Estados Unidos

Organizaciones periodísticas objetan el cierre de una audiencia del caso Luigi Mangione en Nueva York

La sesión reservada se hizo por videoconferencia en despachos de Manhattan a pedido de la defensa, a menos de cuatro meses del debate estatal previsto para el 8 de septiembre

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El juez Gregory Carro cerró a la prensa y al público una audiencia virtual del caso contra Luigi Mangione por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson (Curtis Means/Pool via REUTERS)
El juez Gregory Carro cerró a la prensa y al público una audiencia virtual del caso contra Luigi Mangione por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson (Curtis Means/Pool via REUTERS)

El juez Gregory Carro cerró este miércoles a la prensa y al público una audiencia del caso contra Luigi Mangione por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

La sesión reservada se realizó a menos de cuatro meses del juicio estatal previsto para el 8 de septiembre, según The Associated Press.

La próxima audiencia presencial quedó fijada para el 16 de junio y, de acuerdo con lo que anunció Carro al regresar a la sala tras la sesión reservada, sí será pública, según The Associated Press.

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El juicio federal de Mangione, que incluye cargos de acecho, comenzará el 13 de octubre, y una condena en cualquiera de las dos causas podría derivar en cadena perpetua, según The Associated Press.

La audiencia cerrada se realizó de forma virtual en los despachos del tribunal de Manhattan, con Mangione, sus abogados y los fiscales conectados por videoconferencia, según The Associated Press.

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La próxima audiencia pública del caso Mangione quedó fijada para el 16 de junio, antes del juicio estatal previsto para el 8 de septiembre (Curtis Means/Pool via REUTERS)
La próxima audiencia pública del caso Mangione quedó fijada para el 16 de junio, antes del juicio estatal previsto para el 8 de septiembre (Curtis Means/Pool via REUTERS)

Carro dijo que selló el procedimiento a pedido de la defensa, pero no ofreció detalles sobre las razones de esa solicitud ni sobre el fundamento de su decisión.

En Estados Unidos, las audiencias judiciales se presumen públicas, aunque los jueces pueden restringir el acceso en determinadas circunstancias, por ejemplo para proteger información sensible o confidencial, según The Associated Press. En este caso, el magistrado no explicó si ese fue el criterio aplicado.

Reclamos de la prensa por el cierre

Un abogado que representaba a organizaciones periodísticas le envió una carta a Carro para pedirle los motivos del cierre, pero el juez no respondió y su personal rechazó el planteo, según The Associated Press.

Cuando el letrado Jeremy Chase llamó a los despachos del magistrado el miércoles por la mañana, dijo que la secretaria del juez le contestó: “No leemos correos electrónicos ni cartas por la noche. Nos vamos a casa”, y después le cortó la llamada, según un correo de Chase obtenido por The Associated Press.

Un reportero de The Associated Press había escrito directamente a Carro el martes para pedirle, aunque fuera en términos generales, la razón para sellar la audiencia y para consultar si se divulgaría una transcripción o una grabación. El juez no contestó y reenvió el mensaje a la oficina de prensa del tribunal.

El asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, ocurrió el 4 de diciembre de 2024 en Manhattan y generó conmoción en la opinión pública estadounidense (UnitedHealth Group)
El asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, ocurrió el 4 de diciembre de 2024 en Manhattan y generó conmoción en la opinión pública estadounidense (UnitedHealth Group)

Laura Italiano, periodista con trayectoria en la cobertura de tribunales de Nueva York, dijo a The Associated Press que esta fue la tercera vez en seis meses en que el juez y el personal del tribunal silenciaron o ignoraron a periodistas que buscaban acceso a pruebas o actuaciones del caso Mangione.

“Estamos viendo problemas graves de transparencia y el juicio ni siquiera empezó”, afirmó Italiano. “Hay un enorme interés público en este caso y el juez actúa como si no fuera así”.

Italiano aludió a dos episodios anteriores. En diciembre, durante una audiencia preliminar, agentes judiciales expulsaron de la sala a una reportera después de que intentara objetar la decisión de Carro de sellar determinadas pruebas.

En febrero, el juez mantuvo una conversación de 27 minutos fuera de registro en medio de una audiencia por lo demás pública; los periodistas le enviaron correos sin obtener respuesta y un agente se negó a hacerle llegar una nota, según The Associated Press.

La audiencia cerrada del miércoles había sido programada al final de la comparecencia anterior de Mangione, el 18 de mayo, según The Associated Press.

El juicio federal contra Luigi Mangione comenzará el 13 de octubre e incluye cargos de acecho, mientras una condena en cualquiera de las dos causas podría derivar en cadena perpetua (Curtis Means/Pool via REUTERS)
El juicio federal contra Luigi Mangione comenzará el 13 de octubre e incluye cargos de acecho, mientras una condena en cualquiera de las dos causas podría derivar en cadena perpetua (Curtis Means/Pool via REUTERS)

Tras conversar brevemente con fiscales y defensores en el estrado, Carro anunció entonces que convocaría una sesión virtual para tratar cuestiones de calendario y de selección del jurado, pero no indicó que sería reservada ni se informó después cómo, por qué o cuándo la defensa pidió que se sellara.

En los tribunales de Nueva York, cuando se programan audiencias virtuales, la prensa y el público suelen poder seguirlas en monitores instalados en la sala del juez, según The Associated Press.

Cuando una parte pide sellar una actuación, también es habitual que el magistrado escuche a la contraparte y habilite planteos de terceros, incluidos el público y los medios.

Las dos causas contra Mangione

Mangione, de 28 años, se declaró no culpable de los cargos estatales y federales por el homicidio del 4 de diciembre de 2024, según The Associated Press.

Thompson, de 50 años, fue asesinado cuando caminaba hacia un hotel de Manhattan para asistir a la conferencia anual de inversores de UnitedHealth Group.

Un video de vigilancia mostró a un atacante enmascarado que le disparó por la espalda, según The Associated Press. La policía sostuvo que en la munición estaban escritas las palabras “delay”, “deny” y “depose”, en alusión a una frase utilizada para describir cómo las aseguradoras evitan pagar reclamaciones.

Luigi Mangione, de 28 años, se declaró no culpable de los cargos estatales y federales por el homicidio de Brian Thompson ocurrido el 4 de diciembre de 2024 en Manhattan (Steven Hirsch/Pool via REUTERS)
Luigi Mangione, de 28 años, se declaró no culpable de los cargos estatales y federales por el homicidio de Brian Thompson ocurrido el 4 de diciembre de 2024 en Manhattan (Steven Hirsch/Pool via REUTERS)

Mangione, graduado de una universidad de la Ivy League y miembro de una familia acomodada de Maryland, fue detenido cinco días después en un McDonald’s de Altoona, en Pensilvania, a unos 370 kilómetros de Manhattan, según The Associated Press.

En la audiencia del 18 de mayo, Carro resolvió que un arma y un cuaderno que, según la fiscalía, lo vinculan con el crimen podrán ser utilizados como prueba en su contra.

La fiscalía sostiene que el arma, una pistola fabricada con impresión 3D, coincide con la utilizada para matar a Thompson, según The Associated Press.

También afirma que el cuaderno describe el deseo de “liquidar” a un ejecutivo del seguro de salud y de rebelarse contra “el cártel mortal de seguros de salud alimentado por la codicia”, según The Associated Press

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