por funcionarios como una “celebración” preocupante de un homicidio a sangre fría.

Una defensa basada en salud mental puede conectar con la frustración de algunos jurados hacia la industria sanitaria, pero al mismo tiempo abre la puerta a que la fiscalía acceda a registros médicos, testimonios de allegados y otras pruebas personales del acusado. Según el exfiscal Gary Galperin, este tipo de defensa rara vez tiene éxito, ya que exige demostrar que el acusado no comprendía que su conducta era incorrecta. Por su parte, el abogado Earl Ward recordó que la alteración emocional extrema se ha aceptado en casos de reacciones impulsivas, acumulación de traumas o incluso bajo efectos de estupefacientes. Ejemplos como el de Gigi Jordan, condenada por homicidio involuntario tras matar a su hijo convencida, aunque erróneamente, de que lo protegía de un daño mayor, o el de Christopher Thomas, responsable de la “Masacre del Domingo de Ramos” de 1984, muestran que la justicia ha admitido la figura en contextos diversos.

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Luigi Mangione se declaró inocente de los cargos estatales de asesinato, posesión de armas y falsificación impulsados por Alvin Bragg en Manhattan (REUTERS)

Sin embargo, en el caso de Mangione, varios elementos podrían complicar la aceptación de la defensa psiquiátrica. La policía sostiene que el acusado planeó el ataque, utilizó un silenciador, ocultó su identidad y huyó tras el crimen, lo que indicaría conciencia de sus actos y debilitaría el argumento de que actuó fuera de control. Además, hallaron en su mochila escritos que reflejaban hostilidad hacia la industria y un deseo explícito de atacar a Thompson, algunos de ellos redactados meses antes del crimen. Los fiscales consideran que estas pruebas demuestran premeditación y un proceso deliberado, en contraste con la narrativa de un arrebato emocional extremo.

Expertos como el psicólogo forense Kris Mohandie consideran que los diarios y comportamientos previos de Mangione serán decisivos para que tanto la fiscalía como la defensa intenten sustentar sus respectivas posturas sobre la salud mental del acusado. Si bien la defensa buscará resaltar posibles signos de psicosis o depresión severa, la fiscalía enfatizará la planificación y la fuga como pruebas de culpabilidad consciente. El resultado del juicio dependerá de la capacidad de cada parte para convencer al jurado sobre el verdadero estado emocional de Mangione al momento del homicidio.

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